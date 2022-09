Live Eredivisie: Go Ahead in Volendam op zoek naar eerste punt

Tennis

Sterke Wesley Koolhof onderuit in dubbelfinale US Open

Wesley Koolhof is er met zijn Britse partner Neal Skupski niet in geslaagd om voor het eerst een grandslamtoernooi in het mannen dubbelspel te veroveren. In de finale van de US Open ging het duo onderuit tegen Rajeev Ram en Joe Salisbury: 6-7 (4) en 5-7. Dat tweetal verdedigde hun titel.