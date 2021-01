Emotionele Noa Lang draagt goal op aan overleden oma en krijgt geel

„Mijn oma is eergisteren overleden. Het is heel moeilijk voor mij, want ik kon niet naar mijn moeder toe. Maar gelukkig hebben we gewonnen en kon ik scoren voor haar. Dat is het voornaamste”, aldus de oud-Ajacied tegen Het Nieuwsblad.

Club won al bij al vrij makkelijk van Beerschot. „Zonder groots te spelen”, beseft Lang. „Ik speelde zelf ook geen grootse wedstrijd. In de eerste tien minuten na rust vreesden we eenzelfde scenario als tegen STVV. Maar het kwam goed.”

Noa Lang krijgt geel nadat hij zijn shirt heeft uitgetrokken na zijn treffer. Ⓒ ANP/HH

Tegen Beerschot duurde het een kwartier voordat Bas Dost de bal uit een voorzet van Charles De Ketelaere langs doelman Mike Vanhamel tot in het doel verlengde. Vier minuten later stond het al 0-2 door een treffer van Odilon Kossounou. Lang maakte er in de 82e minuut 0-3 van.

Club Brugge leidt riant in de Pro League met nu 7 punten voorsprong op Racing Genk, dat zaterdag met 2-0 verloor bij Excelsior Moeskroen.