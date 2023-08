Mohamed Ihattaren tóch niet naar Samsunspor: speler na twee dagen alweer weg uit Turkije

Ihattaren was met de Turken persoonlijk akkoord voor vier jaar, maar bleek - zo meldt Samsunspor - ineens met aanvullende eisen te komen.

Tekst gaat verder onder de tweet

Volgens Samsunspor heeft Ihattaren zelfs „onaanvaardbare” aanvullende eisen gesteld. „We hadden een akkoord en hem uitgenodigd naar ons toe te komen voor de medische keuring en de ondertekening van het contract”, meldt de club. „Eenmaal hier had Ihattaren echter aanvullende eisen, die voor ons niet acceptabel waren. We zien daarom af van de samenwerking.”

Twee dagen geleden werd Ihattaren nog als held onthaald door de fans van Samsunspor op de luchthaven.

Tekst gaat verder onder de video

Sinds afgelopen vrijdag zat Ihattaren officieel zonder club. Juventus besloot zijn contract te ontbinden, nadat de 21-jarige in twee jaar tijd geen minuut voor de club speelde. Ihattaren werd wel nog verhuurd aan Sampdoria en Ajax. Voordat hij in 2021 naar Turijn trok, maakte hij zijn eerste minuten in het profvoetbal bij PSV. Hij speelde daar ruim twee jaar in het eerste.

VIDEO: ’Heel erg verbaasd toen ik papieren over Ihattaren inlas’