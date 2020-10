Stand en statistieken in de Eredivisie

RKC Waalwijk hoopte zaterdagavond de eerste punten van het seizoen binnen te slepen. De puntloze Brabanders zouden om 18.45 uur PEC Zwolle ontvangen, maar de wedstrijd werd door een corona-uitbraak bij de bezoekers van de planning gehaald.

Fred Grim en RKC moeten het binnenhalen van de eerste punten van het seizoen nog even uitstellen. Ⓒ ANP/HH

FC Twente liet de kans liggen om aan kop te komen. De Enschedeërs kwamen in eigen stadion niet verder dan een gelijkspel tegen FC Emmen: 1-1. ADO Den Haag pakte in Venlo eindelijk de eerste punten van het seizoen door te winnen van VVV. En Vitesse had geen kind aan Heracles Almelo.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie.

Speelronde 4

Zaterdag

Vitesse - Heracles Almelo 3-0

RKC Waalwijk - PEC Zwolle AFGELAST

VVV-Venlo - ADO Den Haag 1-2

FC Twente - FC Emmen 1-1

Zondag

12.15 uur: FC Groningen - Ajax

14.30 uur: Sparta Rotterdam - AZ

14.30 uur: Willem II - Feyenoord

16.45 uur: PSV - Fortuna Sittard

Uitslagen