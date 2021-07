Atleet Mike Foppen stelt vlucht naar Tokio uit na positieve coronatest

WOENSDAG 21 juli

Russische zwemmer Borodin mist Spelen door corona

18.55 uur: De Russische zwemmer Ilja Borodin mist de Olympische Spelen. De talentvolle wisselslagspecialist is positief getest op corona, liet de Russische zwemfederatie woensdag weten aan persbureau Tass.

De 18-jarige Borodin veroverde eerder dit jaar tijdens de EK in Boedapest goud op de 400 wissel. Op deze afstand kwalificeerde hij zich in Kazan voor de Spelen met een tijd van 4.11,17, een nationaal record en een wereldrecord voor junioren.

Franse judogigant Riner scheurde in februari kruisband

18.50 uur: De Franse judogigant Teddy Riner, die in Tokio voor de derde keer olympisch kampioen denkt te worden in het zwaargewicht (+100 kg), heeft onthuld dat hij in februari een kruisband in de linkerknie heeft gescheurd. Dat gebeurde tijdens een trainingskamp van de nationale selectie in Marokko. Beelden ervan zijn te zien in een documentaire die donderdag wordt uitgezonden op tv.

De 32-jarige judoka bevestigde woensdag tegen persbureau AFP na een voorvertoning voor de pers dat de kruisband knapte in een oefenpartijtje op de mat. Door de ernstige kwetsuur, die mede door de corona-perikelen geheim kon worden gehouden, kon hij twee maanden niets doen. „Toen het gebeurde dacht ik er voor zeven maanden uit te liggen en dat het verkloot was. Het gebeurde zo snel, ik zei alleen ’Au, dat doet zeer, dat doet echt zeer’.”

Riner vertelde dat de artsen hem na terugkeer in Frankrijk waarschuwden dat hij drie maanden uit de roulatie zou kunnen zijn. „Ik zei, ’nee, dat kan niet’. Ik vertrouwde maar op één ding, dat tijdens mijn hele carrière wanneer ik geblesseerd raakte en te horen kreeg dat het vier weken ging duren, ik er over het algemeen na twee weken weer stond.”

Om in Japan een historische derde olympische titel te veroveren, moet veelvoudig wereldkampioen Riner, 2,03 meter en ongeveer 140 kilo, mogelijk ook afrekenen met de Nederlander Henk Grol, die kan meepraten over blessureleed.

Atleet Foppen stelt vlucht naar Tokio uit na positieve coronatest

18.17 uur: Atleet Mike Foppen is na Rutger Koppelaar de tweede atleet die in aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio positief is getest op corona. De Nijmeegse Nederlands kampioen op de 5000 meter is weliswaar gevaccineerd, maar kreeg eerder deze week tot zijn schrik toch een positieve uitslag. Foppen moet nu twee negatieve testen inleveren om alsnog naar Tokio te kunnen. Hij heeft zijn vlucht naar Japan moeten uitstellen.

„Over Mike maken we ons niet heel ongerust. Hij heeft inmiddels al weer één negatieve uitslag laten zien, maar moet wel nog een keer negatief testen eer hij in het vliegtuig richting Tokio kan”, zegt technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie. „In dat geval kan hij nog ruim op tijd hier zijn voor zijn olympische optreden.” De series van de 5000 meter bij de mannen staan voor dinsdag 3 augustus op het programma.

Foppen raakte eerder dit jaar na de EK indooratletiek in Polen besmet met het coronavirus en was daar goed ziek van. Het duurde lang eer hij weer een beetje op zijn oude niveau was en wist de olympische limiet voor Tokio net niet te halen. De atleet dankt zijn olympische selectie aan zijn hoge positie op de wereldranglijst. „Mike behoort tot een groepje atleten dat corona heeft gehad en daarna is gevaccineerd. Dan komt het voor dat zelfs na enkele weken er soms een positieve test uitrolt omdat er nog virusdeeltjes in het lichaam rondzwerven”, aldus Roskam.

Bij polsstokhoogspringer Koppelaar is de situatie iets anders. Hij kreeg na zijn vaccinaties voor het eerst corona. De Nederlands kampioen moet vijf keer negatief testen wil hij alsnog naar Tokio mogen. De atleet gaf deze week zelf op Instagram aan dat hij daar niet in gelooft en zijn olympische debuut kan vergeten, maar Roskam is minder pessimistisch. „Als hij vanaf komende vrijdag vijf dagen achtereen negatief test, kan hij nog meedoen.” Voor Koppelaar is wel meer sprake van een race tegen de klok, want de polsstokhoogspringers zijn al op zaterdag 31 juli aan de beurt.

Basketbalster Bird en honkballer Alvarez dragen Amerikaanse vlag

16.12 uur: Basketbalster Sue Bird en honkballer Eddy Alvarez dragen vrijdag de Amerikaanse vlag tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio. Zij kregen de meeste stemmen van alle Amerikaanse deelnemers aan de Spelen.

De 40-jarige Bird werd al viermaal olympisch kampioen. Honkballer Alvarez, een Amerikaan van Cubaanse komaf, won als shorttracker al eens zilver op de Spelen van 2014 in Sotsji. „Het is een grote eer om de vlag te dragen”, reageerde Bird. „Vooral ook omdat de Amerikaanse sporters mij dit dus gunnen.”

„Mijn familie heeft zoveel opgeofferd om mij kansen te geven”, zei Alvarez. „Ik ben iedereen die mij deze eer gunt enorm dankbaar.”

Aantal coronabesmettingen loopt ook in Tokio verder op

15.05 uur: Met de Olympische Spelen in aantocht loopt het aantal coronabesmettingen in Tokio op. In de hoofdstad van Japan werden woensdag 1832 personen positief getest. Vorige week woensdag bleken 1149 inwoners van Tokio besmet met het virus.

De Olympische Spelen worden vrijdag geopend. Specialisten denken dat het aantal positieve test in Tokio volgende week kunnen oplopen tot 2600 per dag. Woensdagochtend waren er 75 deelnemers aan de Spelen positief getest. Onder hen de Nederlandse skateboardster Candy Jacobs, die voor tien dagen in quarantaine is gegaan. Zij kan daarom niet meedoen aan de Spelen.

Alle deelnemers aan de Spelen mogen geen contact hebben met de lokale bevolking. Ze reizen van het olympisch dorp naar alle wedstrijdlocaties. Het Japanse RIVM heeft alle inwoners van Tokio opgeroepen om de Spelen thuis te bekijken. Tijdens alle wedstrijden in de Japanse hoofdstad zijn geen toeschouwers welkom.

Restaurants en bars mogen geen alcohol schenken en moeten rond 20.00 uur hun deuren sluiten. Veel inwoners van Tokio zijn onderhand moe van de noodtoestand. Sommigen drinken alcohol op straat. De rosse buurt van Kabukicho is ’s avonds nog steeds fel verlicht.

Hockeyers zien laatste oefenduel wegvallen na wegblijven bus

13.33 uur: De Nederlandse hockeyers hebben hun laatste oefenwedstrijd in aanloop naar de Olympische Spelen niet kunnen spelen. De bus die de selectie van het atletendorp in Tokio naar het hockeystadion zou brengen, kwam niet opdagen. Tegenstander Australië besloot daarop een trainingssessie te beleggen.

Toen de Nederlandse hockeyers na lang oponthoud eenmaal waren gearriveerd bij het Oi Hockey Stadium, werd op een bijveld besloten tot het spelen van een onderlinge trainingswedstrijd.

„Eerlijk gezegd heb ik geen idee wat er aan de hand was. Maar door een logistiek probleem gaat onze oefenwedstrijd eraan”, zei Jeroen Hertzberger. „We hebben al een paar dagen op rij last van problemen met het vervoer. Het lijkt niet ingewikkeld, maar het gaat bij heel veel andere sporten mis. Dat is wel een beetje irritant. Maar als je het positief bekijkt is het ook wel lekker dat de Australiërs nu niet al te veel over ons weten.”

Bondscoach Max Caldas zag zijn plannen naar eigen zeggen niet verstoord worden. „Je past jezelf wel aan en we hebben goed getraind”, aldus Caldas. „Alles loopt zoals het moet lopen. De omstandigheden zijn goed en we hebben een goed trainingskamp gehad in Spanje, waar we zowel binnen als buiten het veld hadden wat we zochten, zoals warmte en ruimte om aan het teamproces te werken. En iedereen is fit.”

Caldas begint aan zijn laatste toernooi met de hockeyers. Met België treft Oranje zaterdag meteen een tegenstander van formaat. „Alle landen in het mannentoernooi zijn sterk, of het nou België is of een ander land, het wordt sowieso een zware pot”, aldus de bondscoach. „Bij de mannen is het heel ’close’. De laatste kampioen is Argentinië, dat zegt genoeg.”

Sifan Hassan maakt laat keuze voor de afstanden

Atlete Sifan Hassan beslist pas in Tokio welke afstanden ze loopt op de Olympische Spelen. Ze mag uitkomen op de 1500, 5000 en 10.000 meter en op alle afstanden is ze topkandidaat voor goud.

De kans is heel groot dat Hassan de 5 en 10 kilometer gaat lopen. Er is een kleine kans dat de Nederlandse atlete ook op 1500 meter aan de start komt, maar definitief besloten is er nog niks.

„Ze heeft haar keuze nog altijd niet gemaakt en zelfs ik durf niet te zeggen wat het wordt”, zegt haar manager Sander Ogink. „Sifan volgt haar hart. Ik ga ervan uit dat ze twee afstanden loopt, maar als zij zich geweldig voelt en het zit in haar hoofd, dan zou ze ook zomaar voor alle drie de afstanden kunnen gaan. Maar dat zal ze ter plekke beslissen.”

Japanse softbalsters winnen openingswedstrijd Spelen van Tokio

05:39 uur De Japanse softbalsters hebben de eerste wedstrijd op de Olympische Spelen van Tokio op overtuigende wijze gewonnen. Het gastland versloeg Australië in Fukushima met 8-1.

De Spelen van Tokio beginnen officieel vrijdag, maar twee dagen eerder werd al voor het eerst gesport. De softbalsters van Japan bezorgden het gastland een geslaagde start. Ze namen in de derde inning dankzij een homerun een voorsprong van 3-1 en liepen daarna weg bij Australië. Ook in de vierde en vijfde inning sloeg een Japanse de bal over de hekken van het vrijwel verlaten Azuma-stadion in Fukushima, waar alleen medewerkers van de organisatie aanwezig waren.

Publiek is op de meeste sportlocaties in Japan niet welkom vanwege de strenge coronamaatregelen.

DINSDAG 20 JULI

Hockeysters in laatste test voor Spelen nipt langs Nieuw-Zeeland

13.10 uur: De Nederlandse hockeysters hebben hun laatste wedstrijd in aanloop naar de Olympische Spelen nipt gewonnen. De ploeg van bondscoach Alyson Annan won op het olympische veld in Tokio in een verkort oefenduel met 2-1 van Nieuw-Zeeland.

Maria Verschoor maakte in de laatste minuut het winnende doelpunt. Frédérique Matla nam uit een strafcorner de andere Nederlandse goal voor haar rekening.

De wedstrijd duurde slechts vier keer 10 minuten omdat de Nieuw-Zeelandse hockeysters pas net in Japan zijn gearriveerd. Na de wedstrijd werd er door Oranje nog een training van een half uur afgewerkt. Annan: „Aan het resultaat hecht ik weinig waarde. Maar het was goed om weer eens tegen Nieuw-Zeeland te spelen, want dat was in verband met corona al weer zo’n tweeënhalf jaar geleden.”

Lidewij Welten, net hersteld van een zware hamstringblessure, deed ook mee. „Ze heeft nog wel een paar wedstrijden en ritme nodig om de oude te worden”, zei Annan. „Maar ze heeft groen licht van ons en van de medische staf. Dus ze heeft de Spelen gehaald.”

De hockeysters bereidden zich in Gifu voor op de Spelen. Ze hebben pas net hun intrek genomen in het olympische dorp. „We zijn al anderhalve week in Japan. Eigenlijk wilden we veel langer, maar door de restricties hebben we besloten het trainingskamp in te korten. Je hebt maar tien dagen nodig om te acclimatiseren. Nee, wij hebben geen enkele last van de hitte.”

Handbalsters winnen laatste oefenduel voor Spelen van Rusland

13.10 uur: De Nederlandse handbalsters hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het begin van de Olympische Spelen gewonnen. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade was met 37-34 te sterk voor Rusland

Oranje opent het olympisch toernooi zondag met het duel met gastland Japan.

In de laatste oefenwedstrijd tegen de Russinnen ging het in de eerste helft lang gelijk op. In de tweede helft liep Nederland uit naar 26-21, mede dankzij drie treffers van Nycke Groot. Bij een stand van 29-23 nam de Russische coach een time-out. Zijn ploeg was daarna twee keer trefzeker. Nederland nam daarna het initiatief weer en liep uit naar 33-26. Maar Rusland vond daarna nog de energie voor een slotoffensief en had de achterstand twee minuten voor tijd bijna goedgemaakt: 33-35. Maar dank zij een treffer van Laura van der Heijden kwam de Nederlandse zege niet in gevaar. In de laatste seconde bepaalde Inger Smits de eindstand op 37-34.

MAANDAG 19 JULI

Tsjechische beachvolleyballer test positief in olympisch dorp

16.42 uur: De Tsjechische beachvolleyballer Ondrej Perusic is positief op corona getest in het olympisch dorp van de Spelen in Tokio. Hij heeft volgens zijn teamarts geen symptomen maar is wel in quarantaine geplaatst. Ook wordt onderzocht met welke mensen hij mogelijk nauw in contact is geweest.

Perusic is voor zover bekend de vierde persoon die positief op corona heeft getest in het olympisch dorp, na twee voetballers en een videospecialist van de Zuid-Afrikaanse voetbalploeg.

Tijdens de Olympische Spelen, die vrijdag worden geopend, nemen in totaal zo’n 18.000 sporters en begeleiders hun intrek in het dorp. Op het piekmoment, ongeveer halverwege de Spelen, zullen er maximaal 6700 tegelijkertijd zijn. „Het is onvermijdelijk dat we besmettingsgevallen hebben”, erkende IOC-directeur Christophe Dubi. Hij verzekerde echter dat alles wordt gedaan om het risico op een uitbraak van het coronavirus „tot een absoluut minimum te beperken.”

Volgens het Japanse persbureau Kyodo is maandag ook een Japanse turnster positief op corona getest. Dat gebeurde in de stad Inzai, waar ook de turnploeg van de Verenigde Staten zich voorbereidt op de Spelen. Verschillende bronnen meldden later dat een Amerikaanse het virus eveneens heeft opgelopen. Bij aankomst in Japan was haar PCR-test nog negatief. Volgens een NBC-verslaggever gaat het om Kara Eaker.

Het organisatiecomité van de Spelen maakte verder bekend dat tot dusver 58 positieve coronatests zijn geregistreerd. Er zijn circa 30.000 tests uitgevoerd bij 18.000 sporters, officials, journalisten en andere betrokkenen die vanaf 1 juli in Japan zijn aangekomen.

Coronastress in kamp-Biles: teamgenote positief, staflid in quarantaine

16.08 uur: Een Amerikaanse gymnaste heeft positief getest op het coronavirus in het trainingskamp van de Verenigde Staten in het Japanse Inzai. Ze is samen met een staflid in quarantaine geplaatst, zo werd maandag bekendgemaakt.

De identiteit van de atlete, die deel uitmaakt van de Amerikaanse selectie aan de zijde van superster Simone Biles, blijft anoniem. „De gymnaste is in quarantaine gegaan en vertoont geen symptomen”, aldus Kimiya Kosaku, stadsambtenaar van Inzai. „Het staflid wordt beschouwd als risicocontact en ging daarom eveneens in afzondering.”

Biles testte dus negatief, maar de organisatie en de Amerikanen houden hun hart vast. Biles was op de vorige Olympische Spelen in Rio goed voor vijf medailles en belooft in Tokio opnieuw één van de sterren op het toneel te worden. Samen met de Amerikaanse turnploeg is Biles ondertussen afgereisd naar het Olympisch dorp in Tokio.

Organisatie spelen zweert dat olympisch dorp veilig is

09:38 uur De organisatoren van de Olympische Spelen in Tokio hebben maandag bendadrukt dat het olympisch dorp „een veilige plaats is om te verblijven”, nu er vrees in het land voor het oplopende aantal coronagevallen enkele dagen voor de openingsceremonie.

Twee Zuid-Afrikaanse voetballers en een video-analist zijn afgelopen weekeinde positief getest op het coronavirus in het dorp, zo maakten de organisatoren zondag bekend. Van nog eens 21 spelers en stafleden van de Zuid-Afrikaanse ploeg werd maandag, slechts drie dagen voor hun eerste wedstrijd, bekend dat ze in nauw contact stonden met de besmette ploeggenoot.

Maar de organisatoren van de Spelen bagatelliseerden het risico dat er een uitbraak zou ontstaan en zeiden dat er tot nu toe „geen noemenswaardige onregelmatigheden” zijn geweest. „Het IOC en Tokio 2020 zijn er absoluut duidelijk over dat het olympisch dorp een veilige plek is om te verblijven”, vertelde woordvoerder Masa Takaya aan verslaggevers.

Takaya zei dat er tot nu toe 61 positieve gevallen zijn geweest die verband houden met de door de pandemie uitgestelde Spelen. „Maar dat is slechts een fractie van de duizenden tests die zijn uitgevoerd”, voegde hij eraan toe.

De organisatoren zeiden dat de 21 leden van de Zuid-Afrikaanse ploeg is gevraagd om in hun kamers in het Olympisch dorp te blijven, nadat de drie positief waren getest op het virus.

Maandag kwam er een vierde coronabesmetting in het olympisch dorp aan het licht. De Tsjechische beachvolleyballer Ondrej Perusic heeft volgens zijn teamarts geen symptomen maar is wel in quarantaine geplaatst. Ook wordt onderzocht met welke mensen hij mogelijk nauw in contact is geweest.

’Meerderheid Japanners gelooft niet in veilige Spelen’

08:00 uur Enkele dagen voor de opening van de Olympische Spelen in Tokio gelooft een grote meerderheid van de Japanners niet dat het sportevenement veilig gehouden kan houden.

De Japanse krant Asahi Shimbun meldt op basis van onderzoek dat 68 procent van de ongeveer 1500 telefonische respondenten zegt dat door de aanhoudende coronapandemie veilige Spelen niet mogelijk zijn.

Slechts 21 procent is van mening dat het wel kan. Zo’n 55 procent is ronduit tegen het doorgaan van de Olympische Spelen, terwijl 33 procent daar geen problemen mee heeft.

Sponsor Toyota trekt tv-commercials Spelen in

06:01 uur De Japanse autofabrikant Toyota, een van de belangrijkste sponsors van de Olympische Spelen, zal geen tv-commercials uitzenden die aan de Spelen zijn gerelateerd, meldt het Japanse dagblad Yomiuri.

„De Olympische Spelen worden een evenement dat het publiek niet begrijpt”, zo citeert de krant een vertegenwoordiger van het bedrijf. Ook zal Toyota-ceo Akio Toyoda volgens het bericht naar verwachting de openingsceremonie niet bijwonen.

De Spelen beginnen vrijdag terwijl het aantal besmettingen in de gaststad Tokio stijgt. De Japanse krant Asahi Shimbun meldde maandag op basis van onderzoek dat 68 procent van de ongeveer 1500 telefonische respondenten zegt dat door de aanhoudende coronapandemie veilige Spelen niet mogelijk zijn. Ongeveer 55 procent is ronduit tegen het doorgaan van het sportevenement.

ZONDAG 18 JULI

Gauff mist Spelen vanwege corona

22.07 uur: Tennisster Coco Gauff heeft zich afgemeld voor de Olympische Spelen in Tokio. De 17-jarige Amerikaanse is positief getest op corona.

„Het valt mij zwaar om het nieuws te moeten delen dat ik positief ben getest op corona en dat ik niet kan meedoen aan de Spelen”, aldus de nummer 25 van de wereld. „Het is altijd een droom voor mij geweest om mijn land te kunnen vertegenwoordigen op de Spelen. Ik hoop dat er nog meer kansen komen en dat ik mijn droom in de toekomst toch kan uit laten komen.”

De Australische tennisser Alex de Minaur moest zich eerder afmelden vanwege corona. Andere grote namen als onder anderen Rafael Nadal, Roger Federer, Serena Williams en Simona Halep laten om andere reden het olympische toernooi schieten.

Geschorste Russische zwemmers mogen toch aan Spelen meedoen

21.49 uur: De Russische zwemmers Aleksandr Koedasjev en Veronika Androesenko mogen later deze maand toch aan de Olympische Spelen meedoen. De mondiale zwemfederatie FINA had het tweetal een voorlopige schorsing opgelegd omdat ze de dopingregels hadden overtreden. Het internationaal sporttribunaal CAS bepaalde zondag dat Koedasjev en Androesenko toch in actie mogen komen.

De FINA schorste de zwemmers op basis van onderzoek van het mondiale antidopingbureau WADA naar dopingstalen die begin 2019 werden meegenomen uit een laboratorium in Moskou, waar door de Russen geknoeid zou zijn met de bloed- en urinemonsters.

„De FINA erkent het CAS volledig als de onafhankelijke rechterlijke instantie in gevallen als deze. We zijn dankbaar voor hun snelle overweging van deze kwestie en we zullen de beslissing van CAS zowel respecteren als uitvoeren”, aldus de FINA.

Koedasjev (25) doet voor het eerst mee aan de Spelen. De 30-jarige Androesenko was er ook in Londen (2012) en Rio de Janeiro (2016) al bij.

Rusland is als sportland geschorst voor alle internationale competities, als gevolg van een grootschalige dopingaffaire. De schorsing loopt tot eind volgend jaar. Alleen Russische sporters die kunnen aantonen dat ze ’schoon’ zijn, mogen onder neutrale vlag meedoen aan de Spelen en mondiale toernooien. Ze gaan als Team ROC naar Tokio. De naam Rusland, de Russische vlag en het nationale volkslied worden niet gebruikt.

Wimbledon-finalist Berrettini mist Spelen door blessure

18.29 uur: Wimbledon-finalist Matteo Berrettini mist de Olympische Spelen in Tokio. Volgens het Italiaanse Olympisch Comité kampt de tennisser met een spierblessure.

Hij heeft de kwetsuur opgelopen op Wimbledon. „Matteo raakte geblesseerd door een val in de halve finales op Wimbledon. Hij heeft daarna alles gegeven in de finale en maandag voelde hij de pijn”, aldus zijn coach tegen de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport.

Berrettini verloor in de finale van Wimbledon in vier sets van de Serviër Novak Djokovic.

Coach Zuid-Afrikaanse rugbyers test positief op corona

18.17 uur: De bondscoach van het Zuid-Afrikaanse rugby sevens-team is positief getest op corona. Neil Powell moet nu veertien dagen in isolatie.

Het is opnieuw een tegenvaller voor het team dat eerder al in quarantaine moest nadat tijdens de vlucht van Doha naar Tokio iemand in het vliegtuig zat met corona. De hele Zuid-Afrikaanse ploeg moest in quarantaine. Na onderzoek van olympische officials bleek dat zeventien van de achttien teamleden geen direct contact hadden gehad met deze passagier. Ze testten negatief en kregen vrijdag toestemming door te reizen naar hun trainingskamp in Kagoshima. Daar werd Powell positief getest. „Hij moet veertien dagen in isolatie, maar zal zijn spelers van afstand wel coachen”, aldus de Zuid-Afrikaanse rugbyfederatie.

Eerder werden twee Zuid-Afrikaanse spelers en een videoanalist van de olympisch voetbalploeg positief getest op corona.

’Balkonscène’ voor medaillewinnaars TeamNL in Tokio

14.59 uur: Door de afwezigheid van familieleden en andere supporters moeten de medaillewinnaars bij de Olympische Spelen in Tokio hun feestje op bescheiden wijze vieren. Om er toch nog een beetje kleur aan te geven, heeft chef de mission Pieter van den Hoogenband een ’balkonscène’ geïntroduceerd. De Nederlandse winnaars van een olympische medaille mogen hun plak zelf gaan toevoegen aan het doek dat op één van de balkons van de appartementen van TeamNL in het olympisch dorp is bevestigd. Daarop wordt dagelijks de totale Nederlandse score in goud, zilver en brons vermeld.

„Ik weet als geen ander dat er achter een sporter een hele keten aan vrienden, familie, coaches en collega’s staat en er is niks zo mooi om het met hun te delen als je dan op de Spelen staat”, zegt de voormalige topzwemmer tegen de NOS. Hij noemt het „verdrietig” dat er geen publiek op de olympische tribunes zal zitten. Om het gebrek aan sfeer en feestvreugde enigszins te compenseren, is de balkonscène in het leven geroepen. „De sporter gaat de medaille die hij of zij heeft gewonnen dan toevoegen”, meldt Van den Hoogenband.

’VDH’ blijft bij zijn weigering om een prognose te geven over het aantal medailles voor TeamNL bij de Spelen. „Niks is zo vervelend als de chef de mission die gaat oreren over een aantal medailles, maar we staan er absoluut goed voor en hebben er enorm veel zin in. De Nederlandse ploeg is er klaar voor en hopelijk gaat dat resulteren in een aantal mooie prestaties.”

Japanse politie verdenkt olympische medewerker van verkrachting

12:49 uur De politie van Tokio heeft een man uit Oezbekistan, die werkt op één van de locaties van de Olympische Spelen, gearresteerd op beschuldiging van verkrachting. De 30-jarige student zou zich hebben vergrepen aan een Japanse vrouw van in de 20.

Volgens Japanse media hadden de twee elkaar eerder op de dag leren kennen. Hij zou haar hebben aangevallen na een repetitie van de openingsceremonie voor de Spelen in het Olympisch Stadion. Beiden waren op die locatie aan het werk. Volgens de man ging de vrouw vrijwillig in op zijn toenadering.

De officiële opening van de Olympische Spelen is komende vrijdag. In het Olympisch Stadion, met een capaciteit van 68.000 plaatsen, zullen de openings- en sluitingsceremonie plaatsvinden, plus de atletiekwedstrijden en diverse voetbalduels. Vanwege de coronapandemie zijn bij het hele evenement geen toeschouwers welkom.

Rusland trekt roeiploeg terug, Litouwen valt in

12:15 uur Rusland heeft bij de mannen de dubbelvier teruggetrokken uit het olympisch roeitoernooi in Tokio. De maatregel volgt op een schorsing van twee leden van het team eerder deze maand wegens het gebruik van verboden middelen. Het tweetal testte vorige maand positief tijdens een controle buiten wedstrijden om.

Volgens de Russische roeibond voldoen de twee vervangers niet aan het vereiste niveau. De internationale roeifederatie heeft de opengevallen plaats in het schema toegekend aan eerste reserve Litouwen. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) is bij hoge uitzondering akkoord gegaan met deze late wijziging in het deelnemersveld.

De Nederlandse mannen dubbelvier is regerend wereldkampioen. In Tokio komen Dirk Uittenbogaard, Tone Wieten, Abe Wiersma en Koen Metsemakers namens Oranje in actie.

Drie personen uit dezelfde ploeg positief in olympisch dorp

12:00 uur In het olympisch dorp in Tokio hebben drie personen uit dezelfde olympische ploeg positief getest op het coronavirus. Het gaat om twee sporters en een teamlid. „Ze komen uit hetzelfde land en beoefenen dezelfde sport”, liet een woordvoerder van het organisatiecomité weten. Hij verstrekte verder geen details.

Het gaat om de eerste coronagevallen onder atleten in het olympisch dorp. Het teamlid testte een dag eerder al positief. De drie positief geteste mensen zijn op hun kamer in het olympisch dorp in isolatie gegaan.

De Zuid-Afrikaanse delegatie maakte wel bekend dat drie mannen uit de olympische voetbalploeg positief waren bevonden. Het zijn de twee spelers Thabiso Monyane en Kamohelo Mahlatsi en videospecialist Mario Masha. Het is nog onduidelijk of het om hetzelfde drietal gaat dat eerder door het organisatiecomité als positief werd aangemerkt in het olympisch dorp.

ZATERDAG 17 JULI

Blessure houdt Italiaanse golfer Molinari van de Spelen

21.56 uur: De Italiaanse golfer Francesco Molinari heeft zich moeten afmelden voor de Olympische Spelen. De 38-jarige Molinari, in 2018 winnaar van het Brits Open, kampt met een blessure. Het Italiaans olympisch comité wil Renato Paratore als vervanger naar Tokio sturen.

Molinari deed de afgelopen dagen mee aan het Brits Open, maar hij haalde bij de major de ’cut’ niet. Met twee slagen boven par na twee rondes moest de Italiaan naar huis.

Wielrenner Elia Viviani en Jessica Rossi (schieten) dragen vrijdag bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen de Italiaanse vlag.

IOC hoopt op enthousiasme na Japans succes bij de Spelen

12.09 uur: Het Internationaal Olympisch Comité hoopt dat het enthousiasme bij de Japanse bevolking over de Spelen groeit als het gastland mooie olympische prestaties neerzet. Voorzitter Thomas Bach zegt de scepsis over het evenement met het oog op corona te begrijpen, maar hoopt dat de Japanners de sporters toch een warm welkom willen geven.

„We zijn ons terdege bewust van de scepsis bij de Japanners. Maar we vragen en nodigen het Japanse volk nederig uit om de atleten van over de hele wereld te verwelkomen en te steunen. De sporters willen net als het Japanse volk veilige en beveiligde Spelen”, zei Bach.

De Spelen worden gehouden zonder binnen- en buitenlandse toeschouwers. Ook zijn er veel andere veiligheidsmaatregelen genomen met het oog op corona. Diverse Japanners willen de Spelen echter liever niet in hun land uit angst voor besmettingen. Het grootste sporttoernooi wordt gezien als superverspreider van het virus. Berichten over positieve tests bij sporters die in Tokio aankomen en het eerste positieve geval in het olympisch dorp dragen niet bij aan een positief beeld, maar Bach hoopt op een positieve draai als het toernooi is begonnen.

„De Japanners kunnen erop vertrouwen dat we veilige en beveiligde Spelen organiseren. We zullen proberen deze dialoog met hen voort te zetten. We weten dat we niet 100 procent zullen slagen. Maar we hopen dat zodra het Japanse volk Japanse successen ziet de houding minder emotioneel en negatief wordt”, zei Bach.

Zuid-Afrikaans rugbyteam uit quarantaine na corona in vliegtuig

11.45 uur: Het Zuid-Afrikaanse rugby sevens team kan na een quarantaine verder met de voorbereidingen op de Olympische Spelen in Tokio. De ploeg zat in isolatie nadat een passagier op hun vlucht van Doha naar Tokio positief was getest op corona.

Na onderzoek van olympische officials blijkt dat zeventien van de achttien teamleden geen direct contact hebben gehad met deze passagier. Ze zijn negatief getest en mogen verder gaan met de voorbereidingen op de Spelen met een laatste trainingskamp in het Japanse Kagoshima. Eén lid mag niet mee op trainingskamp. Deze persoon voegt zich later bij de ploeg in het olympische dorp in Tokio.

Braziliaanse gewichtheffer niet naar Tokio wegens doping

10.32 uur: De Braziliaanse gewichtheffer Fernando Reis mag niet in actie komen op de Olympische Spelen in Tokio. Volgens het Braziliaans Olympisch Comité is de 31-jarige sporter op 11 juni positief getest op groeihormonen en is uit de olympische delegatie gezet.

Reis zegt zelf dat zijn positieve test niet klopt en zegt dat hij actie gaat ondernemen tegen zijn verwijdering uit de olympische ploeg.

Hij deed eerder mee aan de Spelen van Londen in 2012 en in eigen land in 2016. Twee jaar na het WK van 2018 kreeg hij een bronzen medaille, na diskwalificatie van een tegenstander. Hij is de eerste Braziliaanse gewichtheffer die een medaille behaalde op een groot internationaal toernooi.

McGee en Johnson toegevoegd aan Amerikaanse basketbalploeg

08.55 uur: Basketballers JaVale McGee van Denver Nuggets en Keldon Johnson van San Antonio Spurs zijn toegevoegd aan het Amerikaanse basketbalteam voor de Olympische Spelen in Tokio. Ze vervangen Kevin Love van Cleveland Cavaliers en Bradley Beal van Washington Wizards, die op het laatste moment afvielen.

Beal zit in isolatie vanwege een mogelijke coronabesmetting en viel donderdag al af. Love meldde zich vrijdag af vanwege een blessure aan de rechterkuit, waar hij al enige tijd mee kampt.

De selectie van de Amerikanen is nog niet compleet. Devin Booker (Phoenix Suns), Khris Middleton en Jrue Holiday (beiden Milwaukee Bucks) spelen nog in de finale van de Amerikaanse competitie NBA. Zij voegen zich later bij de ploeg.

Het team kent geen ideale voorbereiding op de Spelen, met nederlagen tegen Nigeria (87-90) en Australië (83-91), twee landen die ook naar Japan gaan. Op de laatste drie Spelen werd Amerika olympisch kampioen.

Eerste coronabesmetting vastgesteld in olympisch dorp

06.39 uur: In het olympisch dorp in Tokio is iemand die betrokken is bij het organiseren van de Spelen positief getest op het coronavirus. Volgens een woordvoerder van het organisatiecomité gaat het om de eerste besmetting die tot dusver is vastgesteld in het dorp.

Volgens de directeur van het comité, Toshiru Muto, betreft het ’een bezoeker uit het buitenland’. Uit welk land de positief geteste komt, wilde Muto niet zeggen uit privacyoverwegingen. De besmette persoon is uit het dorp verwijderd en moet voorlopig in een hotel blijven, lichtte een woordvoerder toe.

Tijdens de Olympische Spelen, die over zes dagen worden geopend, wonen zo’n 18.000 sporters en begeleiders in het dorp. Tijdens de Paralympische Spelen zijn dat er ongeveer 8000. Het olympisch dorp heeft een speciale coronakliniek gekregen, waar de dagelijkse tests worden uitgevoerd.

VRIJDAG 16 JULI

Reserve Visser niet mee met turnploeg naar Japan

13.14 uur: Naomi Visser is deze week niet meegereisd met de turnploeg naar Tokio. Visser is een van de twee reserves van de ploeg die op de Olympische Spelen uitkomt.

De turnsters vertrokken enkele dagen later dan gepland, nadat vorige week iemand binnen de Nederlandse ploeg positief had getest op corona. Een dag later testte iedereen negatief. Daarop vertrokken de mannen, bij wie geen sprake was geweest van een ’close contact’ met de positief geteste persoon, zondag al. De turnsters reisden vier dagen later af naar Japan.

Technisch directeur Mark Meijer bevestigde vanuit Tokio dat Visser in Nederland is achtergebleven. „Met inachtneming van haar privacy doen we hier verder geen mededelingen over”, liet Meijer weten. Hij sluit niet uit dat Visser later alsnog naar Japan afreist.

De 19-jarige Visser komt uit Papendrecht, maar traint onder Vincent Wevers in Heerenveen.

’Nigeriaanse official met corona in ziekenhuis Tokio’

11.15 uur: Een lid van de Nigeriaanse olympische delegatie is volgens de Japanse tv-zender TV Asahi met corona opgenomen in het ziekenhuis. Het zou gaan om een persoon in de zestig, die donderdag op het vliegveld positief testte op het coronavirus.

Het Nigeriaanse delegatielid had milde klachten, maar uit voorzorg is deze persoon toch opgenomen in het ziekenhuis. Er zijn verder nog geen details bekendgemaakt.

Het Australische olympisch comité meldde eerder op dag dat tennisser Alex de Minaur, nummer 17 van de wereld, positief is getest op corona voor zijn vertrek naar Japan. Hij moet nu thuisblijven. In de aanloop naar de Spelen, die op 23 juli worden geopend, zijn er al meerdere gevallen geweest van positieve testen bij sporters en officials.

Amerikaanse basketballers zonder Bradley Beal naar Spelen

07.30 uur: De Amerikaanse basketballers gaan zonder Bradley Beal naar de Olympische Spelen. De 28-jarige speler van Washington Wizards zit sinds woensdag in afzondering, vanwege een mogelijke coronabesmetting. De Amerikaanse bond liet weten dat Beal voorlopig het ’gezondheids- en veiligheidsprotocol’ blijft volgen en niet meegaat naar Japan.

Jerami Grant, die in de NBA voor Detroit Pistons speelt, is uit voorzorg ook apart van de groep gezet. De Amerikanen onderzoeken of hij wel mee kan naar Tokio.

De oefenwedstrijd die ’Team USA’ vrijdag in Las Vegas zou spelen tegen Australië is geschrapt. „Uit voorzorg”, aldus de bond. Voor zondag staat nog een oefenwedstrijd tegen wereldkampioen Spanje op het programma.

De Amerikanen verloren in de voorbereiding op de Spelen van Nigeria (87-90) en Australië (83-91), twee landen die ook naar Japan gaan. Met een selectie vol NBA-spelers is ’Team USA’ traditioneel favoriet voor het goud. Op de laatste drie Spelen werd de ploeg olympisch kampioen.

Tennisser Alex De Minaur mist Spelen na twee positieve tests

07.11 uur: De Australische tennisser Alex de Minaur mist de Olympische Spelen omdat hij besmet is geraakt met het coronavirus. De nummer 17 van de wereld testte voor vertrek naar Japan twee keer positief. De Minaur zou zondag vanuit Spanje naar Tokio vliegen. De twee verplichte tests die hij voor vertrek liet uitvoeren, leverden beide een positieve uitslag op.

„Het is heel spijtig voor Alex dat hij vlak voor de Spelen met deze situatie wordt geconfronteerd”, zegt Ian Chesterman, de chef de mission van de Australische sportploeg. „We weten dat hij het geweldig had gevonden om zijn land en zijn sport te vertegenwoordigen op zijn eerste Spelen.”

Volgens het Australisch olympisch comité testte De Minaur begin deze maand negatief op het coronavirus. Sindsdien heeft hij geen contact meer gehad met andere sporters uit Australië. De 22-jarige tennisser, die dit jaar twee ATP-toernooien won, bereidde zich in Spanje voor op het mondiale sportevenement. De Minaur werd onlangs op Wimbledon al in de eerste ronde uitgeschakeld. Landgenoot Nick Kyrgios trok zich eerder al terug voor de Spelen. Kyrgios heeft geen zin om in Tokio voor lege tribunes te gaan spelen.

DONDERDAG 15 JULI

Victoria Azarenka volgende tennisster die zich afmeldt voor Tokio

18.37 uur: Victoria Azarenka is de volgende die zich afmeldt voor de Olympische Spelen in Tokio. De voormalig nummer 1 van de wereld en winnares van een gouden medaille in de mixed-dubbel bij de Spelen van 2012 in Londen geeft de uitdagingen door de pandemie als reden voor de afmelding.

Azarenka won met Max Mirnii goud op de mixed-dubbel op de Spelen van 2012 en won ook brons in het enkelspel. De 31-jarige tennisster uit Belarus, die momenteel veertiende staat op de wereldranglijst, is na Rafael Nadal, Roger Federer, Serena Williams, Dominic Thiem en Angelique Kerber de zoveelste topspeelster die zich afmeldt.

„Ik heb een heel lastig besluit genomen om niet te starten op de Spelen in Tokio”, liet Azarenka op Twitter weten. „Ik heb veel geweldige herinneringen aan het winnen van de gouden medaille en aan het uitkomen voor Belarus op eerdere Spelen. Maar met alle uitdagingen die ons te wachten staan gerelateerd aan de pandemie weet ik diep in mijn hart dat dit de juiste beslissing is voor mezelf en mijn team.”

De Olympische Spelen gaan van start op 23 juli.

Badmintonners vrijdag zonder bondscoach Bosch naar Tokio

16.22 uur: De Nederlandse badmintonploeg vertrekt vrijdag zonder bondscoach Ruud Bosch naar Tokio. De 36-jarige Bosch blijft thuis, omdat zijn vader plotseling is overleden. Eefje Muskens neemt tijdens de Olympische Spelen de taken van Bosch waar.

„We condoleren vanuit TeamNL Ruud en zijn naasten met dit verschrikkelijke verlies. We wensen de familie Bosch en hun dierbaren alle kracht toe om dit met elkaar te verwerken”, aldus chef de mission Pieter van den Hoogenband. „Het is enorm tragisch op het persoonlijke vlak, maar ook voor hem in zijn werk als bondscoach natuurlijk een enorme deceptie. Hier had hij naartoe gewerkt met zijn sporters.”

De 32-jarige Muskens, als speelster nog actief op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro, is tegenwoordig actief als bondscoach van Jong Oranje. „Ik ken de ploeg goed, heb ze veel gezien in trainingen op Papendal”, aldus Muskens. „We gaan met elkaar in deze moeilijke tijd proberen zo snel mogelijk weer onze focus op het badminton te krijgen.”

De badmintonploeg zou eigenlijk maandag al vertrekken naar Japan, maar het vertrek werd uitgesteld „vanwege nadere analyse van een testresultaat van een van de leden van de badmintondelegatie.”

Ook tennisster Kerber laat Spelen schieten

15.37 uur: In navolging van enkele andere grandslamwinnaars heeft ook de Duitse tennisster Angelique Kerber zich afgemeld voor de Olympische Spelen. De 33-jarige nummer 22 van de wereld ondervindt hinder van een bovenbeenblessure.

Kerber pakte op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro een zilveren plak. Ze verloor in de finale van Monica Puig uit Puerto Rico. In haar carrière won Kerber drie keer een grand slam. In 2016 won ze de Australian Open en de US Open, drie jaar geleden schreef ze Wimbledon op haar naam. Vorige week reikte Kerber tot de laatste vier op Wimbledon.

Eerder meldden onder anderen Serena Williams en Simona Halep zich al af voor de Spelen. Rafael Nadal en Roger Federer doen niet mee bij de mannen.

Bach tevreden met naleven coronamaatregelen in Tokio

14.42 uur: De getroffen coronamaatregelen voor de Olympische Spelen werken volgens Thomas Bach, de baas van het Internationaal Olympisch Comité, naar behoren. Dat zei Bach ruim een week voor de openingsceremonie, op de dag dat Tokio het hoogste aantal besmettingen meldde sinds januari.

„We hebben ondervonden dat alle delegaties zich aan de regels houden en de regels naleven, omdat ze weten dat het in hun eigen belang is om veilig te zijn”, zei Bach. „Het is voor hun eigen gezondheid en die van de Japanse bevolking.”

Volgens Bach hoeven de Japanse inwoners zich geen zorgen te maken. „Het risico voor de andere inwoners van het olympisch dorp en de Japanse inwoners is nul”, stelde Bach, eraan toevoegend dat de delegaties al meer dan 8.000 coronatests hebben ondergaan.

Greve vervangt Smolders in selectie springruiters voor Spelen

14.13 uur: Bondscoach Rob Ehrens van de Nederlandse springruiters heeft kort voor de Olympische Spelen een aanpassing moeten doen in zijn beoogde team. Harrie Smolders wordt vervangen door Willem Greve. Het paard van Smolders, Dolinn N.O.P., is niet fit genoeg en zal niet naar Tokio afreizen.

De 38-jarige Greve vormt nu met zijn paard Zypria S de Nederlandse ploeg met Maikel van der Vleuten en Marc Houtzager. Smolders is met zijn tweede paard, Bingo du Parc, nog wel reserve bij de springruiters.

Hockeyers winnen laatste wedstrijd voorafgaand aan Spelen

12.09 uur: De Nederlandse hockeyers hebben hun laatste wedstrijd voorafgaand aan de Olympische Spelen in Tokio gewonnen. In Madrid werd Spanje met 2-1 verslagen.

Oranje kwam in de tweede helft met 1-0 achter, maar Billy Bakker en Mink van der Weerden bezorgden de ploeg van bondscoach Max Caldas toch de zege. Woensdag had de Nederlandse ploeg nog met 3-3 gelijkgespeeld tegen de Spanjaarden.

Nederland begint de jacht op de olympische titel volgende week zaterdag in Tokio. Dan is België de eerste tegenstander. Vijf jaar geleden werd Oranje in Rio de Janeiro vierde.

Twee Russische zwemmers geschorst voor Spelen vanwege doping

09.29 uur: Twee Russische zwemmers mogen niet meedoen aan de Olympische Spelen omdat ze in het verleden de dopingregels hebben overtreden. De mondiale zwemfederatie FINA heeft Aleksandr Koedasjev en Veronika Androesenko een voorlopige schorsing opgelegd. De FINA deed dat op basis van onderzoek van het mondiale antidopingbureau WADA naar dopingstalen die begin 2019 werden meegenomen uit een laboratorium in Moskou, waar door de Russen geknoeid zou zijn met de bloed- en urinemonsters.

Koedasjev (25) zou voor het eerst meedoen aan de Spelen. De 30-jarige Androesenko was van de partij op de Spelen van Londen 2012 en Rio 2016, maar wist daar geen medailles te veroveren.

Rusland is als sportland geschorst voor alle internationale competities, als gevolg van een grootschalige dopingaffaire. De schorsing loopt tot eind volgend jaar. Alleen Russische sporters die kunnen aantonen dat ze ’schoon’ zijn, mogen onder neutrale vlag meedoen aan de Spelen en mondiale toernooien. Ze gaan als Team ROC naar Tokio. De naam Rusland, de Russische vlag en het nationale volkslied worden niet gebruikt.

Waarom doen we moeilijk over de eerste transgender sporter op de Olympische Spelen, terwijl de gemiddelde wielrenner een arsenaal aan middelen kan gebruiken zolang ze maar niet op de dopinglijst staan? Die discussie hoor je in de podcast Generatie T.:

Olympische rugbyteams bij aankomst in Tokio in quarantaine

08.50 uur: Diverse sportteams die naar Japan zijn gevlogen voor deelname aan de Olympische Spelen moeten bij aankomst in quarantaine. Zo zat de Zuid-Afrikaanse rugbyploeg (sevens) in het vliegtuig met iemand die op de luchthaven in Tokio positief testte op het coronavirus. De Zuid-Afrikanen zouden voor het begin van de Spelen eerst op trainingskamp gaan in Kagoshima, maar ze moesten uit voorzorg in de Japanse hoofdstad in een speciaal daarvoor aangewezen hotel in quarantaine.

„Het vermogen om je aan te passen, zowel mentaal als fysiek, wordt cruciaal op deze Spelen”, zei de Zuid-Afrikaanse bondscoach Neil Powell. „Dat hebben we bij aankomst al direct gemerkt.” Veertien rugbyers en vier begeleiders moeten voorlopig in hun hotelkamer blijven, op het veld trainen zit er niet in. „We hebben wel een trainingssessie, maar dan via Zoom terwijl iedereen op zijn kamer zit”, aldus Powell.

De Keniaanse en Russische rugbysters zijn volgens onbevestigde berichten ook in quarantaine gezet. De vrouwen uit Kenia zouden in het vliegtuig hebben gezeten met een besmet persoon, binnen de Russische ploeg zou de masseur positief hebben getest. De Braziliaanse judoka’s kregen te horen dat minstens acht medewerkers van het hotel waarin ze verblijven zijn besmet met het coronavirus. Volgens het hotel hebben de betreffende medewerkers geen contact gehad met de sporters.

Het Internationaal Olympisch Comité houdt een lijst bij van het aantal positieve tests van betrokkenen bij de Spelen. Sinds 1 juli staat de officiële teller op 26, waaronder een sporter. De Spelen beginnen volgende week. „We willen Japan geen enkel risico bezorgen”, zei voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité. „Die boodschap moet bij iedereen duidelijk zijn. De Japanners moeten hierop kunnen vertrouwen.”

WOENSDAG 14 JULI

Britse tennisploegook zonder Dan Evans naar Tokio

22.23 uur: Na Johanna Konta heeft ook Dan Evans zich wegens een positieve coronatest moeten afmelden voor de Olympische Spelen in Tokio. Na de afzegging van de 31-jarige Evans, de nummer 28 van de wereld, is de hoop van de Britten grotendeels gericht op regerend olympisch kampioen Andy Murray.

„Helaas heb ik onlangs positief getest op het coronavirus. Ik kan me niet voorbereiden op de Olympische Spelen in Tokio”, aldus Evans. „Ik ben enorm teleurgesteld en zit momenteel in zelfisolatie, volgens de richtlijnen van de overheid. Ik wil het hele Britse team het allerbeste wensen voor de Spelen en kijk ernaar uit om snel weer op de baan te staan.”

Eerder deze week moest Konta zich al om dezelfde reden terugtrekken. De nummer 38 van de wereld kon al niet meedoen aan Wimbledon omdat iemand uit haar begeleidingsteam positief had getest.

Dinsdag meldde ook Roger Federer zich af voor de Spelen. Rafael Nadal en Dominic Thiem hadden zich al afgemeld bij de mannen, Novak Djokovic twijfelt nog.

Kenia stuurt verslagen Cheruiyot toch naar Spelen

20.17 uur: Timothy Cheruiyot, de wereldkampioen op de 1500 meter, is toch opgeroepen voor de Keniaanse olympische atletiekploeg ondanks een vierde plek tijdens de trials in juni. Tijdens die prestatie had Cheruiyot een hamstringblessure en kort daarvoor had hij te maken met een sterfgeval in de familie. Aanvankelijk werd hij vanwege de vierde plaats uit de Keniase selectie voor de Spelen gelaten.

De 25-jarige atleet had geluk dat een concurrent wegviel en hij won deze maand de Diamond League-wedstrijden in Stockholm en Monaco. Hij dwong daarmee toch een plaats af in de selectie. „Ik ben dolblij dat ik deel uitmaak van het Keniaanse olympische team. Ik ben in betere vorm dan tijdens de trials en ik beloof Kenia een medaille te bezorgen in Tokio”, vertelde Cheruiyot, die tot een van de favorieten voor goud kan worden gerekend.

Kenia won voor het laatst olympisch goud op de 1500 meter tijdens de Olympische Spelen van 2008 in Peking, toen Asbel Kiprop de medaille kreeg nadat Rashid Ramzi uit Bahrein werd gediskwalificeerd wegens dopinggebruik.

Cheruiyot vervangt de tiener Kamar Etiang, die bij de trials als tweede eindigde, maar van de lijst gehaald werd omdat hij niet voldeed aan de dopingvoorschriften van de Athletics Integrity Unit (AIU). De afgelopen tien maanden heeft hij niet drie tests buiten competitie ondergaan, wat wel verplicht is.

Kenia stuurt 40 atleten, vooral hardlopers, naar de Olympische Spelen van 23 juli tot 8 augustus.

Shirtjes uitwringen voor beachkoppels in aanloop naar Spelen

14:55 uur Met onder meer hulp van kachels, warmtelampen en ventilatoren zijn de Nederlandse beachvolleybalkoppels die zaterdag naar Tokio afreizen de omstandigheden aan het nabootsen die zij op het Shiokaze Park kunnen verwachten.

De olympiërs werken hun trainingen af bij 27 graden en een luchtvochtigheid van 70 procent. „Het is shirtje uitwringen na afloop”, vertelde Madelein Meppelink, die een koppel vormt met Sanne Keizer. Ze zijn de nummer 11 van de olympische ranking. „Het doel is een medaille”, zei bondscoach Richard de Kogel.

Keizer ontbrak woensdag in de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag. Ze was in afwachting van de uitslag van een coronatest die haar partner moest ondergaan na contact met een positief geteste speler. „Ik maak me geen zorgen”, zei Meppelink aan de vooravond van haar derde Olympische Spelen.

Zaterdag reizen de koppels af naar Tokio, waar het toernooi een week later begint. Zonder publiek. Berachvolleyballer Rober Meeuwsen: „Jammer, maar de laatste keer dat we er speelden zat er een vrouw continu heel hard te gillen. Toen dacht ik al: ik hoop niet dat die er straks weer is.”

Gelijkspel hockeyers in voorbereiding op Spelen

13:39 uur De Nederlandse hockeyers hebben in de voorlaatste oefeninterland voor het begin van de Olympische Spelen gelijkgespeeld.

Het duel met Spanje eindigde in Madrid in 3-3. Namens Oranje kwamen Mirco Pruyser (twee) en Thijs van Dam tot scoren.

Voor Max Caldas was het zijn 150e interland als bondscoach van het Nederlands mannenteam. Oranje oefent donderdagochtend opnieuw tegen Spanje.

Vluchtelingenteam later naar Spelen na positieve coronatest

11.35 uur: Het olympisch vluchtelingenteam dat later deze maand meedoet aan de Olympische Spelen, gaat later dan gepland naar Tokio. De reis is uitgesteld nadat een teamfunctionaris in Qatar positief had getest op het coronavirus.

26 van de 29 sporters verblijven momenteel op een trainingskamp in Qatar, samen met 10 van de 11 functionarissen. De besmette functionaris is in quarantaine geplaatst en vertoont geen symptomen, aldus het IOC.

Het team van vluchtelingen, dat meedoet onder de olympische vlag, bestaat uit sporters uit onder meer Syrië, Zuid-Soedan, Eritrea, Afghanistan en Iran. Het team is ongeveer drie keer zo groot als bij de vorige Zomerspelen, in Rio de Janeiro in 2016. De 29 atleten doen mee in 12 verschillende sporten.

Het vluchtelingenteam komt tijdens de openingsceremonie als tweede het stadion binnengelopen, achter Griekenland, de oprichters van de Olympische Spelen.

IOC-voorzitter Bach brengt ondanks protesten bezoek aan Hiroshima

10.42 uur: Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), brengt vrijdag ondanks protesten een bezoek aan de stad Hiroshima. Hij legt daar een krans bij het monument in het Vredespark.

Hiroshima werd tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog, in 1945, verwoest door een Amerikaanse atoombom. Van de 350.000 inwoners die de stad toen telden, kwamen er naar schatting 70.000 in één klap om. Eind 1945 was het dodental opgelopen naar 140.000.

Volgens een burgergroep zou Bach het bezoek gebruiken voor politieke doeleinden. Een onlinepetitie tegen het bezoek van Bach was woensdag al 50.000 keer ondertekend. Het IOC laat weten dat Bach toch gaat. Het hoofd van de Japanse organisatie, Seiko Hashimoto, vergezelt hem.

John Coates, bestuurder van het IOC, bezoekt vrijdag Nagasaki. De Amerikanen brachten in 1945, drie dagen na Hiroshima, ook daar een atoombom tot ontploffing met vele doden tot gevolg.

Ipsos: wereldwijde interesse voor Spelen daalt tot 46 procent

7.49 uur: De wereldwijde interesse voor de komende Olympische Spelen is gedaald tot 46 procent. In Japan zelf is de belangstelling voor het evenement met 35 procent het minst groot van alle landen, meldt marktonderzoeksbureau Ipsos.

De door de coronapandemie getroffen Spelen, die over negen dagen van start gaan, hebben de publieke steun verloren door aanhoudende zorgen over infectierisico’s en het uitroepen van de noodtoestand in Tokio, ondanks dat de organisatoren strikte coronavirusmaatregelen beloven. Slechts 22 procent van de Japanners vindt dat de Spelen moeten doorgaan, blijkt uit de enquête.

Toeschouwers zijn in Tokio niet welkom. Organisatoren hebben de Japanse bevolking gevraagd de Spelen op tv te kijken om verplaatsingen van mensen tot een minimum te beperken. De gouverneur van Tokio, Yuriko Koike, zegt dat een voldoende aantal ziekenhuizen in combinatie met een versnelling van de uitrol van vaccinaties onder ouderen betekent dat de stad veilige Olympische Spelen kan houden.

Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), prees de organisatoren. De Duitser heeft woensdag een ontmoeting met de Japanse premier Yoshihide Suga. Veel olympische delegaties zijn al in Japan voor de Spelen.

Tennisster Konta moet door coronabesmetting passen voor Tokio

7.23 uur: Het blijft afzeggingen regenen voor het olympisch tennistoernooi. Bij de vrouwen moet Johanna Konta (WTA-38) verstek laten gaan vanwege een coronabesmetting. In 2016 haalde de Britse nog de kwartfinales.

Pech blijft Johanna Konta achtervolgen, want nadat ze Wimbledon moest missen door een coronabesmetting in haar bubbel, ontwikkelde ze tijdens haar quarantaine zelf ook symptomen. Niet verwonderlijk testte de Britse dan ook positief op het virus. „Daardoor heb ik de laatste tweeëneenhalve week niet kunnen trainen, waardoor ik onmogelijk klaar kan zijn voor de Olympische Spelen in Tokio”, schrijft ze op Twitter.

„Dit is een hartverscheurende realiteit, want het Britse team vertegenwoordigen in 2016 was een van de mooiste momenten van mijn carrière”, vervolgt Konta. „Ik zal mijn best doen om zo snel mogelijk volledig genezen en fit te zijn zodat ik opnieuw wedstrijden kan spelen. Ondertussen zal ik ook voor mijn tv-scherm gekluisterd zitten om mijn landgenoten aan te moedigen op de Spelen.”

DINSDAG 13 JULI

Atlete Bol wint met overmacht 400 meter horden in Diamond League

22.26 uur: Atlete Femke Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijden van Londen/Gateshead met overmacht de 400 meter horden gewonnen. Ze noteerde een tijd van 53,24 en was daarmee 1,29 seconde sneller dan de Amerikaanse Shamier Little. De Jamaicaanse Janieve Russell werd derde in 54,66.

Precies een week geleden was het podium hetzelfde tijdens de Continental Tour Gold in het Hongaarse Szekesfehervar. Toen liep Bol 52,81 en was Little slechts 0,04 langzamer. Russell werd toen derde in 53,68.

„Mijn tijd was oké. Het was snel, maar niet supersnel”, zei de 21-jarige Bol, die onlangs in Oslo nog 52,37 klokte. „Ik ben een beetje vermoeid, maar ik heb nog nooit zoveel vertrouwen gehad. Ik heb echt een geweldig seizoen en kijk er naar uit naar Tokio te gaan.”

Nadine Visser (26) kende een goede generale voor de Olympische Spelen. Visser werd op de 100 meter horden derde, in een tijd van 12,78. De race werd gewonnen door de Britse Cindy Sember, in 12,69. Voor Visser, net hersteld van een hamstringblessure, was het de beste tijd van het seizoen.

De Nederlandse estafetteploeg voor vrouwen was ook succesvol aan de vooravond van de Spelen. Jamile Samuel, Dafne Schippers, Marije van Hunenstijn en Naomi Sedney wonnen de 4x100 meter, in 42,84. Ze waren 0,08 sneller dan de Britse loopsters. De Nederlandse estafettemannen werden derde, achter Groot-Brittannië en Canada.

Meerkamper Braun meldt zich af voor Olympische Spelen

17.30 uur: Meerkamper Pieter Braun heeft zich afgemeld voor de Olympische Spelen. De 28-jarige Brabander is niet fit genoeg om naar Tokio af te reizen, zo meldt hij in een verklaring op sociale media.

„Ik heb slecht nieuws. De afgelopen maanden heb ik continu geworsteld om mijn lichaam zonder pijn te laten functioneren, maar er was geen moment dat ik echt heb kunnen werken aan mijn vertrouwen. Verschillende blessures hebben daartoe geleid”, schrijft Braun.

„Ik kom niet eens in de buurt van de vorm die ik zou willen hebben in Tokio. De kans dat ik in staat ben om de finish van de 1500 meter te halen is miniem en er is een groot risico dat ik een ernstige blessure oploop. Ik neem wat weken vrijaf, maar ik hoop snel terug te zijn, want het vuur in me brandt heviger dan ooit tevoren.”

Bij de mannen bestaat de olympische meerkamp uit tien onderdelen.

Begin maart trok Braun zich met een enkelblessure terug uit de EK indoor in het Poolse Torun.

Jill Biden leidt Amerikaanse delegatie bij Spelen in Tokio

14.19 uur: First Lady Jill Biden leidt de Amerikaanse delegatie bij de Olympische Spelen in Tokio. De vrouw van de Amerikaanse president reist volgens het Witte Huis naar de openingsceremonie van de Spelen op 23 juli.

President Joe Biden blijft thuis. Hij laat de Spelen schieten omdat in Tokio een noodtoestand geldt vanwege de oplopende coronabesmettingen. In de Japanse hoofdstad zijn in de olympische stadions geen fans uit binnen- en buitenland toegestaan.

Sagan toch niet naar de Spelen in Tokio

12.25 uur: Peter Sagan doet toch niet mee aan de Olympische Spelen in Tokio. Volgens het Slowaakse olympisch comité kan hij na zijn knieoperatie niet naar Tokio reizen.

Sagan stapte afgelopen donderdag niet meer op in de twaalfde etappe van de Tour. Hij had te veel last van pijn aan de knie na zijn zware val in de derde rit. Hij onderging maandag een kleine operatie aan de knie in zijn woonplaats Monaco. De twaalfvoudig etappewinnaar in de Tour de France mocht volgens zijn ploeg Bora-hansgrohe snel weer op de fiets gaan zitten en de Spelen leken toen niet in gevaar te komen.

Maar volgens het Slowaakse comité heeft hij een infectie aan de wond boven de knieschijf. „De infectie had geen invloed op het kniegewricht, maar de operatie en de daaropvolgende gezondheidsproblemen hebben verhinderd dat hij naar Tokio reisde”, aldus het comité.

Turnvrouwen vliegen donderdag naar Tokio

10.22 uur: De Nederlandse turnvrouwen vliegen donderdag voor de Olympische Spelen naar Tokio. Volgens technisch directeur Mark Meijer zijn de turnsters en de begeleiding de afgelopen dagen getest op corona en is iedereen negatief.

„We zijn nog steeds heel voorzichtig. Maar iedereen is steeds oké. We zijn blij dat we nu duidelijkheid hebben en dat we over een paar dagen mogen vertrekken”, aldus Meijer. „Ons vertrek stond vanaf woensdag gepland, maar vanwege de beschikbaarheid van vluchten gaan we nu donderdag.”

Vorige week werd bekend dat binnen de Nederlandse turnploeg iemand positief was bevonden. Een dag later testte iedereen negatief, ook de betrokkene die een dag eerder wel positief was bevonden. Uit voorzorg werd besloten dat de sporters en staf van het vrouwenteam een aantal dagen individueel in Heerenveen zouden gaan trainen. Ze zijn daar gedurende die periode ook getest en die testen waren steeds negatief, aldus Meijer.

De mannenploeg en begeleiding is al naar Tokio gereisd. Bij de mannen was er geen sprake van een ’close contact’ met de aanvankelijk positief geteste betrokkene. Wie dat was, is niet bekendgemaakt.

Olympisch turnkampioen Vernjajev mist Spelen door dopingschorsing

10.07 uur: Olympisch turnkampioen Oleg Vernjajev (op brug) zal ontbreken bij de Spelen in Tokio. De 27-jarige Oekraïener maakte bekend dat hij positief is bevonden bij een dopingtest. Daardoor wacht hem een schorsing van vier jaar. Hij gaat nog wel in beroep bij sporttribunaal CAS.

Vernjajev, die in de meerkamp bij Rio 2016 olympisch zilver behaalde, was door de mondiale turnfederatie (FIG) in januari al voorlopig geschorst. Hij is voormalig wereldkampioen en viervoudig Europees kampioen.

Voetbalsters compleet voor laatste test voor Spelen

09.03 uur: De Nederlandse voetbalsters werken met een volledige en fitte groep toe naar de laatste test voor de Olympische Spelen. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman, die vorige week al arriveerde in Japan, speelt woensdag op de trainingsaccommodatie in Kamogawa een besloten oefenwedstrijd tegen Canada. Dat duel begint om 09.00 uur Nederlandse tijd.

Wiegman heeft 24 speelsters tot haar beschikking. De olympische selectie bestaat uit 22 voetbalsters, maar keepster Barbara Lorsheyd en spits Joëlle Smits zijn ook meegereisd naar Japan. Zij blijven tot de eerste groepswedstrijd bij de selectie, voor het geval er iemand wegvalt. De kampioen van Europa debuteert volgende week woensdag op de Spelen tegen Zambia.

De voetbalsters reizen zaterdag van Kamogawa, een stad aan de Japanse kust, naar het noordelijker gelegen Sendai. Daar werken de ’Leeuwinnen’ de laatste voorbereidingen af voor het duel met Zambia in het Miyagi-stadion van Rifu. Op zaterdag 24 juli spelen ze in dat stadion ook tegen Brazilië. Oranje reist vervolgens door naar Yokohama, voor de laatste groepswedstrijd op 27 juli tegen China.

Olympisch atletendorp in Tokio officieel geopend

08.29 uur: Tien dagen voor het begin van de Olympische Spelen is het atletendorp in Tokio officieel geopend. Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité IOC, maakte van de gelegenheid gebruik om de Japanse organisatoren te prijzen voor hun „fantastische werk” in de voorbereidingen. „Maar er moet nog veel worden gedaan. Onze taak is pas klaar als alle atleten Tokio hebben verlaten.”

In het olympisch dorp, gelegen aan de baai van Tokio, zullen ongeveer 18.000 atleten en officials hun intrek nemen. Het complex bestaat uit 21 gebouwen op 44 hectare grond.

De opening van het olympisch dorp vond op sobere wijze plaats een dag nadat de noodtoestand opnieuw van kracht werd in Tokio vanwege het oprukkende coronavirus. „Het zijn moeilijke omstandigheden, maar Japan mag trots zijn op wat er is bereikt”, betoogde Bach. „De Japanse burgers kunnen erop vertrouwen dat de Spelen voor iedereen veilig zullen verlopen dankzij de strenge maatregelen.”

Bach verbleef bij aankomst in Tokio eerst drie dagen in quarantaine. Hij verscheen dinsdag met Seiko Hashimoto, de voorzitter van het Japanse organisatiecomité, voor de eerste keer samen in het openbaar. Beide topfunctionarissen zaten met andere officials op afstand van elkaar met mondkapjes op aan tafels, die door wanden van plexiglas van elkaar waren gescheiden.

MAANDAG 12 JULI

Tennisster Andreescu uit angst voor corona niet naar Spelen

23.34 uur: De Canadese tennisster Bianca Andreescu ziet af van deelname aan de Olympische Spelen. De voormalig winnares van de US Open en nummer vijf van de wereldranglijst, wil vanwege het coronavirus het risico niet nemen naar Tokio af te reizen.

„Ik wil jullie laten weten dat ik de moeilijke beslissing heb genomen om niet deel te nemen aan de Olympische Spelen in Tokio. Ik droom er al van om Canada te vertegenwoordigen op de Olympische Spelen sinds ik een klein meisje was, maar met alle uitdagingen waar we voor staan in verband met de pandemie, weet ik dat dit diep in mijn hart de juiste beslissing is om te nemen. Ik kijk ernaar uit om Canada te vertegenwoordigen in toekomstige wedstrijden en om deel te nemen aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs”, schreef ze op Instagram.

Andreescu maakt een slecht jaar door. Ze stond ruim een jaar aan de kant vanwege een knieblessure en maakte begin dit jaar haar rentree op de Australian Open, waar ze in de tweede ronde werd uitgeschakeld. Op Roland Garros verloor ze in de eerste ronde van de Sloveense Tamara Zidansek en op Wimbledon verloor ze kansloos in de eerste ronde met 6-2 6-1 van de Franse Alizé Cornet.

Selectie basketballers 3x3 voor Spelen blijft gehandhaafd

22.26 uur: De selectie van de basketballers 3x3 die naar de Olympische Spelen in Tokio gaat, blijft zoals het is, dus met Julian Jaring als reservespeler, meldt de Nederlandse basketbalbond (NBB).

Jaring spande vorige week een kort geding aan tegen de basketbalbond omdat hij en zijn advocaat vonden dat hij recht had op een plek in de selectie. De rechter erkende dat Julian in zijn recht stond om deze kwestie voor te leggen, maar hij ging niet mee in de eis, waarmee de huidige selectie blijft staan.

Jaring maakte wel deel uit van de selectie die onlangs kwalificatie voor Tokio afdwong, op een toernooi in Graz. Bondscoach Brian Benjamin besloot hem te vervangen door Ross Bekkering. Jaring reist komende week met de ploeg mee naar Tokio als reserve. Benjamin en Jaring geven beiden aan zich na de afronding van het kort geding volledig te focussen op succes tijdens de Spelen.

Benjamin heeft naast Bekkering verder Arvin Slagter, Dimeo van der Horst en Jessey Voorn geselecteerd voor de Olympische Spelen, waar het onderdeel voor het eerst op het programma staat. De bondscoach besloot tot de wissel in een poging het scorend vermogen van het team te verhogen.

Michel Butter geen reserve voor olympische marathon

22.08 uur: Marathonloper Michel Butter heeft zich teruggetrokken als reserveloper voor de olympische marathon. Het ziet er naar uit dat de drie voor Nederland geselecteerde lopers Abdi Nageeye, Khalid Choukoud en Bart van Nunen fit zijn. Daardoor staakt Butter de intensieve voorbereiding met de zware trainingen.

Butter bereidde zich toch voor op Tokio omdat Nageeye met een blessure kampte. Hij werd door Nageeye op de hoogte gehouden van de vorderingen rond de blessure. Maandag bleek dat Nageeye fit is. Butter richt zich nu op een goede prestatie bij de marathon van Amsterdam in het najaar, meldt hij op Instagram.

De Atletiekunie werd met een luxeprobleem opgezadeld omdat maar liefst zes lopers de olympische limiet liepen, terwijl er maar drie in Japan mogen meedoen.

Björn Koreman en Frank Futselaar waren naast Butter de afvallers en lopen op zondag 17 oktober ook de marathon van Amsterdam. Ze strijden dan ook om de Nederlandse titel. De organisatie bevestigde vorige maand de deelname van de drie atleten.

Spelen niet in gevaar voor Sagan na geslaagde knieoperatie

16.51 uur: De Slowaakse wielrenner Peter Sagan heeft een kleine operatie aan de knie ondergaan in zijn woonplaats Monaco. De twaalfvoudig etappewinnaar in de Tour de France mag volgens zijn ploeg Bora-hansgrohe snel weer op de fiets gaan zitten. Zijn deelname aan de Olympische Spelen komt niet in gevaar.

Sagan stapte afgelopen donderdag niet meer op in de twaalfde etappe van de Tour. Hij had te veel last van pijn aan de knie na zijn zware val in de derde rit. Tijdens de massasprint in Pontivy kwam Sagan samen met Caleb Ewan zwaar ten val.

„In de derde etappe raakte het kettingblad mijn knie, wat zorgde voor een diepe wond boven de knieschijf”, aldus Sagan op de website van zijn ploeg. „We hebben de wond zo veel mogelijk schoongemaakt om een infectie te vermijden. Na een paar dagen ontstond echter toch een ontsteking in de slijmbeurs boven de knie. Dus moest ik de Tour verlaten. Ik voel me na de operatie al heel wat beter.”

Volgens teamarts Christopher Edler van Bora-hansgrohe kan de drievoudig wereldkampioen binnen enkele dagen weer beginnen met lichte trainingen.

Nederlandse badmintonners later dan gepland naar Japan

16.45 uur: De Nederlandse badmintonners vliegen niet maandag, maar pas aan het einde van deze week naar Japan voor de Olympische Spelen. Het was de bedoeling dat de vier badmintonners van TeamNL deze week in Chiba een trainingskamp zouden hebben. „Omdat het echter onduidelijk was of ze daar goed zouden kunnen trainen, hebben ze besloten om hier te blijven en pas zaterdag naar Japan te gaan”, aldus een woordvoerder van sportkoepel NOC*NSF.

Maandag stapten onder anderen de handbalsters op het vliegtuig naar Japan, samen met de begeleidingsstaf van NOC*NSF. De badmintonners Mark Caljouw, Selena Piek, Cheryl Seinen en Robin Tabeling zouden ook meereizen.

„Ze gaan nu een week voor de start van de Spelen naar Japan en kunnen dan meteen terecht op de trainingsaccommodatie in Tokio”, aldus de woordvoerder. Caljouw doet mee aan het enkelspel. Piek, die bij de Spelen van Rio 2016 al van de partij was, komt in Tokio in actie in het vrouwendubbel (met Seinen) en het gemengd dubbel (met Tabeling).

ZONDAG 11 JULI

Britse topsprintster Asher-Smith heeft last van dijbeenblessure

18.31 uur: De Britse topsprintster Dina Asher-Smith, één van de rivalen van Dafne Schippers bij de Zomerspelen, heeft zich afgemeld voor de Diamond League dinsdag in Gateshead. De 25-jarige atlete heeft volgens de organisatie lichte hamstringklachten. Uit voorzorg ziet de regerend wereldkampioene op de 200 meter daarom af van een optreden voor eigen publiek.

De wedstrijden in Gateshead vormen in de atletiek de laatste krachtmeting voor het begin van de Olympische Spelen in Tokio. Asher-Smith behoort in Japan zowel op de 100 meter als op de 200 meter tot de favorieten.

Polsstokhoogspringer Lavillenie blesseert zich vlak voor Tokio

17:03 uur: De Franse polsstokhoogspringer Renaud Lavillenie heeft zondag vlak voor de start van een wedstrijd in Sotteville-Lès-Rouen een blessure aan de linkerenkel opgelopen. Hij heeft nu maar twee weken de tijd om te herstellen, wil hij fit aan de Olympische Spelen van Tokio meedoen.

De olympische kampioen van 2012 viel op de zijkant van de landingsmat en moest opgeven. Hij ondergaat nu in het ziekenhuis onderzoek om de ernst van de blessure vast te stellen, laat zijn management weten.

De 34-jarige voormalige wereldrecordhouder is een van de voornaamste kanshebbers op een Franse medaille bij het atletiek in Tokio.

ZATERDAG 10 JULI

Keepster Geurts sluit in Japan als laatste aan bij voetbalsters

13.04 uur: Met de komst van Loes Geurts is de selectie van de Nederlandse voetbalsters voor de Olympische Spelen compleet. Geurts (35) arriveerde vrijdagavond in Kamogawa, waar de voetbalsters zich voorbereiden op het mondiale sportevenement. De reservekeepster stond zaterdag voor het eerst op het veld in Japan, al trainde ze nog niet met de groep mee.

Bondscoach Sarina Wiegman en haar selectie vlogen eerder in de week al naar Tokio. Geurts sloot later aan omdat ze woensdag nog een competitiewedstrijd moest spelen met haar Zweedse club BK Häcken. De 125-voudig international is de laatste jaren in de nationale ploeg reserve achter Sari van Veenendaal.

De selectie van Wiegman bestaat momenteel uit 24 speelsters. Keepster Barbara Lorsheyd en spits Joëlle Smits zijn ook mee naar Japan, hoewel ze niet tot de olympische selectie van 22 speelsters behoren. Zij blijven tot de eerste groepswedstrijd tegen Zambia (21 juli) bij de groep, voor het geval er iemand afhaakt vanwege een blessure of ziekte.

Bij de open training van de voetbalsters waren zaterdag zo’n 200 Japanse toeschouwers aanwezig, vooral kinderen. De burgemeester van Kamogawa, een stad aan de kust op 2 uur rijden van Tokio, sprak de selectie toe. Wiegman en aanvoerster Van Veenendaal bedankten de gemeente, de inwoners van de stad en de plaatselijke club voor de gastvrijheid. De voetbalsters spelen woensdag op hun trainingsaccommodatie een oefenwedstrijd tegen Canada.

Ook geen fans bij olympische voetbalduels in Hokkaido

10:01 uur: Ook alle voetbalwedstrijden van de Olympische Spelen in het stadion van Hokkaido worden zonder publiek afgewerkt. Dat heeft de gouverneur van het Japanse eiland besloten. Hij wil zo de verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen. Aanvankelijk waren er nog 10.000 fans welkom.

In het Sapporo Dome op Hokkaido staan voetbalwedstrijden voor mannen en vrouwen op het programma. Eerder hadden de lokale autoriteiten de inwoners van Hokkaido al opgeroepen om de marathon en de olympische wedstrijden snelwandelen niet langs de kant van de weg te komen bekijken.

Afgelopen donderdag werd al bekend dat er in Tokio bij alle olympische wedstrijden geen toeschouwers welkom zijn. Ook de openingsceremonie van de Spelen wordt afgewerkt voor lege tribunes. De Japanse regering heeft de noodtoestand voor Tokio afgekondigd tot na de Spelen, vanwege het oplopend aantal coronabesmettingen.

De Nederlandse voetbalsters spelen de eerste duels op de Spelen met Zambia en Brazilië in Miyagi, waar voorlopig nog wel een beperkt aantal toeschouwers welkom is. Oranje sluit de poule af met een wedstrijd tegen China in Yokohama.

Tennisser Shapovalov niet naar Spelen in Tokio

08.31 uur: Tennisser Denis Shapovalov neemt niet deel aan de Olympische Spelen in Tokio. De Canadees is vermoeid door zijn optredens op Wimbledon en ook alle coronamaatregelen vallen hem zwaar.

Shapovalov verloor vrijdag van Novak Djokovic in de halve finales van Wimbledon. „Ik ben doodmoe”, zei hij. „Ook vanwege de hele situatie met corona. Het is een eer om je land te vertegenwoordigen op de Spelen. Maar ik kan het zo niet opbrengen.”

Eerder maakten Serena Williams en Rafael Nadal al bekend dat ze niet naar Tokio gaan. Nick Kyrgios heeft zich afgemeld voor het olympische tennistoernooi omdat er geen publiek bij de wedstrijden mag zijn.

VRIJDAG 9 JULI

Sporttribunaal CAS met twee afdelingen in Tokio

21.27 uur: Het Internationaal Sporttribunaal CAS zal tijdens de Olympische Spelen in Tokio twee tijdelijke afdelingen openen. Een kantoor is voor ad-hoczaken en gaat volgens de instantie juridische geschillen behandelen die tijdens het evenement ontstaan. „De ad-hocafdeling zal in dringende gevallen binnen 24 uur een beslissing nemen”, aldus het CAS.

De tweede tijdelijke locatie is een onderdeel van de antidopingafdeling. Volgens het CAS wordt deze belast met de behandeling van antidopingvraagstukken die zich tijdens de Olympische Spelen voordoen.

Oproep Japan: ga niet kijken bij wielrennen en triatlon op Spelen

11.37 uur: De organisatie van de Olympische Spelen heeft de Japanners opgeroepen om niet langs het parcours te gaan staan bij de wielerwedstrijden op de weg en de triatlonraces. Eerder deed het organisatiecomité die oproep al voor de marathon en de snelwandelwedstrijden die in het noordelijk gelegen Sapporo worden gehouden.

Het comité besloot donderdag in samenspraak met de Japanse overheid en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om alle sportlocaties in Tokio dicht te houden voor publiek. Niet alleen buitenlandse fans worden geweerd, ook de Japanners moeten thuisblijven.

De parcoursen van de wielerwedstrijden en de triatlons zijn vanwege de lengtes moeilijk af te sluiten voor publiek. De organisatie kwam daarom met een oproep aan de Japanners om thuis te blijven en niet langs de kant van de weg te gaan staan, om mogelijke verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

De wegwedstrijden en tijdritten voor de wielrenners worden buiten Tokio gehouden. De triatlonwedstrijden zijn wel in de Japanse hoofdstad.

Wiegman verlangt flexibiliteit van voetbalsters op Spelen

10.29 uur: Flexibel zijn, daar draait het op de Olympische Spelen van Tokio om volgens bondscoach Sarina Wiegman van de Nederlandse voetbalsters. Als eerste ploeg arriveerde Oranje deze week in Japan. „We zullen ons op deze Spelen steeds moeten aanpassen aan de situaties die ontstaan”, zegt Wiegman vanuit Kamogawa, een stad aan de Japanse kust op zo’n 2 uur rijden van Tokio. „Wat vandaag normaal is, kan morgen weer anders zijn.”

Het duurde op het vliegveld vier uur voordat de voetbalsters alle checks hadden doorlopen en het papierwerk was gecontroleerd. En dan viel het volgens Wiegman nog mee. „We hadden gehoord dat het tussen de 3 en 6 uur kon gaan duren. Ach, je doet een spelletje en leest een boek. Je kan je daar wel druk om maken, maar het verandert toch niet.”

Met die instelling wil Wiegman haar ploeg door de Spelen heen loodsen. „De Spelen zijn altijd bijzonder, maar deze zijn extra bijzonder vanwege de situatie waarin we zitten. Het vraagt flexibiliteit en wendbaarheid. Maar als je ziet hoe moeilijk het is om deze Spelen door te laten gaan en wat de Japanners allemaal voor elkaar hebben gebokst, dan kunnen we al die maatregelen alleen maar respecteren.”

Kyrgios heeft zonder fans geen zin in Spelen en zegt af

07.17 uur: De Australische tennisser Nick Kyrgios heeft geen zin om voor lege tribunes te gaan spelen op de Olympische Spelen. De 26-jarige Kyrgios, nummer 60 van de wereld, besloot zich daarom af te melden voor het mondiale sportevenement. „De gedachte om in lege stadions te gaan spelen, geeft me geen goed gevoel”, schrijft de Australiër op zijn sociale media.

Kyrgios maakte vorige week op Wimbledon zijn rentree, nadat hij maanden aan de kant was gebleven. De tennisser kwam na de Australian Open, in februari, niet meer in actie. Kyrgios besloot vanwege de coronaperikelen een tijdje niet te tennissen. Op Wimbledon haalde hij de derde ronde, maar daarin moest Kyrgios geblesseerd opgeven tegen de Canadees Félix Auger-Aliassime.

De winnaar van zes ATP-titels behoorde tot de Australische ploeg van elf tennissers voor de Spelen. De Japanners besloten donderdag om helemaal geen publiek toe te laten bij de sportwedstrijden in Tokio, vanwege de zorgen om het coronavirus.

Kyrgios ontbrak ook al op de Spelen van Rio 2016, toen vanwege een conflict met de Australische bond over zijn gedrag. Hij had de afgelopen weken al laten blijken niet veel zin te hebben in de strenge coronamaatregelen waar alle deelnemers aan de Spelen zich aan moeten houden. Het weren van publiek in Tokio was voor Kygios reden om zich terug te trekken. „Het is mijn droom om Australië te vertegenwoordigen op de Olympische Spelen en ik weet dat ik die kans mogelijk nooit meer krijg. Maar ik ken mezelf. Bovendien wil ik een gezonde Australische atleet niet de kans ontnemen om het land te vertegenwoordigen.”

DONDERDAG 8 JULI

Hockeyster Koolen vervangt Van den Assem in olympische selectie

21.24 uur: Verdedigster Ireen van den Assem van Den Bosch mist door een spierblessure de Olympische Spelen. Clubgenote Sanne Koolen is door bondscoach Alyson Annan aangewezen als vervanger in de olympische selectie van zestien speelsters. Stella van Gils (Pinoké) vervangt op haar beurt Koolen als reservespeelster.

Van den Assem, goed voor 79 interlands, raakte tijdens het afgelopen seizoen geblesseerd. In de opbouw van haar revalidatie naar volledig herstel kwam het EK afgelopen juni net te vroeg. Ze werd wel geselecteerd voor de Olympische Spelen maar haar oude blessure speelt nu alsnog op en maakt haar deelname in Japan niet mogelijk. Koolen heeft 49 interlands op haar naam staan.

Annan vertrekt komende zondag met 21 speelsters naar Japan: zestien selectiespeelsters, drie reserves en twee extra reserves. Na een trainingsstage in Gifu reist Oranje naar Tokio. Met Van Gils (Pinoké) zijn Freeke Moes (Amsterdam) en keepster Anne Veenendaal (Amsterdam) als reservespeelsters aangewezen.

Annan kan de twee reservespeelsters tijdens het toernooi wisselen met speelsters uit haar selectie. De keepers mogen niet per wedstrijd gewisseld worden, waardoor op Veenendaal alleen een beroep kan worden gedaan als Josine Koning door een blessure niet zou kunnen spelen.

Indien de zestien speelsters uit de olympische selectie en de drie reserves fit zijn, vliegen Kyra Fortuin (SCHC) en Ilse Kappelle (Amsterdam) voor de start van de Olympische Spelen terug naar Nederland. Kappelle, die in Nederland al met de selectie meetrainde, neemt de plaats van Van Gils in als extra reserve.

Badmintonner Mark Caljouw treft nummer 15 van de wereld in Tokio

20.20 uur: Badmintonner Mark Caljouw moet het bij de Olympische Spelen in Tokio in de groepswedstrijden opnemen tegen Sai Praneeth uit India, de nummer vijftien op de wereldranglijst. Zijn andere tegenstander is Misha Zilberman uit Israël. Hij staat 47e op de wereldranglijst. Caljouw staat zelf 29e.

In het vrouwendubbel spelen Selena Piek en Cheryl Seinen tegen het als derde geplaatste Japanse dubbel Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara. Verder is het Nederlandse duo gekoppeld aan Rachel Honderic en Kristen Tsai uit Canada en de Egyptische vrouwen Doha Hany en Hadia Hosny.

Piek doet samen met Robin Tabeling ook mee in het gemengd dubbel. Daarin zijn de Chinese wereldkampioenen Si Wei Zheng en Ya Qiong Huang een van de tegenstanders. Piek en Tabeling treffen ook Seung Jae Seo en YuJung Chae uit Zuid-Korea en het Egyptische tweetal Adham Hatem Elgamal en Doha Hany.

De badmintonploeg stapt aanstaande maandag 12 juli in het vliegtuig naar Japan.

Wel publiek bij twee olympische groepsduels Oranje in Miyagi

18.06 uur: Twee groepsduels van de Nederlandse voetbalsters tijdens de Olympische Spelen zullen toch met publiek op de tribunes worden afgewerkt. Volgens de Japanse minister Tamayo Marukawa van olympische zaken zijn op olympische locaties buiten de regio ’Groot-Tokio’ nog wel toeschouwers welkom.

De betreffende stadions mogen waarschijnlijk voor 50 procent gevuld worden, met een maximum van 10.000 bezoekers. De regionale autoriteiten zullen per locatie het maximale aantal toeschouwers bepalen.

Oranje begint het olympisch voetbaltoernooi voor vrouwenteams met twee duels in Miyagi. Dat betekent dat zowel bij de openingswedstrijd tegen Zambia (21 juli) als tegen Brazilië (24 juli) voetbalfans uit Japan aanwezig mogen zijn. De laatste groepswedstrijd tegen China (27 juli) is in Yokohama en die stad maakt deel uit van Groot-Tokio.

Ook de olympische locaties in Fukushima, Shizuoka en Ibaraki mogen toeschouwers naar binnen laten. De olympische accommodaties in Groot-Tokio dienen echter gesloten te blijven voor publiek vanwege de toenemende coronazorgen. In maart viel al het besluit om geen buitenlandse sportliefhebbers toe te laten tot Japan tijdens de Spelen.

De Japanse regering besloot eerder op donderdag om opnieuw de noodtoestand uit te roepen in Tokio, omdat het aantal coronagevallen in de hoofdstad de laatste dagen weer snel toeneemt. De noodtoestand geldt tot 22 augustus. Of er publiek aanwezig kan zijn bij de Paralympische Spelen in Tokio (24 augustus - 5 september) wordt volgens Marukawa na afloop van de Zomerspelen (23 juli - 8 augustus) besloten

Twee Russische roeiers vlak voor Spelen geschorst vanwege doping

15.55 uur: Twee leden van de Russische olympische roeiploeg op het onderdeel dubbelvier zijn positief getest op het verboden middel meldonium. Dat heeft de voorzitter van het Russische olympisch comité bekendgemaakt.

Het tweetal testte vorige maand positief tijdens een controle buiten wedstrijden om. Ze zijn geschorst en zullen tijdens de Olympische Spelen van Tokio worden vervangen. Rusland had niet met de dubbelvier naar de Spelen gemogen als het tweetal tijdens een wedstrijd positief was getest.

IOC-voorzitter Bach gearriveerd in Tokio voor Olympische Spelen

8.32 uur: Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft voet gezet op Japanse bodem. Iets meer dan twee weken voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen arriveerde de 67-jarige baas van de mondiale sportorganisatie op het internationale vliegveld Haneda in Tokio. Het IOC kondigde vorige week al aan dat Bach, zoals de strenge coronaregels voor alle deelnemers aan de Spelen voorschrijven, eerst drie dagen in quarantaine gaat.

De Duitser arriveerde in Tokio op de dag dat de Japanse overheid vermoedelijk weer de noodtoestand gaat uitroepen in de stad, als gevolg van het weer sneller oplopende aantal coronabesmettingen. Enkele weken geleden was de noodtoestand juist opgeheven.

De regering van premier Yoshihide Suga neemt vermoedelijk in overleg met het IOC en het organisatiecomité ook snel een besluit over het toelaten van toeschouwers bij de Spelen. Op dit moment is het de bedoeling dat maximaal 10.000 Japanners naar binnen mogen in de stadions, maar mogelijk worden de Spelen helemaal zonder publiek gehouden. Bij de openingsceremonie op 23 juli zouden alleen vips naar binnen mogen in het Olympisch Stadion.

WOENSDAG 7 JULI

Japanse regering beslist donderdag over toeschouwers bij Spelen

13.15 uur: Japan besluit donderdag over het toelaten van toeschouwers bij de Olympische Spelen. De Japanse premier Yoshihide Suga meldde dat de regering na overleg met de organisatie van de Spelen, het stadsbestuur van Tokio en het Internationaal Olympische Comité een beslissing neemt of toeschouwers welkom zijn bij de sportwedstrijden.

De Japanse krant Asahi Shimbun meldde dinsdag al dat bij de openingsceremonie van de Spelen, op vrijdag 23 juli, geen publiek welkom is. Alleen leden van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), sponsors en hoogwaardigheidsbekleders zouden naar binnen mogen.

Minder dan drie weken voor de start van de Olympische Spelen heeft het aantal coronabesmettingen in de Japanse hoofdstad Tokio het hoogste punt in twee maanden bereikt. Het stadsbestuur meldde 920 nieuwe besmettingen in de afgelopen 24 uur. Dat is de grootste stijging sinds 13 mei, toen 1010 nieuwe besmettingen werden vastgesteld.

De voortdurende stijging van het aantal coronabesmettingen in Tokio baart veel mensen zorgen. Er wordt gevreesd dat de Spelen een ’superspreader-event’ zullen worden.

In Tokio is nog een gedeeltelijke noodtoestand van kracht tot en met 11 juli. De algehele noodtoestand in Tokio met strengere regels werd op 20 juni opgeheven, maar volgens Japanse media wordt er een nieuwe noodtoestand uitgeroepen tot en met 22 augustus. Die zal ook gelden voor het prefectuur Okinawa, meldden bronnen rondom de regering. Voor de prefecturen Osaka, Saitama, Chiba en Kanagawa blijft de gedeeltelijke noodtoestand van kracht.

Voetbalsters nemen na urenlange checks intrek in Japan

11.15 uur: De Nederlandse voetbalsters hebben na urenlange checks op de luchthaven van Tokio hun intrek genomen in Japan. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman vloog dinsdag vanuit Amsterdam naar Tokio. Het duurde bij aankomst zo’n vier uur voordat de voetbalsters alle noodzakelijke formaliteiten hadden afgehandeld, waaronder een coronatest en controle van alle formulieren.

De selectie ging daarna per bus naar Kamogawa, een stad aan de kust op bijna twee uur rijden van Tokio, waar de voetbalsters zich gaan voorbereiden op hun debuut op de Olympische Spelen. De ploeg van Wiegman werd daar verwelkomd door de burgemeester en locoburgemeester. Langs het trainingsveld staat op borden in het Nederlands en Japans de tekst: ’Samen naar de top! Oranje Leeuwinnen met Kamogawa’.

Alleen Loes Geurts ontbreekt nog in de selectie. De 35-jarige reservekeepster van Oranje speelt woensdagavond met haar Zweedse club BK Häcken een competitiewedstrijd en komt daarna naar Japan.

WOENSDAG 7 JULI

Olympische fakkeltocht in Tokio gaat niet door

06.55 uur: De olympische fakkeloptocht over de wegen van Tokio gaat niet door, maakten functionarissen woensdag bekend. Reden van het afblazen is dat Japan nog altijd wordt geteisterd door het coronavirus. Ter vervanging worden vanaf vrijdag privé-ceremonies gehouden, aldus het stadsbestuur van de Japanse hoofdstad. Tot aan de openingsceremonie op 23 juli worden fakkelevenementen online getoond, waarbij de autoriteiten toeschouwers aansporen ze „in het comfort van uw huis” te bekijken.

Alleen het estafettetraject op de Ogasawara-eilanden, een afgelegen archipel zo’n 1000 kilometer ten zuiden van Tokio, zal doorgaan zoals gepland.

De landelijke fakkeltocht is sinds begin maart omstreden, ongeveer de helft van de tocht werd op de een of andere manier verstoord. In toeristische steden zoals Kyoto en Hiroshima verdween de estafette van de openbare weg uit angst dat fans het virus zouden verspreiden. Zondag werd een 53-jarige vrouw gearresteerd nadat ze een loper met vloeistof uit een waterpistool had gespoten.

De organisatoren moeten nog beslissen hoeveel Japanners de uitgestelde Spelen kunnen bijwonen en hebben gewaarschuwd dat evenementen achter gesloten deuren kunnen worden gehouden. Fans van buiten de landsgrenzen zijn sowieso niet welkom. Naar verwachting verlengt de regering deze week de antivirusmaatregelen in Tokio en op andere plekken, waarna een besluit over de olympische fans zal volgen.

DINSDAG 6 JULI

Sprintster Sha’Carri Richardson ook niet in estafetteploeg VS

23:59 uur De Amerikaanse sprintster Sha’Carri Richardson zal definitief niet in actie komen tijdens de Olympische Spelen in Tokio. De 21-jarige topatlete is door de Amerikaanse atletiekbond niet geselecteerd voor de estafetteploeg op de 4x100 meter. De titelkandidate moest eerder al afzien van deelname aan de olympische 100 meter door een schorsing van een maand wegens het gebruik van marihuana.

Richardson testte positief na de Amerikaanse trials eind juni in Eugene. Ze gaf aan dat ze marihuana had genomen om het verdriet om het overlijden van haar moeder te verwerken. Richardson heeft de schorsing, die met terugwerkende kracht is ingegaan vanaf 28 juni, aanvaard.

Richardsons tijd van 10,86 waarmee ze zich bij de Amerikaanse kwalificaties plaatste voor de 100 meter van Tokio, werd door de diskwalificatie ongeldig verklaard. Daardoor moest ze sowieso de olympische 100 meter aan zich voorbij laten gaan. Wel had ze eventueel in Tokio nog kunnen uitkomen op de 4x100 meter estafette, maar de Amerikaanse bond besloot haar daarvoor niet te selecteren.

Basketballer 3x3 stapt naar rechter na missen Tokio

18.02 uur: Basketballer Julian Jaring heeft een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse Basketballbond (NBB), omdat hij ontbreekt in de 3x3-selectie voor de Olympische Spelen van Tokio. Het geding dient donderdag voor de rechtbank in Utrecht.

Jaring maakte wel deel uit van de selectie die onlangs kwalificatie voor Tokio afdwong, op een toernooi in Graz. Bondscoach Brian Benjamin besloot Jaring te vervangen door Ross Bekkering.

Bestuurslid Frank Berteling bevestigt de gang van zaken. „Binnen onze eigen sportbond hebben spelers de mogelijkheden hun bezwaar kenbaar te maken. Dat heeft Julian gedaan bij het bestuur en vervolgens bij de commissie van beroep. Dat heeft voor hem niet tot het gewenste resultaat geleid. Het staat vervolgens iedereen vrij om naar de rechter te stappen.”

In het verleden kwam het vaker voor dat een individuele atleet in soortelijke gevallen naar de rechter stapte. Nu doet een teamsporter dat. „Ons uitgangspunt is dat de bondscoach selecteert”, zegt Berteling. „Dat lijkt me een goed gebruik. Ik ken ook genoeg mensen die het niet met Frank de Boer eens waren. Maar niemand is daarvoor naar de rechter gestapt.”

In een schriftelijke reactie laat de advocaat van Jaring, Kevin de Rooij, het volgende weten: „De basisspelers die zich op het olympisch kwalificatie toernooi 2021 voor de Olympische Spelen hebben gekwalificeerd moeten volgens Jaring het 3x3 olympisch toernooi spelen. Jaring was één van die vier basisspelers. De Nederlandse Basketball Bond heeft voor de Olympische Spelen echter andere basisspelers geselecteerd. Dit is volgens Jaring in strijd met de selectieregels van de Nederlandse Basketball Bond.”

Hij vervolgt: „De Nederlandse Basketball Bond meent echter dat haar keuze voor de basisselectie voor de Olympische Spelen, dus zonder Jaring, juist is. Jaring heeft daarom moeten besluiten om dit aan de kortgedingrechter voor te leggen. De discussie speelt alleen tussen Jaring en de Nederlandse Basketball Bond.”

Bondscoach Benjamin heeft naast Bekkering verder Arvin Slagter, Dimeo van der Horst en Jessey Voorn geselecteerd voor de Olympische Spelen, waar het onderdeel voor het eerst op het programma staat.

„De keuze voor deze vier is niet gebaseerd op één wedstrijd of één toernooi”, zegt Benjamin. „Als je de laatste maanden, of beter de laatste jaren beschouwt, zijn we verdedigend wereldtop, maar aanvallend soms onmachtig. Dat is het patroon dat steeds weer terugkeert en dat zag je ook in de eerste twee verloren wedstrijden bij het OKT in Graz, toen we scorend tekortschoten. We hebben de afgelopen maanden in wisselende samenstellingen gespeeld om te kunnen komen tot het team dat zowel verdedigend als aanvallend het meest consistent en efficiënt is.”

Selectie basketballers 3x3 op één plaats gewijzigd voor Tokio

16.31 uur: Bondscoach Brian Benjamin van de Nederlandse basketballers 3x3 heeft Arvin Slagter, Dimeo van der Horst, Jessey Voorn en Ross Bekkering geselecteerd voor de Olympische Spelen in Tokyo, waar het onderdeel voor het eerst op het programma staat. Ten opzichte van het viertal dat eind mei succesvol was bij het kwalificatietoernooi in het Oostenrijkse Graz, heeft Benjamin één wijziging aangebracht. Bekkering neemt de plaats in van Julian Jaring.

„De keuze voor deze vier is niet gebaseerd op één wedstrijd of één toernooi”, zegt Benjamin. „Als je de laatste maanden, of beter de laatste jaren beschouwt, zijn we verdedigend wereldtop, maar aanvallend soms onmachtig. Dat is het patroon dat steeds weer terugkeert en dat zag je ook in de eerste twee verloren wedstrijden bij het OKT in Graz, toen we scorend tekortschoten. We hebben de afgelopen maanden in wisselende samenstellingen gespeeld om te kunnen komen tot het team dat zowel verdedigend als aanvallend het meest consistent en efficiënt is.”

Het 3x3 toernooi begint op zaterdag 24 juli en duurt tot en met woensdag 28 juli. De Nederlandse mannen strijden met het gastland Japan, Servië, China, Rusland, Letland, Polen en België om de medailles.

Olympische fakkel in Tokio mijdt publieke wegen vanwege corona

14.07 uur: De tocht van de olympische fakkel gaat in Tokio niet over publieke wegen. Dat hebben de autoriteiten in de Japanse stad besloten om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De route van de fakkel gaat vanaf vrijdag langs plekken waar weinig publiek kan kijken, meldt het persbureau Kyodo.

De zorgen in de stad over het coronavirus zijn groot. De organisatie van de Spelen heeft inwoners van Tokio en Japan ook opgeroepen om niet naar de olympische marathon of de snelwandelwedstrijden te komen kijken, maar die thuis via de televisie te volgen.

Het aantal coronabesmettingen neemt weer toe. In Tokio werden dinsdag 593 nieuwe besmettingen gemeld. Onder veel Japanners zijn grote zorgen dat de Spelen een ’super-verspreider’ van het virus zullen zijn.

De openingsceremonie van de Spelen is op 23 juli. Vanwege het coronavirus zijn buitenlandse toeschouwers niet welkom.

Gewichthefbond: trots op olympische deelnemer Kuworge

13.23 uur: De Nederlandse gewichthefbond is trots op de eerste deelnemer aan de Olympische Spelen sinds 1968. De bond kreeg maandag van sportkoepel NOC*NSF te horen dat Enzo Kuworge uit Oosterhout, een zoon van een Ghanese vader en een Nederlandse moeder, in Tokio zijn opwachting mag maken in de klasse boven de 109 kilogram.

„Het is fantastisch dat Enzo mee mag doen”, aldus voorzitter Remco Eenink. „Het was een hele tijd niet duidelijk, maar we zijn blij dat we nu uitsluitsel hebben gekregen.” Volgens Eenink heeft de 19-jarige Kuworge zijn deelname te danken aan de afmelding van een aantal Japanners. „Er kwamen een paar plaatsen vrij. De internationale bond heeft een van die plekken aan Enzo gegeven. Hij heeft niet volledig aan alle eisen van NOC*NSF voldaan, maar hij mag toch gaan. Het is geweldig dat er voor hem een uitzondering is gemaakt.”

Kuworge, wereldkampioen in zijn klasse bij de junioren, is de eerste Nederlandse deelnemer sinds Piet van der Kruk, die vorig jaar juni overleed. Eenink vindt het jammer dat Van der Kruk het olympisch debuut van Kuworge niet meer mee kan maken. „Ik had voor zijn dood nog veel contact met hem, maar helaas is hij er niet meer.” Eenink verwacht geen wonderen van Kuworge op de Spelen. „Ik verwacht dat hij rond de elfde of twaalfde plek zal uitkomen, al kan er bij de Spelen wel altijd iets bijzonders gebeuren. Maar zo’n deelname is in ieder geval heel goed voor zijn ervaring. Hopelijk geeft het ook een boost aan de sport in Nederland. We zijn de afgelopen tijd wel flink gegroeid en het niveau is omhoog gegaan. Maar meer aandacht voor de sport zou mooi zijn.”

Beachvolleybalteams op Spelen tegen sterke tegenstanders

12.52 uur: De drie Nederlandse beachvolleybalteams die meedoen aan de Olympische Spelen, zijn bij de loting in Moskou aan vrij zware tegenstanders gekoppeld.

Sanne Keizer en Madelein Meppelink nemen het in groep B van het vrouwentoernooi op tegen het als tweede geplaatste Amerikaanse duo Alix Klineman en April Ross. De andere opponenten zijn de Spaanse speelsters Liliana Fernández en Elsa Baquerizo en het Chinese duo Chen Xue en Xinxin Wang. Keizer en Meppelink kwamen Klineman en Ross dit seizoen al twee keer tegen (één keer winst en één keer verlies).

Katja Stam en Raïsa Schoon, die zich vorige week plaatsten voor de Olympische Spelen ten koste van Marleen van Iersel en Pleun Ypma, treffen in groep A onder anderen de Canadese wereldkampioenen Sarah Pavan en Melissa Humana-Paredes. Ook de Europees kampioenen Joana Heidrich en Anouk Vergé-Dépré uit Zwitserland maken deel uit van deze groep.

In het mannentoernooi zijn Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen gekoppeld aan de Brazilianen Alison Cerutti en Álvaro Morais Filho. Alison Cerutti was bij de Spelen van 2016, met zijn toenmalige partner Bruno Oscar Schmidt, in de halve eindstrijd verantwoordelijk voor de uitschakeling van Brouwer en Meeuwsen, die nog wel brons pakten. De andere tegenstanders in Tokio zijn de Amerikanen Nick Lucena en Phil Dalhausser en de Argentijnen Julio Azaad en Nicolás Capogrosso.

Het olympische beachvolleybaltoernooi begint zaterdag 24 juli.

’Alleen vips bij openingsceremonie Spelen in Tokio’

11.54 uur: Bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio mogen volgens de Japanse krant Asahi Shimbun alleen enkele honderden vips aanwezig zijn. Publiek is volgens de krant niet welkom bij de ceremonie op vrijdag 23 juli in het Olympisch Stadion. Alleen leden van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), sponsoren en hoogwaardigheidsbekleders zouden naar binnen mogen.

Volgens de Asahi Shimbun, een van de grootste kranten in Japan, worden vanwege aanhoudende zorgen om het coronavirus alle evenementen op de Spelen na 21.00 uur ’s avonds zonder publiek afgewerkt. De organisatie heeft hier vooralsnog niets over gemeld. Binnen enkele dagen zou de Japanse regering daar samen met het organisatiecomité en het IOC wel een beslissing over gaan nemen.

Vanuit het buitenland mogen sowieso geen toeschouwers naar Japan komen voor de Spelen. Japanners zelf zijn vooralsnog wel welkom bij de sportwedstrijden. Vorige maand besloot de organisatie om maximaal 50 procent van de capaciteit van de tribunes te gebruiken, met een maximum van 10.000 bezoekers. Artsen en andere deskundigen vinden dat de Spelen beter helemaal zonder fans kunnen worden gehouden, om de gezondheidszorg in Japan niet verder te belasten.

De organisatie riep de Japanners op om tijdens de marathon, die in Sapporo wordt gelopen, niet massaal langs de kant van de weg te gaan staan. „Gezien de situatie met Covid-19 moeten we publieksbewegingen zoveel mogelijk vermijden, om het risico van infectie zo laag mogelijk te houden. We vragen het publiek daarom om niet langs het parcours te gaan staan”, staat in een statement.

De marathon is traditioneel in het laatste weekeinde van de Spelen. De vrouwen lopen op zaterdag 7 augustus, de mannen op zondag 8 augustus, de dag van de sluitingsceremonie. Vanwege de hitte is de marathon van Tokio verplaatst naar het noordelijker gelegen Sapporo.

Dochter van Bruce Springsteen debuteert op de Olympische Spelen

10.49 uur: Jessica Springsteen, de dochter van de wereldberoemde Amerikaanse muzikant Bruce Springsteen, gaat naar de Olympische Spelen van Tokio. De 29-jarige Springsteen behoort tot de vier geselecteerde springruiters van haar land. Springsteen komt in Japan in actie met de Belgische hengst Don Juan Van De Donkhoeve.

Het tweede kind van ’The Boss’ (71) begon al op 5-jarige leeftijd met paardrijden. Volgens de Amerikaanse bond heeft Jessica Springsteen zich opgewerkt tot „een van de topspringruiters” van de Verenigde Staten. Ze won in maart met de Amerikaanse ploeg de Nations Cup-wedstrijd in Wellington (Florida).

Springsteen was al reserve bij de Amerikaanse springploeg voor de Olympische Spelen van Londen 2012, maar ze kwam toen niet in actie. In Tokio maakt ze haar officiële debuut op de Spelen. De Amerikaanse ploeg bestaat verder uit Laura Kraut, Kent Farrington en McLain Ward. Farrington en Ward maakten deel uit van het team dat zilver pakte bij de Spelen van Rio 2016 in de landenwedstrijd.