Bosz wint weer met Lyon, opnieuw zege Van Bommel

Door de overwinning klom de ploeg van de Nederlandse coach voorlopig naar de vierde plaats in de Ligue 1. Lyon heeft nu 10 punten uit vier duels.

In het Groupama-stadion kopte Tete na 29 minuten raak. Toko Ekambi verdubbelde de voorsprong in de 72e minuut, toen hij uit een corner van Rayan Cherki raak volleyde. Mathias Autret maakte tien minuten voor tijd de aansluitingstreffer na passief verdedigen door Lyon. Daar bleef het bij. De bezoekers staan na vijf wedstrijden op de achtste plaats met zeven punten.

Monaco leed zijn tweede nederlaag door thuis met 4-2 te verliezen van Troyes. Door dat resultaat is de ploeg, die eerder door PSV in de voorronde van de Champions League werd uitgeschakeld, terug te vinden in de middenmoot in Frankrijk.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Ligue 1

Royal Antwerp FC wint dankzij twee goals Janssen ook zesde duel

In België wist Royal Antwerp FC heeft dankzij twee doelpunten van Vincent Janssen ook de zesde competitiewedstrijd in winst om te zetten. Tegen Union, de nummer 2 van afgelopen seizoen, werd het 4-2 voor de ploeg van trainer Mark van Bommel.

Royal Antwerp FC nam al snel de leiding omdat Bart Nieuwkoop de bal in eigen doel werkte. Na een kwartier verdubbelde Janssen de voorsprong, op aangeven van Jurgen Ekkelenkamp, die ook de assist verzorgde bij de 3-1 van de Amerikaan Sam Vines.

In de blessuretijd van de eerste helft was Janssen ook trefzeker uit een penalty, waarmee hij zijn doelpuntentotaal in de competitie op drie bracht. Union speelde toen nog maar met tien man na een directe rode kaart voor Lazare Amani uit Ivoorkust. In de slotfase moesten de bezoekers zelfs met negen man verder na rood voor de Nederlander Oussama El Azzouzi, wegens het neerhalen van een doorgebroken speler.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Jupiler Pro League