Statistieken en stand Eredivisie: Feyenoord koploper

In Tilburg kwamen Ridgeciano Haps, Bryan Linssen en Steven Berghuis (twee) tot scoren namens de bezoekers. Berghuis bracht zijn competitietotaal op zes treffers. Daarmee is hij momenteel de topscorer van de Eredivisie.

Feyenoord, dat onder Advocaat in de Eredivisie nog steeds niet heeft verloren, staat nu bovenaan met tien punten uit vier duels. Sc Heerenveen en PSV hebben ook tien punten, maar een minder doelsaldo.

Ajax

Ajax verloor voor het eerst dit seizoen een wedstrijd. FC Groningen was zondag in het lege eigen stadion met 1-0 te sterk. Remco Balk maakte aan het begin van de tweede helft het doelpunt. Ajax, dat de competitie was gestart met drie zeges, heeft na vier duels negen punten.

PSV

PSV boekte in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard een moeizame zege. Het duel in Eindhoven eindigde in 2-0. Donyell Malen maakte in de vijfde minuut het eerste doelpunt. Invaller Noni Madueke besliste het duel pas in de 85e minuut.

Abdou Harroui legt aan voor de 1-4, het begin van een schitterende comeback van Sparta. Ⓒ ANP

AZ

AZ speelde bij Sparta Rotterdam met 4-4 gelijk. De ploeg van trainer Arne Slot was in de tweede helft geen schim van de ploeg die voor rust gemakkelijk een voorsprong van 4-0 nam. De thuisploeg kwam in de tweede helft helemaal terug.

