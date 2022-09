Nations League: Misstap Haaland met Noorwegen; Tadic met Servië nog kansrijk na ruime zege

Op basis van het onderlinge resultaat gaat Noorwegen aan de leiding in Groep 4 van de B-divisie. De ploeg van superspits Erling Haaland neemt het dinsdag in eigen huis op tegen Servië en heeft dan aan een punt genoeg om te promoveren naar de A-divisie.

Noorwegen kwam vlak na rust op voorsprong door een goal van Haaland. Het was al zijn twaalfde treffer in negen Nations League-wedstrijden en zijn 22e goal in 21 interlands. Slovenië vocht zich voor de eigen aanhang knap terug in de wedstrijd en won dankzij treffers van Andraz Sporar en Benjamin Sesko. Bij de laatste goal zag de Noorse doelman Orjan Nyland er slecht uit. De clubloze keeper kreeg het vertrouwen van bondscoach Stale Solbakken, maar liet een op het oog houdbaar schot van Sesko zo in de verre hoek lopen.

Met Ajax-aanvoerder Dusan Tadic in de basis rekende Servië in eigen huis af met Zweden: 4-1. Grote man aan de kant van de Serviërs was Aleksandar Mitrovic. De aanvaller van Fulham scoorde drie keer. Tadic werd vijf minuten voor tijd gewisseld.

Danilo Ignatenko haalt uit voor de vierde Oekraïense treffer. Ⓒ Reuters

Oekraïne heeft in de Nations League zijn derde zege geboekt en maakt nog altijd kans op promotie naar de A-divisie. De ploeg van bondscoach Oleksandr Petrakov won in Jerevan afgetekend de uitwedstrijd tegen Armenië: 0-5.

Oleksandr Timchyk, Oleksandr Zubkov, Artem Dovbik (twee) en Danilo Ignatenko maakten de doelpunten voor Oekraïne, het land dat nog altijd in oorlog is met Rusland. In de stand van groep 1 in de B-divisie heeft Oekraïne 10 punten, twee minder dan Schotland. De Schotten wonnen in eigen huis met 2-1 van Ierland en hebben dinsdag aan een punt genoeg voor promotie wanneer de ploeg op bezoek gaat bij Oekraïne.