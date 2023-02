Premium Het beste van De Telegraaf

Net als vorig seizoen gaat het voor PSV in De Kuip mis in blessuretijd Luuk de Jong: ’Schandalig. Heb je dat ooit eerder gezien?’

Een opstootje tijdens de felbetwiste topper. Ⓒ René Bouwman.

ROTTERDAM - En weer zat het venijn in de staart. Voor het tweede jaar op rij gaf PSV in de uitwedstrijd tegen Feyenoord een 2-0 voorsprong uit handen en net als bij het geruchtmakende gelijkspel van vorig seizoen viel de gelijkmaker ver in blessuretijd: 2-2. Na afloop van de meeslepende topper hadden de trainers van beide teams gemengde gevoelens.