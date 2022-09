VIDEO Kudus toont vorm met heerlijke gelijkmaker tegen Liverpool

Voetbal

Honderd Ajax-fans missen duel op Anfield

Zo'n honderd supporters van Ajax met een geldig kaartje zijn er uiteindelijk niet in geslaagd het uitduel met Liverpool in de Champions League bij te wonen. Een groot deel van hen is er na de drukte op Schiphol waarschijnlijk niet meer in geslaagd om dinsdag naar het noorden van Engeland te komen.