Tom Dumoulin weet dankzij tijdrit-titel na drie jaar weer wat winnen is

Dumoulin legde de twee ronden van in totaal 29,6 kilometer af in 36.06 minuten. Dat deed hij met een gemiddelde van 49,197 kilometer per uur. Langeveld gaf met 36.33 minuten 27 seconden toe op Dumoulin. Bouwman zette met 37.30 de derde tijd neer.

De wielrenner van Jumbo-Visma laste eerder dit jaar een pauze in. Dumoulin maakte zijn rentree in het wielerpeloton in de Ronde van Zwitserland eerder deze maand. De titel op het NK is zijn eerste zege sinds zijn overwinning in de tijdrit in de Tour de France van 2018.

Anna van de Breggen stopt na dit seizoen met wielrennen. Ⓒ HH/ANP

Anna van der Breggen

Anna van der Breggen heeft de Nederlandse titel gegrepen bij het NK tijdrijden. De regerend wereldkampioene bij het tijdrijden, die bezig is aan haar laatste seizoen als profwielrenster, was bij de NK in Emmen verreweg de snelste en greep voor de tweede keer de nationale titel.

Van der Breggen legde de 29,6 kilometer af in 39.58 minuten en met een gemiddelde van 44,436 kilometer per uur. Ze was daarmee 13 seconden sneller dan Ellen van Dijk die kwam tot 40.11 minuten. Lucinda Brand zette met 40.30 de derde tijd neer.

De wereldkampioene, die na het seizoen ploegleider wordt bij haar team SD Worx, won de Nederlandse titel bij het tijdrijden eerder in 2015. Ze won zilver in 2018 en brons in 2017 en 2019. Van der Breggen volgt Van Vleuten op die in 2019 won en nu als vierde finishte. Vorig jaar werd het NK tijdrijden niet gehouden in verband met het coronavirus.

Na de eerste van twee ronden had Van der Breggen al een marge van 11 seconden op Van Dijk, die door bondscoach Loes Gunneweg werd gepasseerd voor de tijdrit op de Olympische Spelen. De viervoudig Nederlands kampioene tijdrijden van Trek-Segafredo, die in april nog een coronabesmettingen opliep, gaf in de tweede ronde nog maar 2 seconden extra toe.