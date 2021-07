Aftellen tot Tokio: ’Wereldwijde interesse voor Spelen daalt tot 46 procent’

WOENSDAG 14 JULI

Ipsos: wereldwijde interesse voor Spelen daalt tot 46 procent

7.49 uur: De wereldwijde interesse voor de komende Olympische Spelen is gedaald tot 46 procent. In Japan zelf is de belangstelling voor het evenement met 35 procent het minst groot van alle landen, meldt marktonderzoeksbureau Ipsos.

De door de coronapandemie getroffen Spelen, die over negen dagen van start gaan, hebben de publieke steun verloren door aanhoudende zorgen over infectierisico's en het uitroepen van de noodtoestand in Tokio, ondanks dat de organisatoren strikte coronavirusmaatregelen beloven. Slechts 22 procent van de Japanners vindt dat de Spelen moeten doorgaan, blijkt uit de enquête.

Toeschouwers zijn in Tokio niet welkom. Organisatoren hebben de Japanse bevolking gevraagd de Spelen op tv te kijken om verplaatsingen van mensen tot een minimum te beperken. De gouverneur van Tokio, Yuriko Koike, zegt dat een voldoende aantal ziekenhuizen in combinatie met een versnelling van de uitrol van vaccinaties onder ouderen betekent dat de stad veilige Olympische Spelen kan houden.

Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), prees de organisatoren. De Duitser heeft woensdag een ontmoeting met de Japanse premier Yoshihide Suga. Veel olympische delegaties zijn al in Japan voor de Spelen.

Tennisster Konta moet door coronabesmetting passen voor Tokio

7.23 uur: Het blijft afzeggingen regenen voor het olympisch tennistoernooi. Bij de vrouwen moet Johanna Konta (WTA-38) verstek laten gaan vanwege een coronabesmetting. In 2016 haalde de Britse nog de kwartfinales.

Pech blijft Johanna Konta achtervolgen, want nadat ze Wimbledon moest missen door een coronabesmetting in haar bubbel, ontwikkelde ze tijdens haar quarantaine zelf ook symptomen. Niet verwonderlijk testte de Britse dan ook positief op het virus. „Daardoor heb ik de laatste tweeëneenhalve week niet kunnen trainen, waardoor ik onmogelijk klaar kan zijn voor de Olympische Spelen in Tokio”, schrijft ze op Twitter.

„Dit is een hartverscheurende realiteit, want het Britse team vertegenwoordigen in 2016 was een van de mooiste momenten van mijn carrière”, vervolgt Konta. „Ik zal mijn best doen om zo snel mogelijk volledig genezen en fit te zijn zodat ik opnieuw wedstrijden kan spelen. Ondertussen zal ik ook voor mijn tv-scherm gekluisterd zitten om mijn landgenoten aan te moedigen op de Spelen.”

DINSDAG 13 JULI

Atlete Bol wint met overmacht 400 meter horden in Diamond League

22.26 uur: Atlete Femke Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijden van Londen/Gateshead met overmacht de 400 meter horden gewonnen. Ze noteerde een tijd van 53,24 en was daarmee 1,29 seconde sneller dan de Amerikaanse Shamier Little. De Jamaicaanse Janieve Russell werd derde in 54,66.

Precies een week geleden was het podium hetzelfde tijdens de Continental Tour Gold in het Hongaarse Szekesfehervar. Toen liep Bol 52,81 en was Little slechts 0,04 langzamer. Russell werd toen derde in 53,68.

„Mijn tijd was oké. Het was snel, maar niet supersnel”, zei de 21-jarige Bol, die onlangs in Oslo nog 52,37 klokte. „Ik ben een beetje vermoeid, maar ik heb nog nooit zoveel vertrouwen gehad. Ik heb echt een geweldig seizoen en kijk er naar uit naar Tokio te gaan.”

Nadine Visser (26) kende een goede generale voor de Olympische Spelen. Visser werd op de 100 meter horden derde, in een tijd van 12,78. De race werd gewonnen door de Britse Cindy Sember, in 12,69. Voor Visser, net hersteld van een hamstringblessure, was het de beste tijd van het seizoen.

De Nederlandse estafetteploeg voor vrouwen was ook succesvol aan de vooravond van de Spelen. Jamile Samuel, Dafne Schippers, Marije van Hunenstijn en Naomi Sedney wonnen de 4x100 meter, in 42,84. Ze waren 0,08 sneller dan de Britse loopsters. De Nederlandse estafettemannen werden derde, achter Groot-Brittannië en Canada.

Meerkamper Braun meldt zich af voor Olympische Spelen

17.30 uur: Meerkamper Pieter Braun heeft zich afgemeld voor de Olympische Spelen. De 28-jarige Brabander is niet fit genoeg om naar Tokio af te reizen, zo meldt hij in een verklaring op sociale media.

„Ik heb slecht nieuws. De afgelopen maanden heb ik continu geworsteld om mijn lichaam zonder pijn te laten functioneren, maar er was geen moment dat ik echt heb kunnen werken aan mijn vertrouwen. Verschillende blessures hebben daartoe geleid”, schrijft Braun.

„Ik kom niet eens in de buurt van de vorm die ik zou willen hebben in Tokio. De kans dat ik in staat ben om de finish van de 1500 meter te halen is miniem en er is een groot risico dat ik een ernstige blessure oploop. Ik neem wat weken vrijaf, maar ik hoop snel terug te zijn, want het vuur in me brandt heviger dan ooit tevoren.”

Bij de mannen bestaat de olympische meerkamp uit tien onderdelen.

Begin maart trok Braun zich met een enkelblessure terug uit de EK indoor in het Poolse Torun.

Jill Biden leidt Amerikaanse delegatie bij Spelen in Tokio

14.19 uur: First Lady Jill Biden leidt de Amerikaanse delegatie bij de Olympische Spelen in Tokio. De vrouw van de Amerikaanse president reist volgens het Witte Huis naar de openingsceremonie van de Spelen op 23 juli.

President Joe Biden blijft thuis. Hij laat de Spelen schieten omdat in Tokio een noodtoestand geldt vanwege de oplopende coronabesmettingen. In de Japanse hoofdstad zijn in de olympische stadions geen fans uit binnen- en buitenland toegestaan.

Sagan toch niet naar de Spelen in Tokio

12.25 uur: Peter Sagan doet toch niet mee aan de Olympische Spelen in Tokio. Volgens het Slowaakse olympisch comité kan hij na zijn knieoperatie niet naar Tokio reizen.

Sagan stapte afgelopen donderdag niet meer op in de twaalfde etappe van de Tour. Hij had te veel last van pijn aan de knie na zijn zware val in de derde rit. Hij onderging maandag een kleine operatie aan de knie in zijn woonplaats Monaco. De twaalfvoudig etappewinnaar in de Tour de France mocht volgens zijn ploeg Bora-hansgrohe snel weer op de fiets gaan zitten en de Spelen leken toen niet in gevaar te komen.

Maar volgens het Slowaakse comité heeft hij een infectie aan de wond boven de knieschijf. „De infectie had geen invloed op het kniegewricht, maar de operatie en de daaropvolgende gezondheidsproblemen hebben verhinderd dat hij naar Tokio reisde”, aldus het comité.

Turnvrouwen vliegen donderdag naar Tokio

10.22 uur: De Nederlandse turnvrouwen vliegen donderdag voor de Olympische Spelen naar Tokio. Volgens technisch directeur Mark Meijer zijn de turnsters en de begeleiding de afgelopen dagen getest op corona en is iedereen negatief.

„We zijn nog steeds heel voorzichtig. Maar iedereen is steeds oké. We zijn blij dat we nu duidelijkheid hebben en dat we over een paar dagen mogen vertrekken”, aldus Meijer. „Ons vertrek stond vanaf woensdag gepland, maar vanwege de beschikbaarheid van vluchten gaan we nu donderdag.”

Vorige week werd bekend dat binnen de Nederlandse turnploeg iemand positief was bevonden. Een dag later testte iedereen negatief, ook de betrokkene die een dag eerder wel positief was bevonden. Uit voorzorg werd besloten dat de sporters en staf van het vrouwenteam een aantal dagen individueel in Heerenveen zouden gaan trainen. Ze zijn daar gedurende die periode ook getest en die testen waren steeds negatief, aldus Meijer.

De mannenploeg en begeleiding is al naar Tokio gereisd. Bij de mannen was er geen sprake van een ’close contact’ met de aanvankelijk positief geteste betrokkene. Wie dat was, is niet bekendgemaakt.

Olympisch turnkampioen Vernjajev mist Spelen door dopingschorsing

10.07 uur: Olympisch turnkampioen Oleg Vernjajev (op brug) zal ontbreken bij de Spelen in Tokio. De 27-jarige Oekraïener maakte bekend dat hij positief is bevonden bij een dopingtest. Daardoor wacht hem een schorsing van vier jaar. Hij gaat nog wel in beroep bij sporttribunaal CAS.

Vernjajev, die in de meerkamp bij Rio 2016 olympisch zilver behaalde, was door de mondiale turnfederatie (FIG) in januari al voorlopig geschorst. Hij is voormalig wereldkampioen en viervoudig Europees kampioen.

Voetbalsters compleet voor laatste test voor Spelen

09.03 uur: De Nederlandse voetbalsters werken met een volledige en fitte groep toe naar de laatste test voor de Olympische Spelen. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman, die vorige week al arriveerde in Japan, speelt woensdag op de trainingsaccommodatie in Kamogawa een besloten oefenwedstrijd tegen Canada. Dat duel begint om 09.00 uur Nederlandse tijd.

Wiegman heeft 24 speelsters tot haar beschikking. De olympische selectie bestaat uit 22 voetbalsters, maar keepster Barbara Lorsheyd en spits Joëlle Smits zijn ook meegereisd naar Japan. Zij blijven tot de eerste groepswedstrijd bij de selectie, voor het geval er iemand wegvalt. De kampioen van Europa debuteert volgende week woensdag op de Spelen tegen Zambia.

De voetbalsters reizen zaterdag van Kamogawa, een stad aan de Japanse kust, naar het noordelijker gelegen Sendai. Daar werken de ’Leeuwinnen’ de laatste voorbereidingen af voor het duel met Zambia in het Miyagi-stadion van Rifu. Op zaterdag 24 juli spelen ze in dat stadion ook tegen Brazilië. Oranje reist vervolgens door naar Yokohama, voor de laatste groepswedstrijd op 27 juli tegen China.

Olympisch atletendorp in Tokio officieel geopend

08.29 uur: Tien dagen voor het begin van de Olympische Spelen is het atletendorp in Tokio officieel geopend. Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité IOC, maakte van de gelegenheid gebruik om de Japanse organisatoren te prijzen voor hun „fantastische werk” in de voorbereidingen. „Maar er moet nog veel worden gedaan. Onze taak is pas klaar als alle atleten Tokio hebben verlaten.”

In het olympisch dorp, gelegen aan de baai van Tokio, zullen ongeveer 18.000 atleten en officials hun intrek nemen. Het complex bestaat uit 21 gebouwen op 44 hectare grond.

De opening van het olympisch dorp vond op sobere wijze plaats een dag nadat de noodtoestand opnieuw van kracht werd in Tokio vanwege het oprukkende coronavirus. „Het zijn moeilijke omstandigheden, maar Japan mag trots zijn op wat er is bereikt”, betoogde Bach. „De Japanse burgers kunnen erop vertrouwen dat de Spelen voor iedereen veilig zullen verlopen dankzij de strenge maatregelen.”

Bach verbleef bij aankomst in Tokio eerst drie dagen in quarantaine. Hij verscheen dinsdag met Seiko Hashimoto, de voorzitter van het Japanse organisatiecomité, voor de eerste keer samen in het openbaar. Beide topfunctionarissen zaten met andere officials op afstand van elkaar met mondkapjes op aan tafels, die door wanden van plexiglas van elkaar waren gescheiden.

MAANDAG 12 JULI

Tennisster Andreescu uit angst voor corona niet naar Spelen

23.34 uur: De Canadese tennisster Bianca Andreescu ziet af van deelname aan de Olympische Spelen. De voormalig winnares van de US Open en nummer vijf van de wereldranglijst, wil vanwege het coronavirus het risico niet nemen naar Tokio af te reizen.

„Ik wil jullie laten weten dat ik de moeilijke beslissing heb genomen om niet deel te nemen aan de Olympische Spelen in Tokio. Ik droom er al van om Canada te vertegenwoordigen op de Olympische Spelen sinds ik een klein meisje was, maar met alle uitdagingen waar we voor staan in verband met de pandemie, weet ik dat dit diep in mijn hart de juiste beslissing is om te nemen. Ik kijk ernaar uit om Canada te vertegenwoordigen in toekomstige wedstrijden en om deel te nemen aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs”, schreef ze op Instagram.

Andreescu maakt een slecht jaar door. Ze stond ruim een jaar aan de kant vanwege een knieblessure en maakte begin dit jaar haar rentree op de Australian Open, waar ze in de tweede ronde werd uitgeschakeld. Op Roland Garros verloor ze in de eerste ronde van de Sloveense Tamara Zidansek en op Wimbledon verloor ze kansloos in de eerste ronde met 6-2 6-1 van de Franse Alizé Cornet.

Selectie basketballers 3x3 voor Spelen blijft gehandhaafd

22.26 uur: De selectie van de basketballers 3x3 die naar de Olympische Spelen in Tokio gaat, blijft zoals het is, dus met Julian Jaring als reservespeler, meldt de Nederlandse basketbalbond (NBB).

Jaring spande vorige week een kort geding aan tegen de basketbalbond omdat hij en zijn advocaat vonden dat hij recht had op een plek in de selectie. De rechter erkende dat Julian in zijn recht stond om deze kwestie voor te leggen, maar hij ging niet mee in de eis, waarmee de huidige selectie blijft staan.

Jaring maakte wel deel uit van de selectie die onlangs kwalificatie voor Tokio afdwong, op een toernooi in Graz. Bondscoach Brian Benjamin besloot hem te vervangen door Ross Bekkering. Jaring reist komende week met de ploeg mee naar Tokio als reserve. Benjamin en Jaring geven beiden aan zich na de afronding van het kort geding volledig te focussen op succes tijdens de Spelen.

Benjamin heeft naast Bekkering verder Arvin Slagter, Dimeo van der Horst en Jessey Voorn geselecteerd voor de Olympische Spelen, waar het onderdeel voor het eerst op het programma staat. De bondscoach besloot tot de wissel in een poging het scorend vermogen van het team te verhogen.

Michel Butter geen reserve voor olympische marathon

22.08 uur: Marathonloper Michel Butter heeft zich teruggetrokken als reserveloper voor de olympische marathon. Het ziet er naar uit dat de drie voor Nederland geselecteerde lopers Abdi Nageeye, Khalid Choukoud en Bart van Nunen fit zijn. Daardoor staakt Butter de intensieve voorbereiding met de zware trainingen.

Butter bereidde zich toch voor op Tokio omdat Nageeye met een blessure kampte. Hij werd door Nageeye op de hoogte gehouden van de vorderingen rond de blessure. Maandag bleek dat Nageeye fit is. Butter richt zich nu op een goede prestatie bij de marathon van Amsterdam in het najaar, meldt hij op Instagram.

De Atletiekunie werd met een luxeprobleem opgezadeld omdat maar liefst zes lopers de olympische limiet liepen, terwijl er maar drie in Japan mogen meedoen.

Björn Koreman en Frank Futselaar waren naast Butter de afvallers en lopen op zondag 17 oktober ook de marathon van Amsterdam. Ze strijden dan ook om de Nederlandse titel. De organisatie bevestigde vorige maand de deelname van de drie atleten.

Spelen niet in gevaar voor Sagan na geslaagde knieoperatie

16.51 uur: De Slowaakse wielrenner Peter Sagan heeft een kleine operatie aan de knie ondergaan in zijn woonplaats Monaco. De twaalfvoudig etappewinnaar in de Tour de France mag volgens zijn ploeg Bora-hansgrohe snel weer op de fiets gaan zitten. Zijn deelname aan de Olympische Spelen komt niet in gevaar.

Sagan stapte afgelopen donderdag niet meer op in de twaalfde etappe van de Tour. Hij had te veel last van pijn aan de knie na zijn zware val in de derde rit. Tijdens de massasprint in Pontivy kwam Sagan samen met Caleb Ewan zwaar ten val.

„In de derde etappe raakte het kettingblad mijn knie, wat zorgde voor een diepe wond boven de knieschijf”, aldus Sagan op de website van zijn ploeg. „We hebben de wond zo veel mogelijk schoongemaakt om een infectie te vermijden. Na een paar dagen ontstond echter toch een ontsteking in de slijmbeurs boven de knie. Dus moest ik de Tour verlaten. Ik voel me na de operatie al heel wat beter.”

Volgens teamarts Christopher Edler van Bora-hansgrohe kan de drievoudig wereldkampioen binnen enkele dagen weer beginnen met lichte trainingen.

Nederlandse badmintonners later dan gepland naar Japan

16.45 uur: De Nederlandse badmintonners vliegen niet maandag, maar pas aan het einde van deze week naar Japan voor de Olympische Spelen. Het was de bedoeling dat de vier badmintonners van TeamNL deze week in Chiba een trainingskamp zouden hebben. „Omdat het echter onduidelijk was of ze daar goed zouden kunnen trainen, hebben ze besloten om hier te blijven en pas zaterdag naar Japan te gaan”, aldus een woordvoerder van sportkoepel NOC*NSF.

Maandag stapten onder anderen de handbalsters op het vliegtuig naar Japan, samen met de begeleidingsstaf van NOC*NSF. De badmintonners Mark Caljouw, Selena Piek, Cheryl Seinen en Robin Tabeling zouden ook meereizen.

„Ze gaan nu een week voor de start van de Spelen naar Japan en kunnen dan meteen terecht op de trainingsaccommodatie in Tokio”, aldus de woordvoerder. Caljouw doet mee aan het enkelspel. Piek, die bij de Spelen van Rio 2016 al van de partij was, komt in Tokio in actie in het vrouwendubbel (met Seinen) en het gemengd dubbel (met Tabeling).

ZONDAG 11 JULI

Britse topsprintster Asher-Smith heeft last van dijbeenblessure

18.31 uur: De Britse topsprintster Dina Asher-Smith, één van de rivalen van Dafne Schippers bij de Zomerspelen, heeft zich afgemeld voor de Diamond League dinsdag in Gateshead. De 25-jarige atlete heeft volgens de organisatie lichte hamstringklachten. Uit voorzorg ziet de regerend wereldkampioene op de 200 meter daarom af van een optreden voor eigen publiek.

De wedstrijden in Gateshead vormen in de atletiek de laatste krachtmeting voor het begin van de Olympische Spelen in Tokio. Asher-Smith behoort in Japan zowel op de 100 meter als op de 200 meter tot de favorieten.

Polsstokhoogspringer Lavillenie blesseert zich vlak voor Tokio

17:03 uur: De Franse polsstokhoogspringer Renaud Lavillenie heeft zondag vlak voor de start van een wedstrijd in Sotteville-Lès-Rouen een blessure aan de linkerenkel opgelopen. Hij heeft nu maar twee weken de tijd om te herstellen, wil hij fit aan de Olympische Spelen van Tokio meedoen.

De olympische kampioen van 2012 viel op de zijkant van de landingsmat en moest opgeven. Hij ondergaat nu in het ziekenhuis onderzoek om de ernst van de blessure vast te stellen, laat zijn management weten.

De 34-jarige voormalige wereldrecordhouder is een van de voornaamste kanshebbers op een Franse medaille bij het atletiek in Tokio.

ZATERDAG 10 JULI

Keepster Geurts sluit in Japan als laatste aan bij voetbalsters

13.04 uur: Met de komst van Loes Geurts is de selectie van de Nederlandse voetbalsters voor de Olympische Spelen compleet. Geurts (35) arriveerde vrijdagavond in Kamogawa, waar de voetbalsters zich voorbereiden op het mondiale sportevenement. De reservekeepster stond zaterdag voor het eerst op het veld in Japan, al trainde ze nog niet met de groep mee.

Bondscoach Sarina Wiegman en haar selectie vlogen eerder in de week al naar Tokio. Geurts sloot later aan omdat ze woensdag nog een competitiewedstrijd moest spelen met haar Zweedse club BK Häcken. De 125-voudig international is de laatste jaren in de nationale ploeg reserve achter Sari van Veenendaal.

De selectie van Wiegman bestaat momenteel uit 24 speelsters. Keepster Barbara Lorsheyd en spits Joëlle Smits zijn ook mee naar Japan, hoewel ze niet tot de olympische selectie van 22 speelsters behoren. Zij blijven tot de eerste groepswedstrijd tegen Zambia (21 juli) bij de groep, voor het geval er iemand afhaakt vanwege een blessure of ziekte.

Bij de open training van de voetbalsters waren zaterdag zo’n 200 Japanse toeschouwers aanwezig, vooral kinderen. De burgemeester van Kamogawa, een stad aan de kust op 2 uur rijden van Tokio, sprak de selectie toe. Wiegman en aanvoerster Van Veenendaal bedankten de gemeente, de inwoners van de stad en de plaatselijke club voor de gastvrijheid. De voetbalsters spelen woensdag op hun trainingsaccommodatie een oefenwedstrijd tegen Canada.

Ook geen fans bij olympische voetbalduels in Hokkaido

10:01 uur: Ook alle voetbalwedstrijden van de Olympische Spelen in het stadion van Hokkaido worden zonder publiek afgewerkt. Dat heeft de gouverneur van het Japanse eiland besloten. Hij wil zo de verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen. Aanvankelijk waren er nog 10.000 fans welkom.

In het Sapporo Dome op Hokkaido staan voetbalwedstrijden voor mannen en vrouwen op het programma. Eerder hadden de lokale autoriteiten de inwoners van Hokkaido al opgeroepen om de marathon en de olympische wedstrijden snelwandelen niet langs de kant van de weg te komen bekijken.

Afgelopen donderdag werd al bekend dat er in Tokio bij alle olympische wedstrijden geen toeschouwers welkom zijn. Ook de openingsceremonie van de Spelen wordt afgewerkt voor lege tribunes. De Japanse regering heeft de noodtoestand voor Tokio afgekondigd tot na de Spelen, vanwege het oplopend aantal coronabesmettingen.

De Nederlandse voetbalsters spelen de eerste duels op de Spelen met Zambia en Brazilië in Miyagi, waar voorlopig nog wel een beperkt aantal toeschouwers welkom is. Oranje sluit de poule af met een wedstrijd tegen China in Yokohama.

Tennisser Shapovalov niet naar Spelen in Tokio

08.31 uur: Tennisser Denis Shapovalov neemt niet deel aan de Olympische Spelen in Tokio. De Canadees is vermoeid door zijn optredens op Wimbledon en ook alle coronamaatregelen vallen hem zwaar.

Shapovalov verloor vrijdag van Novak Djokovic in de halve finales van Wimbledon. „Ik ben doodmoe”, zei hij. „Ook vanwege de hele situatie met corona. Het is een eer om je land te vertegenwoordigen op de Spelen. Maar ik kan het zo niet opbrengen.”

Eerder maakten Serena Williams en Rafael Nadal al bekend dat ze niet naar Tokio gaan. Nick Kyrgios heeft zich afgemeld voor het olympische tennistoernooi omdat er geen publiek bij de wedstrijden mag zijn.

VRIJDAG 9 JULI

Sporttribunaal CAS met twee afdelingen in Tokio

21.27 uur: Het Internationaal Sporttribunaal CAS zal tijdens de Olympische Spelen in Tokio twee tijdelijke afdelingen openen. Een kantoor is voor ad-hoczaken en gaat volgens de instantie juridische geschillen behandelen die tijdens het evenement ontstaan. „De ad-hocafdeling zal in dringende gevallen binnen 24 uur een beslissing nemen”, aldus het CAS.

De tweede tijdelijke locatie is een onderdeel van de antidopingafdeling. Volgens het CAS wordt deze belast met de behandeling van antidopingvraagstukken die zich tijdens de Olympische Spelen voordoen.

Oproep Japan: ga niet kijken bij wielrennen en triatlon op Spelen

11.37 uur: De organisatie van de Olympische Spelen heeft de Japanners opgeroepen om niet langs het parcours te gaan staan bij de wielerwedstrijden op de weg en de triatlonraces. Eerder deed het organisatiecomité die oproep al voor de marathon en de snelwandelwedstrijden die in het noordelijk gelegen Sapporo worden gehouden.

Het comité besloot donderdag in samenspraak met de Japanse overheid en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om alle sportlocaties in Tokio dicht te houden voor publiek. Niet alleen buitenlandse fans worden geweerd, ook de Japanners moeten thuisblijven.

De parcoursen van de wielerwedstrijden en de triatlons zijn vanwege de lengtes moeilijk af te sluiten voor publiek. De organisatie kwam daarom met een oproep aan de Japanners om thuis te blijven en niet langs de kant van de weg te gaan staan, om mogelijke verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

De wegwedstrijden en tijdritten voor de wielrenners worden buiten Tokio gehouden. De triatlonwedstrijden zijn wel in de Japanse hoofdstad.

Wiegman verlangt flexibiliteit van voetbalsters op Spelen

10.29 uur: Flexibel zijn, daar draait het op de Olympische Spelen van Tokio om volgens bondscoach Sarina Wiegman van de Nederlandse voetbalsters. Als eerste ploeg arriveerde Oranje deze week in Japan. „We zullen ons op deze Spelen steeds moeten aanpassen aan de situaties die ontstaan”, zegt Wiegman vanuit Kamogawa, een stad aan de Japanse kust op zo’n 2 uur rijden van Tokio. „Wat vandaag normaal is, kan morgen weer anders zijn.”

Het duurde op het vliegveld vier uur voordat de voetbalsters alle checks hadden doorlopen en het papierwerk was gecontroleerd. En dan viel het volgens Wiegman nog mee. „We hadden gehoord dat het tussen de 3 en 6 uur kon gaan duren. Ach, je doet een spelletje en leest een boek. Je kan je daar wel druk om maken, maar het verandert toch niet.”

Met die instelling wil Wiegman haar ploeg door de Spelen heen loodsen. „De Spelen zijn altijd bijzonder, maar deze zijn extra bijzonder vanwege de situatie waarin we zitten. Het vraagt flexibiliteit en wendbaarheid. Maar als je ziet hoe moeilijk het is om deze Spelen door te laten gaan en wat de Japanners allemaal voor elkaar hebben gebokst, dan kunnen we al die maatregelen alleen maar respecteren.”

Kyrgios heeft zonder fans geen zin in Spelen en zegt af

07.17 uur: De Australische tennisser Nick Kyrgios heeft geen zin om voor lege tribunes te gaan spelen op de Olympische Spelen. De 26-jarige Kyrgios, nummer 60 van de wereld, besloot zich daarom af te melden voor het mondiale sportevenement. „De gedachte om in lege stadions te gaan spelen, geeft me geen goed gevoel”, schrijft de Australiër op zijn sociale media.

Kyrgios maakte vorige week op Wimbledon zijn rentree, nadat hij maanden aan de kant was gebleven. De tennisser kwam na de Australian Open, in februari, niet meer in actie. Kyrgios besloot vanwege de coronaperikelen een tijdje niet te tennissen. Op Wimbledon haalde hij de derde ronde, maar daarin moest Kyrgios geblesseerd opgeven tegen de Canadees Félix Auger-Aliassime.

De winnaar van zes ATP-titels behoorde tot de Australische ploeg van elf tennissers voor de Spelen. De Japanners besloten donderdag om helemaal geen publiek toe te laten bij de sportwedstrijden in Tokio, vanwege de zorgen om het coronavirus.

Kyrgios ontbrak ook al op de Spelen van Rio 2016, toen vanwege een conflict met de Australische bond over zijn gedrag. Hij had de afgelopen weken al laten blijken niet veel zin te hebben in de strenge coronamaatregelen waar alle deelnemers aan de Spelen zich aan moeten houden. Het weren van publiek in Tokio was voor Kygios reden om zich terug te trekken. „Het is mijn droom om Australië te vertegenwoordigen op de Olympische Spelen en ik weet dat ik die kans mogelijk nooit meer krijg. Maar ik ken mezelf. Bovendien wil ik een gezonde Australische atleet niet de kans ontnemen om het land te vertegenwoordigen.”

DONDERDAG 8 JULI

Hockeyster Koolen vervangt Van den Assem in olympische selectie

21.24 uur: Verdedigster Ireen van den Assem van Den Bosch mist door een spierblessure de Olympische Spelen. Clubgenote Sanne Koolen is door bondscoach Alyson Annan aangewezen als vervanger in de olympische selectie van zestien speelsters. Stella van Gils (Pinoké) vervangt op haar beurt Koolen als reservespeelster.

Van den Assem, goed voor 79 interlands, raakte tijdens het afgelopen seizoen geblesseerd. In de opbouw van haar revalidatie naar volledig herstel kwam het EK afgelopen juni net te vroeg. Ze werd wel geselecteerd voor de Olympische Spelen maar haar oude blessure speelt nu alsnog op en maakt haar deelname in Japan niet mogelijk. Koolen heeft 49 interlands op haar naam staan.

Annan vertrekt komende zondag met 21 speelsters naar Japan: zestien selectiespeelsters, drie reserves en twee extra reserves. Na een trainingsstage in Gifu reist Oranje naar Tokio. Met Van Gils (Pinoké) zijn Freeke Moes (Amsterdam) en keepster Anne Veenendaal (Amsterdam) als reservespeelsters aangewezen.

Annan kan de twee reservespeelsters tijdens het toernooi wisselen met speelsters uit haar selectie. De keepers mogen niet per wedstrijd gewisseld worden, waardoor op Veenendaal alleen een beroep kan worden gedaan als Josine Koning door een blessure niet zou kunnen spelen.

Indien de zestien speelsters uit de olympische selectie en de drie reserves fit zijn, vliegen Kyra Fortuin (SCHC) en Ilse Kappelle (Amsterdam) voor de start van de Olympische Spelen terug naar Nederland. Kappelle, die in Nederland al met de selectie meetrainde, neemt de plaats van Van Gils in als extra reserve.

Badmintonner Mark Caljouw treft nummer 15 van de wereld in Tokio

20.20 uur: Badmintonner Mark Caljouw moet het bij de Olympische Spelen in Tokio in de groepswedstrijden opnemen tegen Sai Praneeth uit India, de nummer vijftien op de wereldranglijst. Zijn andere tegenstander is Misha Zilberman uit Israël. Hij staat 47e op de wereldranglijst. Caljouw staat zelf 29e.

In het vrouwendubbel spelen Selena Piek en Cheryl Seinen tegen het als derde geplaatste Japanse dubbel Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara. Verder is het Nederlandse duo gekoppeld aan Rachel Honderic en Kristen Tsai uit Canada en de Egyptische vrouwen Doha Hany en Hadia Hosny.

Piek doet samen met Robin Tabeling ook mee in het gemengd dubbel. Daarin zijn de Chinese wereldkampioenen Si Wei Zheng en Ya Qiong Huang een van de tegenstanders. Piek en Tabeling treffen ook Seung Jae Seo en YuJung Chae uit Zuid-Korea en het Egyptische tweetal Adham Hatem Elgamal en Doha Hany.

De badmintonploeg stapt aanstaande maandag 12 juli in het vliegtuig naar Japan.

Wel publiek bij twee olympische groepsduels Oranje in Miyagi

18.06 uur: Twee groepsduels van de Nederlandse voetbalsters tijdens de Olympische Spelen zullen toch met publiek op de tribunes worden afgewerkt. Volgens de Japanse minister Tamayo Marukawa van olympische zaken zijn op olympische locaties buiten de regio ’Groot-Tokio’ nog wel toeschouwers welkom.

De betreffende stadions mogen waarschijnlijk voor 50 procent gevuld worden, met een maximum van 10.000 bezoekers. De regionale autoriteiten zullen per locatie het maximale aantal toeschouwers bepalen.

Oranje begint het olympisch voetbaltoernooi voor vrouwenteams met twee duels in Miyagi. Dat betekent dat zowel bij de openingswedstrijd tegen Zambia (21 juli) als tegen Brazilië (24 juli) voetbalfans uit Japan aanwezig mogen zijn. De laatste groepswedstrijd tegen China (27 juli) is in Yokohama en die stad maakt deel uit van Groot-Tokio.

Ook de olympische locaties in Fukushima, Shizuoka en Ibaraki mogen toeschouwers naar binnen laten. De olympische accommodaties in Groot-Tokio dienen echter gesloten te blijven voor publiek vanwege de toenemende coronazorgen. In maart viel al het besluit om geen buitenlandse sportliefhebbers toe te laten tot Japan tijdens de Spelen.

De Japanse regering besloot eerder op donderdag om opnieuw de noodtoestand uit te roepen in Tokio, omdat het aantal coronagevallen in de hoofdstad de laatste dagen weer snel toeneemt. De noodtoestand geldt tot 22 augustus. Of er publiek aanwezig kan zijn bij de Paralympische Spelen in Tokio (24 augustus - 5 september) wordt volgens Marukawa na afloop van de Zomerspelen (23 juli - 8 augustus) besloten

Twee Russische roeiers vlak voor Spelen geschorst vanwege doping

15.55 uur: Twee leden van de Russische olympische roeiploeg op het onderdeel dubbelvier zijn positief getest op het verboden middel meldonium. Dat heeft de voorzitter van het Russische olympisch comité bekendgemaakt.

Het tweetal testte vorige maand positief tijdens een controle buiten wedstrijden om. Ze zijn geschorst en zullen tijdens de Olympische Spelen van Tokio worden vervangen. Rusland had niet met de dubbelvier naar de Spelen gemogen als het tweetal tijdens een wedstrijd positief was getest.

IOC-voorzitter Bach gearriveerd in Tokio voor Olympische Spelen

8.32 uur: Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft voet gezet op Japanse bodem. Iets meer dan twee weken voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen arriveerde de 67-jarige baas van de mondiale sportorganisatie op het internationale vliegveld Haneda in Tokio. Het IOC kondigde vorige week al aan dat Bach, zoals de strenge coronaregels voor alle deelnemers aan de Spelen voorschrijven, eerst drie dagen in quarantaine gaat.

De Duitser arriveerde in Tokio op de dag dat de Japanse overheid vermoedelijk weer de noodtoestand gaat uitroepen in de stad, als gevolg van het weer sneller oplopende aantal coronabesmettingen. Enkele weken geleden was de noodtoestand juist opgeheven.

De regering van premier Yoshihide Suga neemt vermoedelijk in overleg met het IOC en het organisatiecomité ook snel een besluit over het toelaten van toeschouwers bij de Spelen. Op dit moment is het de bedoeling dat maximaal 10.000 Japanners naar binnen mogen in de stadions, maar mogelijk worden de Spelen helemaal zonder publiek gehouden. Bij de openingsceremonie op 23 juli zouden alleen vips naar binnen mogen in het Olympisch Stadion.

WOENSDAG 7 JULI

Japanse regering beslist donderdag over toeschouwers bij Spelen

13.15 uur: Japan besluit donderdag over het toelaten van toeschouwers bij de Olympische Spelen. De Japanse premier Yoshihide Suga meldde dat de regering na overleg met de organisatie van de Spelen, het stadsbestuur van Tokio en het Internationaal Olympische Comité een beslissing neemt of toeschouwers welkom zijn bij de sportwedstrijden.

De Japanse krant Asahi Shimbun meldde dinsdag al dat bij de openingsceremonie van de Spelen, op vrijdag 23 juli, geen publiek welkom is. Alleen leden van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), sponsors en hoogwaardigheidsbekleders zouden naar binnen mogen.

Minder dan drie weken voor de start van de Olympische Spelen heeft het aantal coronabesmettingen in de Japanse hoofdstad Tokio het hoogste punt in twee maanden bereikt. Het stadsbestuur meldde 920 nieuwe besmettingen in de afgelopen 24 uur. Dat is de grootste stijging sinds 13 mei, toen 1010 nieuwe besmettingen werden vastgesteld.

De voortdurende stijging van het aantal coronabesmettingen in Tokio baart veel mensen zorgen. Er wordt gevreesd dat de Spelen een ’superspreader-event’ zullen worden.

In Tokio is nog een gedeeltelijke noodtoestand van kracht tot en met 11 juli. De algehele noodtoestand in Tokio met strengere regels werd op 20 juni opgeheven, maar volgens Japanse media wordt er een nieuwe noodtoestand uitgeroepen tot en met 22 augustus. Die zal ook gelden voor het prefectuur Okinawa, meldden bronnen rondom de regering. Voor de prefecturen Osaka, Saitama, Chiba en Kanagawa blijft de gedeeltelijke noodtoestand van kracht.

Voetbalsters nemen na urenlange checks intrek in Japan

11.15 uur: De Nederlandse voetbalsters hebben na urenlange checks op de luchthaven van Tokio hun intrek genomen in Japan. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman vloog dinsdag vanuit Amsterdam naar Tokio. Het duurde bij aankomst zo’n vier uur voordat de voetbalsters alle noodzakelijke formaliteiten hadden afgehandeld, waaronder een coronatest en controle van alle formulieren.

De selectie ging daarna per bus naar Kamogawa, een stad aan de kust op bijna twee uur rijden van Tokio, waar de voetbalsters zich gaan voorbereiden op hun debuut op de Olympische Spelen. De ploeg van Wiegman werd daar verwelkomd door de burgemeester en locoburgemeester. Langs het trainingsveld staat op borden in het Nederlands en Japans de tekst: ’Samen naar de top! Oranje Leeuwinnen met Kamogawa’.

Alleen Loes Geurts ontbreekt nog in de selectie. De 35-jarige reservekeepster van Oranje speelt woensdagavond met haar Zweedse club BK Häcken een competitiewedstrijd en komt daarna naar Japan.

WOENSDAG 7 JULI

Olympische fakkeltocht in Tokio gaat niet door

06.55 uur: De olympische fakkeloptocht over de wegen van Tokio gaat niet door, maakten functionarissen woensdag bekend. Reden van het afblazen is dat Japan nog altijd wordt geteisterd door het coronavirus. Ter vervanging worden vanaf vrijdag privé-ceremonies gehouden, aldus het stadsbestuur van de Japanse hoofdstad. Tot aan de openingsceremonie op 23 juli worden fakkelevenementen online getoond, waarbij de autoriteiten toeschouwers aansporen ze „in het comfort van uw huis” te bekijken.

Alleen het estafettetraject op de Ogasawara-eilanden, een afgelegen archipel zo’n 1000 kilometer ten zuiden van Tokio, zal doorgaan zoals gepland.

De landelijke fakkeltocht is sinds begin maart omstreden, ongeveer de helft van de tocht werd op de een of andere manier verstoord. In toeristische steden zoals Kyoto en Hiroshima verdween de estafette van de openbare weg uit angst dat fans het virus zouden verspreiden. Zondag werd een 53-jarige vrouw gearresteerd nadat ze een loper met vloeistof uit een waterpistool had gespoten.

De organisatoren moeten nog beslissen hoeveel Japanners de uitgestelde Spelen kunnen bijwonen en hebben gewaarschuwd dat evenementen achter gesloten deuren kunnen worden gehouden. Fans van buiten de landsgrenzen zijn sowieso niet welkom. Naar verwachting verlengt de regering deze week de antivirusmaatregelen in Tokio en op andere plekken, waarna een besluit over de olympische fans zal volgen.

DINSDAG 6 JULI

Sprintster Sha’Carri Richardson ook niet in estafetteploeg VS

23:59 uur De Amerikaanse sprintster Sha’Carri Richardson zal definitief niet in actie komen tijdens de Olympische Spelen in Tokio. De 21-jarige topatlete is door de Amerikaanse atletiekbond niet geselecteerd voor de estafetteploeg op de 4x100 meter. De titelkandidate moest eerder al afzien van deelname aan de olympische 100 meter door een schorsing van een maand wegens het gebruik van marihuana.

Richardson testte positief na de Amerikaanse trials eind juni in Eugene. Ze gaf aan dat ze marihuana had genomen om het verdriet om het overlijden van haar moeder te verwerken. Richardson heeft de schorsing, die met terugwerkende kracht is ingegaan vanaf 28 juni, aanvaard.

Richardsons tijd van 10,86 waarmee ze zich bij de Amerikaanse kwalificaties plaatste voor de 100 meter van Tokio, werd door de diskwalificatie ongeldig verklaard. Daardoor moest ze sowieso de olympische 100 meter aan zich voorbij laten gaan. Wel had ze eventueel in Tokio nog kunnen uitkomen op de 4x100 meter estafette, maar de Amerikaanse bond besloot haar daarvoor niet te selecteren.

Basketballer 3x3 stapt naar rechter na missen Tokio

18.02 uur: Basketballer Julian Jaring heeft een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse Basketballbond (NBB), omdat hij ontbreekt in de 3x3-selectie voor de Olympische Spelen van Tokio. Het geding dient donderdag voor de rechtbank in Utrecht.

Jaring maakte wel deel uit van de selectie die onlangs kwalificatie voor Tokio afdwong, op een toernooi in Graz. Bondscoach Brian Benjamin besloot Jaring te vervangen door Ross Bekkering.

Bestuurslid Frank Berteling bevestigt de gang van zaken. „Binnen onze eigen sportbond hebben spelers de mogelijkheden hun bezwaar kenbaar te maken. Dat heeft Julian gedaan bij het bestuur en vervolgens bij de commissie van beroep. Dat heeft voor hem niet tot het gewenste resultaat geleid. Het staat vervolgens iedereen vrij om naar de rechter te stappen.”

In het verleden kwam het vaker voor dat een individuele atleet in soortelijke gevallen naar de rechter stapte. Nu doet een teamsporter dat. „Ons uitgangspunt is dat de bondscoach selecteert”, zegt Berteling. „Dat lijkt me een goed gebruik. Ik ken ook genoeg mensen die het niet met Frank de Boer eens waren. Maar niemand is daarvoor naar de rechter gestapt.”

In een schriftelijke reactie laat de advocaat van Jaring, Kevin de Rooij, het volgende weten: „De basisspelers die zich op het olympisch kwalificatie toernooi 2021 voor de Olympische Spelen hebben gekwalificeerd moeten volgens Jaring het 3x3 olympisch toernooi spelen. Jaring was één van die vier basisspelers. De Nederlandse Basketball Bond heeft voor de Olympische Spelen echter andere basisspelers geselecteerd. Dit is volgens Jaring in strijd met de selectieregels van de Nederlandse Basketball Bond.”

Hij vervolgt: „De Nederlandse Basketball Bond meent echter dat haar keuze voor de basisselectie voor de Olympische Spelen, dus zonder Jaring, juist is. Jaring heeft daarom moeten besluiten om dit aan de kortgedingrechter voor te leggen. De discussie speelt alleen tussen Jaring en de Nederlandse Basketball Bond.”

Bondscoach Benjamin heeft naast Bekkering verder Arvin Slagter, Dimeo van der Horst en Jessey Voorn geselecteerd voor de Olympische Spelen, waar het onderdeel voor het eerst op het programma staat.

„De keuze voor deze vier is niet gebaseerd op één wedstrijd of één toernooi”, zegt Benjamin. „Als je de laatste maanden, of beter de laatste jaren beschouwt, zijn we verdedigend wereldtop, maar aanvallend soms onmachtig. Dat is het patroon dat steeds weer terugkeert en dat zag je ook in de eerste twee verloren wedstrijden bij het OKT in Graz, toen we scorend tekortschoten. We hebben de afgelopen maanden in wisselende samenstellingen gespeeld om te kunnen komen tot het team dat zowel verdedigend als aanvallend het meest consistent en efficiënt is.”

Selectie basketballers 3x3 op één plaats gewijzigd voor Tokio

16.31 uur: Bondscoach Brian Benjamin van de Nederlandse basketballers 3x3 heeft Arvin Slagter, Dimeo van der Horst, Jessey Voorn en Ross Bekkering geselecteerd voor de Olympische Spelen in Tokyo, waar het onderdeel voor het eerst op het programma staat. Ten opzichte van het viertal dat eind mei succesvol was bij het kwalificatietoernooi in het Oostenrijkse Graz, heeft Benjamin één wijziging aangebracht. Bekkering neemt de plaats in van Julian Jaring.

„De keuze voor deze vier is niet gebaseerd op één wedstrijd of één toernooi”, zegt Benjamin. „Als je de laatste maanden, of beter de laatste jaren beschouwt, zijn we verdedigend wereldtop, maar aanvallend soms onmachtig. Dat is het patroon dat steeds weer terugkeert en dat zag je ook in de eerste twee verloren wedstrijden bij het OKT in Graz, toen we scorend tekortschoten. We hebben de afgelopen maanden in wisselende samenstellingen gespeeld om te kunnen komen tot het team dat zowel verdedigend als aanvallend het meest consistent en efficiënt is.”

Het 3x3 toernooi begint op zaterdag 24 juli en duurt tot en met woensdag 28 juli. De Nederlandse mannen strijden met het gastland Japan, Servië, China, Rusland, Letland, Polen en België om de medailles.

Olympische fakkel in Tokio mijdt publieke wegen vanwege corona

14.07 uur: De tocht van de olympische fakkel gaat in Tokio niet over publieke wegen. Dat hebben de autoriteiten in de Japanse stad besloten om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De route van de fakkel gaat vanaf vrijdag langs plekken waar weinig publiek kan kijken, meldt het persbureau Kyodo.

De zorgen in de stad over het coronavirus zijn groot. De organisatie van de Spelen heeft inwoners van Tokio en Japan ook opgeroepen om niet naar de olympische marathon of de snelwandelwedstrijden te komen kijken, maar die thuis via de televisie te volgen.

Het aantal coronabesmettingen neemt weer toe. In Tokio werden dinsdag 593 nieuwe besmettingen gemeld. Onder veel Japanners zijn grote zorgen dat de Spelen een ’super-verspreider’ van het virus zullen zijn.

De openingsceremonie van de Spelen is op 23 juli. Vanwege het coronavirus zijn buitenlandse toeschouwers niet welkom.

Gewichthefbond: trots op olympische deelnemer Kuworge

13.23 uur: De Nederlandse gewichthefbond is trots op de eerste deelnemer aan de Olympische Spelen sinds 1968. De bond kreeg maandag van sportkoepel NOC*NSF te horen dat Enzo Kuworge uit Oosterhout, een zoon van een Ghanese vader en een Nederlandse moeder, in Tokio zijn opwachting mag maken in de klasse boven de 109 kilogram.

„Het is fantastisch dat Enzo mee mag doen”, aldus voorzitter Remco Eenink. „Het was een hele tijd niet duidelijk, maar we zijn blij dat we nu uitsluitsel hebben gekregen.” Volgens Eenink heeft de 19-jarige Kuworge zijn deelname te danken aan de afmelding van een aantal Japanners. „Er kwamen een paar plaatsen vrij. De internationale bond heeft een van die plekken aan Enzo gegeven. Hij heeft niet volledig aan alle eisen van NOC*NSF voldaan, maar hij mag toch gaan. Het is geweldig dat er voor hem een uitzondering is gemaakt.”

Kuworge, wereldkampioen in zijn klasse bij de junioren, is de eerste Nederlandse deelnemer sinds Piet van der Kruk, die vorig jaar juni overleed. Eenink vindt het jammer dat Van der Kruk het olympisch debuut van Kuworge niet meer mee kan maken. „Ik had voor zijn dood nog veel contact met hem, maar helaas is hij er niet meer.” Eenink verwacht geen wonderen van Kuworge op de Spelen. „Ik verwacht dat hij rond de elfde of twaalfde plek zal uitkomen, al kan er bij de Spelen wel altijd iets bijzonders gebeuren. Maar zo’n deelname is in ieder geval heel goed voor zijn ervaring. Hopelijk geeft het ook een boost aan de sport in Nederland. We zijn de afgelopen tijd wel flink gegroeid en het niveau is omhoog gegaan. Maar meer aandacht voor de sport zou mooi zijn.”

Beachvolleybalteams op Spelen tegen sterke tegenstanders

12.52 uur: De drie Nederlandse beachvolleybalteams die meedoen aan de Olympische Spelen, zijn bij de loting in Moskou aan vrij zware tegenstanders gekoppeld.

Sanne Keizer en Madelein Meppelink nemen het in groep B van het vrouwentoernooi op tegen het als tweede geplaatste Amerikaanse duo Alix Klineman en April Ross. De andere opponenten zijn de Spaanse speelsters Liliana Fernández en Elsa Baquerizo en het Chinese duo Chen Xue en Xinxin Wang. Keizer en Meppelink kwamen Klineman en Ross dit seizoen al twee keer tegen (één keer winst en één keer verlies).

Katja Stam en Raïsa Schoon, die zich vorige week plaatsten voor de Olympische Spelen ten koste van Marleen van Iersel en Pleun Ypma, treffen in groep A onder anderen de Canadese wereldkampioenen Sarah Pavan en Melissa Humana-Paredes. Ook de Europees kampioenen Joana Heidrich en Anouk Vergé-Dépré uit Zwitserland maken deel uit van deze groep.

In het mannentoernooi zijn Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen gekoppeld aan de Brazilianen Alison Cerutti en Álvaro Morais Filho. Alison Cerutti was bij de Spelen van 2016, met zijn toenmalige partner Bruno Oscar Schmidt, in de halve eindstrijd verantwoordelijk voor de uitschakeling van Brouwer en Meeuwsen, die nog wel brons pakten. De andere tegenstanders in Tokio zijn de Amerikanen Nick Lucena en Phil Dalhausser en de Argentijnen Julio Azaad en Nicolás Capogrosso.

Het olympische beachvolleybaltoernooi begint zaterdag 24 juli.

’Alleen vips bij openingsceremonie Spelen in Tokio’

11.54 uur: Bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio mogen volgens de Japanse krant Asahi Shimbun alleen enkele honderden vips aanwezig zijn. Publiek is volgens de krant niet welkom bij de ceremonie op vrijdag 23 juli in het Olympisch Stadion. Alleen leden van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), sponsoren en hoogwaardigheidsbekleders zouden naar binnen mogen.

Volgens de Asahi Shimbun, een van de grootste kranten in Japan, worden vanwege aanhoudende zorgen om het coronavirus alle evenementen op de Spelen na 21.00 uur ’s avonds zonder publiek afgewerkt. De organisatie heeft hier vooralsnog niets over gemeld. Binnen enkele dagen zou de Japanse regering daar samen met het organisatiecomité en het IOC wel een beslissing over gaan nemen.

Vanuit het buitenland mogen sowieso geen toeschouwers naar Japan komen voor de Spelen. Japanners zelf zijn vooralsnog wel welkom bij de sportwedstrijden. Vorige maand besloot de organisatie om maximaal 50 procent van de capaciteit van de tribunes te gebruiken, met een maximum van 10.000 bezoekers. Artsen en andere deskundigen vinden dat de Spelen beter helemaal zonder fans kunnen worden gehouden, om de gezondheidszorg in Japan niet verder te belasten.

De organisatie riep de Japanners op om tijdens de marathon, die in Sapporo wordt gelopen, niet massaal langs de kant van de weg te gaan staan. „Gezien de situatie met Covid-19 moeten we publieksbewegingen zoveel mogelijk vermijden, om het risico van infectie zo laag mogelijk te houden. We vragen het publiek daarom om niet langs het parcours te gaan staan”, staat in een statement.

De marathon is traditioneel in het laatste weekeinde van de Spelen. De vrouwen lopen op zaterdag 7 augustus, de mannen op zondag 8 augustus, de dag van de sluitingsceremonie. Vanwege de hitte is de marathon van Tokio verplaatst naar het noordelijker gelegen Sapporo.

Dochter van Bruce Springsteen debuteert op de Olympische Spelen

10.49 uur: Jessica Springsteen, de dochter van de wereldberoemde Amerikaanse muzikant Bruce Springsteen, gaat naar de Olympische Spelen van Tokio. De 29-jarige Springsteen behoort tot de vier geselecteerde springruiters van haar land. Springsteen komt in Japan in actie met de Belgische hengst Don Juan Van De Donkhoeve.

Het tweede kind van ’The Boss’ (71) begon al op 5-jarige leeftijd met paardrijden. Volgens de Amerikaanse bond heeft Jessica Springsteen zich opgewerkt tot „een van de topspringruiters” van de Verenigde Staten. Ze won in maart met de Amerikaanse ploeg de Nations Cup-wedstrijd in Wellington (Florida).

Springsteen was al reserve bij de Amerikaanse springploeg voor de Olympische Spelen van Londen 2012, maar ze kwam toen niet in actie. In Tokio maakt ze haar officiële debuut op de Spelen. De Amerikaanse ploeg bestaat verder uit Laura Kraut, Kent Farrington en McLain Ward. Farrington en Ward maakten deel uit van het team dat zilver pakte bij de Spelen van Rio 2016 in de landenwedstrijd.