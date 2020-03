Van Gerwen over coronavirus: ’Eerst deed ik er beetje luchtig over, nu is dat toch iets anders’

Michael van Gerwen Ⓒ PDC

Michael van Gerwen is woensdagavond op Schiphol gewoon op het vliegtuig naar Liverpool gestapt. Coronavirus of niet, daar speelt de beste darter ter wereld donderdagavond in de Premier League tegen Gerwyn Price. De 30-jarige Brabander verliet zo eerder op de dag al zijn provincie die momenteel in ons land het hardst wordt geraakt door Covid-19. „Het is allemaal een beetje ruk. Ik houd de ontwikkelingen natuurlijk nauwlettend in de gaten. Ook zakelijk gezien, met de koerswisselingen en de AEX die flink daalt. Het gaat niet alleen om darten, hè.”