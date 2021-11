Premium Het beste van De Telegraaf

Column Wim Kieft snapt Zlatan Ibrahimovic niet: 'Beetje overdreven'

Door Wim Kieft

Voor veel trainers zijn spitsen een hoofdpijndossier als je ziet hoe ze ermee omgaan. Wout Weghorst is jaarlijks goed voor twintig doelpunten in de Bundesliga bij VfL Wolfsburg en dan komt Mark van Bommel als nieuwe coach en die zet hem na een paar wedstrijden op de bank. Wat verwacht zo iemand nog meer dan doelpunten van Weghorst? Dat hij drie man passeert of iedere wedstrijd drie assists geeft?