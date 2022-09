LIVE Eredivisie: Ajax met comfortabele voorsprong rust in

Volg hieronder alle duels van zaterdagavond op de voet.

Ajax - sc Heerenveen

Ajax begint om 18.45 uur met Davy Klaassen in de ploeg aan de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Hij krijgt de voorkeur boven Steven Berghuis, die woensdag nog een van de uitblinkers van zijn ploeg was tijdens het thuisduel met Rangers FC in de Champions League (4-0).

</script

Excelsior - FC Emmen

</script

NEC - Fortuna

</script

Programma Eredivisie

Zaterdag

16.30 uur: NEC Nijmegen - Fortuna Sittard 1-1

18.45 uur: Ajax - sc Heerenveen

21.00 uur: Excelsior - FC Emmen

Zondag

12.15 uur: FC Utrecht - Vitesse

14.30 uur: PSV - RKC Waalwijk

14.30 uur: SC Cambuur - FC Groningen

16.45 uur: AZ - FC Twente

20.00 uur: Feyenoord - Sparta

Uitslagen

FC Volendam - Go Ahead Eagles 2-3

Go Ahead Eagles boekte vrijdagavond op bezoek FC Volendam de eerste zege van het seizoen: 2-3.