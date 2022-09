LIVE Eredivisie: PSV ontvangt RKC in Eindhoven

Premium Voetbal

Dusan Tadic trekt lange neus tijdens simpele zege Ajax in ArenA

In Engeland, waar Ajax maandag naartoe reist voor het Champions League-duel met Liverpool een dag later, hebben ze een mooie uitdrukking voor een eenvoudig klusje: a walk in the park. En tegen SC Heerenveen wandelden de Amsterdammers weer eens in het park. Het elftal van Alfred Schreuder had geen ki...