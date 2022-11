Van Barneveld snel klaar op Players Championship Finals, zaterdag nog wel volop Nederlanders

De Belg was voor Van Barneveld (55) in een best of 11-partij met 6-4 te sterk. Vincent van der Voort (46) ging met dezelfde cijfers ten onder tegen de Duitser Martin Schindler en kan de Nederlandse eer dit weekend dus ook niet redden.

Michael van Gerwen (33) heeft die mogelijkheid nog wel. Mighty Mike kende weinig moeilijkheden met Ryan Meikle uit Engeland: 6-3. Van Gerwen treedt zaterdag aan tegen Cameron Menzies. Jermaine Wattimena (34) kruist zaterdagmiddag de degens met Ryan Joyce. De Westervoorter had vrijdagmiddag afgerekend met Brendan Dolan (6-3).

Martijn Kleermaker zorgde voor een mooie ommekeer tegen Ross Smith. Ⓒ ANP/HH

Danny Noppert (31) gooide zich via Simon Whitlock (6-1) naar de tweede ronde, waar hij met James Wade geen milde tegenstander voor de kiezen krijgt. Martijn Kleermaker (31) lootte in de eerste ronde tegen Nathan Aspinall, de Engelsman die afgelopen weekend nog in de finale van de Grand Slam of Darts stond. Kleermaker begon weifelend, maar keerde het volledig om en won knap (6-4). Kleermaker neemt het zaterdag op tegen Matt Campbell. Dirk van Duijvenbode moest diep gaan tegen Mickey Mansell, maar won wel: 6-5.

De 20-jarige Gian van Veen mag zich meten met de grote jongens. Ⓒ ANP/HH

Afvallers

Het deelnemersveld was vrijdag met verschillende Nederlanders goed gevuld, maar van Van Barneveld en Van der Voort waren niet de enige landgenoten die sneuvelden. Zo moest Gian van Veen, pas 20 jaar oud, het afleggen tegen Ross Smith (6-2) en was Jose de Sousa een maatje te groot voor Danny ’The Mullet’Jansen: 6-2. Geert Nentjes kwam er niet aan te pas tegen Chris Dobey (6-1). Niels Zonneveld ging er met 6-3 af tegen Dave Chisnall.