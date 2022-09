Statistieken Eredivisie: traditionele top-3 foutloos, subtopkraker onbeslist

PSV - RKC Waalwijk

PSV heeft nieuw puntenverlies in de Eredivisie ternauwernood voorkomen. Na de nederlaag van vorige week bij FC Twente (2-1) won het elftal van trainer Ruud van Nistelrooij deze keer voor eigen publiek uiterst moeizaam van RKC Waalwijk: 1-0.

Ajax - sc Heerenveen

Ajax heeft ook na zes competitiewedstrijden nog de volle buit. Het elftal van Alfred Schreuder won in de aanloop naar het Champions League-duel van dinsdag in en tegen Liverpool overtuigend van SC Heerenveen (5-0) en reist maandag met een goed gevoel naar Engeland.

Feyenoord - Sparta

Orkun Kökcü heeft het perfecte antwoord gegeven op de kritiek, die op hem neerdaalde na het Europese optreden van Feyenoord en het penalty-incident in Rome. Vier minuten had de aanvoerder van de Rotterdammers nodig om de bal in het net te knallen. Het vormde de basis voor de 3-0 zege in stadsderby tegen Sparta, waardoor Feyenoord voorlopig weer op de tweede plek staat.

AZ - FC Twente

AZ en FC Twente hebben elkaar in een boeiende subtopper in evenwicht gehouden. Na een slappe eerste helft ontbrandde het duel na rust: 1-1.

Uitslagen

FC Volendam - Go Ahead Eagles 2-3

NEC Nijmegen - Fortuna Sittard 1-1

Ajax - sc Heerenveen 5-0

Excelsior - FC Emmen 2-1

FC Utrecht - Vitesse 1-0

PSV - RKC Waalwijk 1-0

SC Cambuur - FC Groningen 0-1

AZ - FC Twente 1-1

Feyenoord - Sparta 3-0

