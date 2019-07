Marianne Vos: ’Tour voor vrouwen zou mooi zijn’

Marianne Vos met Leah Kirchmann (L) en Cecilie Ludwig op het podium. Ⓒ AFP

PAU - Na vier ritzeges in de Giro d’Italia heeft Marianne Vos haar zegereeks vervolgd in La Course. De eendagswedstrijd tijdens de Tour de France wist ze in 2014 tijdens de eerste editie op Champs Elysées reeds te winnen. Vijf jaar later was het raak in Pau. In de laatste kilometer wist een grote eerste groep aanvalster Amanda Spratt te achterhalen. Op het ’hupje’ voor de laatste bocht naar de finish kon niemand in het wiel van de inmiddels 32-jarige Vos blijven.