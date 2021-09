Sport Kort: versterkingen voor hekkensluiter PEC Zwolle

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Versterkingen voor hekkensluiter PEC Zwolle

17:24 uur PEC Zwolle, de nog puntloze hekkensluiter in de Eredivisie, heeft de selectie versterkt met Ryan Koolwijk en Leandro Fernandes. Beide middenvelders ondertekenen een contract tot het einde van het seizoen, met een optie voor nog een jaar.

De 36-jarige Koolwijk speelde dit seizoen nog vier wedstrijden voor Almere City FC en kwam eerder uit voor Excelsior, NEC, FC Dordrecht en het Slowaakse AS Trencin. Koolwijk maakte deze zomer zijn debuut voor de nationale ploeg van Suriname. In totaal speelde hij inmiddels vijf interlands.

Fernandes (21) heeft een verleden bij PSV en Juventus. De Italiaanse club verhuurde de aanvallende middenvelder het afgelopen seizoen aan Pescara. De voormalig jeugdinternational van Oranje werkte in de jeugd van PSV al onder Art Langeler, de huidige coach van PEC Zwolle.

Amerikaanse voetbalbond gaat vrouwen evenveel betalen als mannen

14:13 uur: De Amerikaanse voetbalbond heeft de mannen en vrouwen van de nationale ploeg gelijke contractvoorstellen gedaan. Het is de bedoeling beide partijen samen te brengen onder één arbeidsovereenkomst.

Tevens wil de bond pogingen ondernemen om het prijzengeld tijdens WK’s gelijk te trekken. Tijdens het WK van 2019 voor vrouwen verdeelden de landen ruim 25 miljoen euro, de mannen namen een jaar eerder nog ruim 338 miljoen euro aan prijzengeld in ontvangst.

De Amerikaanse voetbalster Megan Rapinoe voert al jarenlang een strijd voor gelijke betalingen voor mannen en vrouwen. „Ik word niet gerespecteerd en genegeerd omdat ik een vrouw ben”, zei Rapinoe eerder dit jaar. „En mij is verteld dat ik niet meer verdien omdat ik een vrouw ben. Voor iedere trofee die we winnen, en dat zijn er veel, voor iedere zege, voor iedere wedstrijd, krijgen wij minder.”

Michelin tot 2026 bandenleverancier in MotoGP

12.56 uur: Michelin is ook de komende jaren de bandenleverancier in de MotoGP. De Franse fabrikant verlengde woensdag het contract in de belangrijkste raceklasse voor motorcoureurs tot 2026.

Michelin levert sinds 2016 de banden. Het Franse bedrijf was de opvolger van het Japanse bedrijf Bridgestone, dat de zeven jaar daarvoor de MotoGP van racerubber voorzag.

„Partner zijn van de MotoGP is een waardevolle kans voor Michelin om het publiek en de coureurs te betrekken over de hele linie, in zijn visie, merk, banden en innovatie. Voor Michelin is motorsport een laboratorium dat de overdracht van zijn expertise en duurzame oplossingen aanmoedigt ten behoeve van iedereen”, zegt Florent Ménégaux, bestuursvoorzitter van Michelin.

Belgische voetbalclub Beerschot ontslaat trainer Maes

12.24 uur: De Belgische club Beerschot heeft trainer Peter Maes ontslagen. De 57-jarige Maes was pas een paar maanden in dienst bij de nummer 18 van de Jupiler Pro League.

De oud-doelman van Germinal Beerschot haalde met zijn ploeg slechts 1 punt uit de eerste zeven duels. Afgelopen weekend verloor Beerschot thuis met 1-0 van STVV.

Maes volgde deze zomer in Antwerpen Will Still op. Hij is de eerste trainer die dit seizoen is ontslagen in België.

Cagliari vindt in Mazzarri nieuwe trainer

11.03 uur: De Italiaanse voetbalclub Cagliari heeft in Walter Mazzarri een nieuwe trainer gevonden. De 59-jarige Italiaan, voormalig trainer van Napoli en Internazionale, zat zonder club na zijn ontslag in februari vorig jaar bij Torino.

Cagliari maakte maandag het ontslag van Leonardo Semplici bekend. Hij werd verantwoordelijk gehouden voor de slechte seizoensstart: Cagliari pakte in drie duels slechts één punt.

Maandag ontsloeg ook het nog puntloze Hellas Verona de trainer: Eusebio Di Francesco. De Kroaat Igor Tudor, voormalig assistent bij Juventus, is de opvolger van Di Francesco.

Motorcrosser Cairoli (35) stopt na dit seizoen

08.57 uur: Motorcrosser Antonio Cairoli beëindigt na het seizoen zijn loopbaan, zo heeft hij tijdens een persconferentie in Rome bekendgemaakt. De 35-jarige Italiaan was de afgelopen jaren een belangrijke concurrent van Jeffrey Herlings in de MXGP. Cairoli werd in totaal negen keer wereldkampioen.

„Dit is geen gemakkelijke beslissing. Ik heb altijd gezegd dat cijfers en statistieken niet zoveel voor me betekenden”, zei Cairoli van KTM. „Ik denk dat het voor mij en mijn familie een prestatie was om één wereldkampioenschap te winnen, dus het is heel bijzonder om zo’n carrière te hebben gehad. Ik voel dat dit het juiste moment is om te stoppen. Er is nog veel meer te doen in het leven na 2021, maar voor nu is ons doel heel duidelijk.”

In zijn loopbaan van achttien jaar won Cairoli, die na dit jaar als ambassadeur aan KTM verbonden blijft, al 93 GP’s en stond 177 keer op het podium.

WADA gaat in 2022 beoordelen of cannabis van dopinglijst kan

08.56 uur: Het wereldantidopingagentschap WADA gaat volgend jaar bekijken of cannabis van de lijst met verboden middelen geschrapt kan worden. In 2022 wordt er een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd, zo meldde het WADA in een verklaring na een vergadering van het uitvoerend comité in Istanbul.

Het WADA kreeg verzoeken om de status van cannabis te herzien. Volgens atleten en andere belanghebbenden zijn de regels met betrekking tot cannabis gedateerd.

In aanloop naar de Olympische Spelen van Tokio ontstond er ophef over cannabis. De Amerikaanse sprintster Sha’Carri Richardson (21) werd uitgesloten omdat ze positief testte na de trials eind juni in Eugene. Ze gaf aan dat ze marihuana had genomen om het verdriet om het overlijden van haar moeder te verwerken.

„Zoals ik al schreef op Twitter: ik ben een mens. Als mens wil ik open en eerlijk zijn, of het nou goed of slecht nieuws is”, zei Richardson begin juli in een interview met NBC. „Maar het gaat om marihuana. De naam Richardson zal nooit gekoppeld worden aan anabole steroïden.”

Sebastian Coe, de baas van het WADA, ondersteunt de nieuwe beoordeling van cannabis. „Het is een goed moment om het onder de loep te nemen”, zei hij tijdens de Spelen van Tokio. „Dat lijkt me verstandig, want niets is in steen gebeiteld. Je past je aan en evalueert af en toe opnieuw.”

Cannabis blijft sowieso ook volgend jaar op de lijst met verboden middelen staan.