Sparta is waakzaam en scherp na schrale start van 2020

Saillant detail: vrijwel alle ploegen onderin zijn voortvarend aan dit kalenderjaar begonnen. De uitzonderingen vormen hekkensluiter RKC Waalwijk en nummer elf Sparta Rotterdam, die pas één punt wisten te vergaren.

Vooral in het geval van Sparta is dat opmerkelijk, want de ploeg van trainer Henk Fraser sloot 2019 nog af met een knappe 3-0 thuiszege op AZ. „We hebben onszelf in de eerste seizoenshelft een goede uitgangspositie verschaft, maar daar moeten we nu wel van gaan profiteren”, beseft verdediger Bart Vriends. „Als we het puntengemiddelde van de afgelopen weken aanhouden, dan kunnen we alsnog in de problemen komen.”

Verschil maken

De thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag is van groot belang voor Sparta. „Als je naar het schema kijkt, dan zijn dit de weken waarin we het verschil kunnen maken door te winnen van onze concurrenten”, vindt Vriends. „Dat hebben we nagelaten tegen Fortuna Sittard en FC Twente, maar dat moet nu wel gebeuren.”

Adil Auassar maakt zich niet zoveel zorgen en vindt het vooral belangrijk dat Sparta nog altijd een goed spelniveau haalt. „We zijn qua voetbal goed begonnen, onder meer in de uitwedstrijd tegen Ajax. Alleen hebben we iets te weinig punten gepakt”, vindt de middenvelder. „Ik denk dat wij er goed opstaan. Het is rustig hier, maar we zijn wel waakzaam en scherp. Het is beter om vanuit onze positie waakzaam te moeten zijn, dan dat je vanuit de positie van RKC of ADO moet komen. We kunnen iedereen wel de hemel in prijzen die de afgelopen wedstrijden punten heeft gepakt, maar uiteindelijk staan wij nog gewoon boven die ploegen. Het is aan ons om daar te blijven.”

