PSV ziet Conference League als troostprijs: ’Dat nu maar doen in deze competitie’

Zonder het nieuwe toernooi was PSV er niet in geslaagd om Europees te overwinteren. Dat is elk jaar een doelstelling van de club. Trainer Roger Schmidt kan straks afscheid nemen met de constatering dat hij die doelstelling steeds heeft gehaald. Vorig jaar struikelde PSV na de winter in de achtste finales van de Europa League tegen Olympiakos. Nu kan de Eindhovense club door het winnen van een tussenronde de laatste zestien van de Conference League bereiken en aanhaken bij AZ, Feyenoord en mogelijk ook Vitesse.

"Ik bespeur dat er bij de spelers ambitie is, we zullen ons best doen"

Op de vraag of hij het winnen van de Conference League als een belangrijke prijs beschouwde, kwam geen duidelijk antwoord van Schmidt. Het missen van de groepsfase van de Champions League en de uitschakeling voor de achtste finales van de Europa League drukten nog zwaar op zijn gemoed. „PSV wil altijd na de kerst nog meedoen in Europa. Dat moeten we dan nu maar doen in deze nieuwe competitie. Ik bespeur dat er bij de spelers ambitie is. We zullen ons best doen”, was het zuinige antwoord van de Duitse trainer.

Mario Götze was al even gereserveerd over het toernooi waaraan nog clubs als Leicester City, PAOK, Fenerbache en Olympique Marseille meedoen. Ook hij moest nog wennen aan het voetbal op het derde Europese niveau. Wat een realistisch doel zou zijn? Hij had er geen antwoord op. „Dat moeten we maar van wedstrijd tot wedstrijd bekijken”, zei de man, die de laatste weken waardevol is voor PSV. „Ik heb eindelijk een constant niveau te pakken”, zei Götze. „De vele blessures en corona hadden een behoorlijk invloed op mijn spel. Dat is achter de rug en het is allemaal beter geworden. Ik voel me topfit. Ik kijk uit naar de Engelse weken die er nu aankomen.”

Finale?

PSV strijdt nog op drie fronten. Schmidt vindt dat een plek in de finale van de Conference League tot de mogelijkheden behoort en ziet de confrontatie met Maccabi Tel Aviv met vertrouwen tegemoet. „Dat is een topteam in Israël, dat altijd meedoet voor de titel, veel Europese wedstrijd speelt en het afgelopen weekeinde de topper tegen Hapoel won”, aldus Schmidt. Hij stelde er tegenover dat PSV een uitstekende prestatie afleverde tegen Vitesse.

Krap in verdedigers

De Eindhovense club zit voor de eerste confrontatie krap in de centrale verdedigers. Olivier Boscagli is, net als Ibrahim Sangaré en Carlos Vinicius, geschorst. Gevoegd bij de blessures van Ramalho en het talent Jenson Seelt heeft PSV alleen Jordan Teze en Armando Obispo over. Bij een eventuele blessure van een van die twee moet Schmidt dus improviseren. . De absentie van Sangaré maakt de weg vrij voor het Europese debuut van Joey Veerman, die waarschijnlijk met Erick Gutiérrez op het middenveld gaat spelen.

Vermoedelijke opstelling

PSV: Drommel; Mwene, Teze, Obispo, Mauro Junior; Gutiérrez, Veerman; Madueke, Götze, Gakpo; Zahavi.

