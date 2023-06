Europese Spelen geopend in Poolse Krakau

Ⓒ ANP / EPA

De derde editie van de Europese Spelen is in de Poolse stad Krakau geopend. Tijdens de openingsceremonie droegen 3x3-basketballer Sheyi Adetunji en beachhandbalster Isabel Barnard de Nederlandse vlag het Henryk Reymanstadion in Krakau binnen.