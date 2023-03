John Heitinga vol lof over piepjonge Jorrel Hato: ’Uitstekend gedaan’

Heitinga koos voor zeven andere basisspelers als zondag tegen Vitesse. „Sommige spelers konden wel rust gebruiken”, zei hij. „Maar we hebben de komende maanden ook iedereen nodig. Dus dit was een mooie kans om andere spelers aan het werk te zien.”

De opvolger van de ontslagen Alfred Schreuder deelde complimenten uit aan Brian Brobbey en Jorrel Hato, die op 16-jarige leeftijd debuteerde in de basisploeg. „Brian Brobbey kwam vaak achter de laatste linie van De Graafschap. Die loopacties hebben we nodig. En Hato heeft het ook uitstekend gedaan. Hij speelde nu als linksback maar is misschien nog wel beter als linker centrale verdediger. In de slotfase werd hij wel moe.”

Steven Bergwijn maakte de 2-0 van Ajax. Dat was zijn eerste doelpunt sinds 12 november vorig jaar. „Maar Steven werkt hard en doet er alles aan”, zei Heitinga. „Het was mooi dat het nu lukte. Ook hij doet er alles aan om vaker diep te gaan. Dat lukt ook steeds beter. De afgelopen week schoot hij soms te wild. Dat was denk ik ook omdat hij zo graag wilde scoren.”

Ajax weet zaterdagavond of het Feyenoord, PSV of Spakenburg in de halve finales treft. Heitinga wilde niet bevestigen dat hij hoopt op Spakenburg. „Het zou wel mooi zijn als we een keer thuis spelen” zei hij.

Jorrel Hato

Hato zal de kwartfinale niet snel vergeten. Na enkele invalbeurten mocht hij dus voor het eerst aan de aftrap verschijnen van een wedstrijd van de hoofdmacht. „Ik was niet eens zenuwachtig”, zei de 16-jarige verdediger na afloop.

Hato, geboren in Rotterdam, maakte vijf jaar geleden de overstap van Sparta naar Ajax. Hij begon dit seizoen in het elftal voor spelers onder de 18 jaar. Maar Heitinga heeft hem inmiddels bij het eerste elftal gehaald. „We hebben veel vertrouwen in hem”, zei de opvolger van Alfred Schreuder. „Hij is een rustige jongen en zeer leergierig. Hij wil iedere dag beter worden.”

Heitinga liet Hato zondag invallen tegen Vitesse terwijl Ajax onder druk stond. Tegen De Graafschap mocht de verdediger zelfs starten. „Hij vertelde het me woensdag”, zei de jeugdinternational. „Ik heb nog kaarten geregeld voor mijn vader, broer en twee vrienden. Zij waren er bij in het stadion.”

Hato, spelend met nummer 57 op zijn rug, bleef eenvoudig overeind in Doetinchem. „Het ging best lekker”, vond hij. „Natuurlijk is het wel bijzonder voor me dat ik mocht beginnen. Maar ik was niet zenuwachtig. Ik moet er gewoon staan als ik een kans krijg.”

Alleen Ryan Gravenberch en Clarence Seedorf waren jonger toen ze voor Ajax debuteerden. „Mijn doel is basisspeler van Ajax worden”, zei Hato. „Of dat dit seizoen al kan? Dat weet ik niet. Maar ik blijf wel mijn best doen. Het is ook mooi dat iedereen me wil helpen. Spelers als Dusan Tadic en Davy Klaassen zijn echt met me bezig.”