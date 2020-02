Frenkie de Jong met FC Barcelona uitgeschakeld in Spaanse beker

Coach Setien begon nu niet met een veredeld 3-5-2-systeem, maar met een 4-3-3 met Lionel Messi als valse spits en middenvelder Sergi Roberto als rechtsbuiten. Frenkie de Jong mocht het als rechtermiddenvelder proberen.

FC Barcelona voerde wel de boventoon het eerste half uur, met vooral de 17-jarige Ansu Fati en Messi als gevaarlijkste klanten voor de Catalanen. Het was alleen slechts nét niet steeds. Bilbao kwam daarna wat beter in het spel, maar doelman André Ter Stegen wist zijn doel schoon te houden tot de rust.

Na de theepauze werd het vooral een veldslag, een verhit duel. Frenkie de Jong kreeg geel voor een vermeende schwalbe. Met een prent op zak ging hij later weer naar de grond in de zestienmeter, maar de bal ging niet op de stip.

De wedstrijd draaide uit op een schaakspel met veel vervelende overtredingen. Antoine Griezmann had nog wel de 0-1 op de schoen, maar stuitte op sluitpost Unai Simon. In de 88e minuut had Messi dé kans op de enige treffer, maar zelfs de beste speler ter wereld vond Simon op zijn weg.

De Spaanse bekerpot leek op weg naar een verlenging, maar daar dacht Inaki Williams anders over. Hij zette in de 94e minuut zijn hoofd tegen de bal: 1-0.

Barcelona werd onlangs ook vroegtijdig uitgeschakeld in de strijd om de Spaanse Supercup, hetgeen leidde tot het ontslag van trainer Ernesto Valverde. De club strijdt nog wel om de hoofdprijs in La Liga en de Champions League.