’Jankfestijn’ op weg naar Schiphol: ’Echt verschrikkelijk’ Suzanne Schulting tot tranen toe geroerd bij terugblik op olympische reis

Door Hans Ruggenberg en Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

Suzanne Schulting poseert met twee kilo eremetaal om haar nek. Ⓒ Rene Bouwman

Peking - Suzanne Schulting weerstond als topfavoriete de immense druk. Met tweemaal goud, een zilveren en een bronzen olympische plak steeg ze tot grote hoogte. Het lijkt de shorttrack-koningin soms gemakkelijk af te gaan, maar de vele offers die ze moest brengen om haar scherpe doelen te bereiken, zijn hartverscheurend. Tot tranen toe geroerd deelt ze vlak voor haar terugkeer naar huis hoe intens de weg naar én in Peking was. „Dat je vertrekt naar de belangrijkste wedstrijd van je leven en niet eens je ouders en zusjes even kunt knuffelen, is echt verschrikkelijk. In de bus naar Schiphol was het een groot jankfestijn.”