Parsons neemt het op voor Martens: ‘Een unieke speler’

,,Tegen Zweden moesten we allemaal veel rennen om op die manier hun spel te ontregelen. Lieke ook, en dat deed ze heel goed. Tegen Portugal was eigenlijk niemand scherp genoeg op de helft van de tegenstander.”

Martens baalde zelf vooral van het feit dat Oranje te ver van het vijandelijke doel speelde, mede omdat het niet zorgvuldig genoeg was in het positiespel. Daardoor werd te veel energie verspild aan rennen en kon ze niet doen wat ze afgelopen seizoen zo vaak deed bij FC Barcelona: acties maken, voorzetten geven en doelpunten maken. Al was ze tegen Portugal wel bij twee treffers betrokken.

,,Lieke is zeer zelfkritisch”, duidde Parsons. ,,Ze is de eerste die het zegt als iets niet goed gaat. Op een bepaald punt moet je echter stoppen met terugblikken, een verbeterpunt uitkiezen en weer vooruitkijken."

De 35-jarige bondscoach, zes jaar ouder dan Martens, stak zijn admiratie voor zijn linksbuiten vervolgens niet onder stoelen of banken. ,,Lieke is een unieke speler. Ze kan op drie manieren gevaarlijk zijn: in de diepte, in één-op-één-situaties en tussen de linies. Er is op dit toernooi misschien één andere speler dat ook kan.”

Of die speler óók in zijn teams zit? ,,Nou, Vivianne Miedema is zo iemand en Esmee Brugts kan het ook wel, maar ik doel eigenlijk op iemand van een ander team. Een team dat ik liever niet tegenkom…”, aldus een mysterieuze Parsons, die zijn antwoord niet verder wilde toelichten.