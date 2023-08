Yibbi Jansen bezorgt Oranje-hockeysters tegen Spanje kickstart op EK

Yibbi Jansen was niet voor de eerste keer in haar carrière van beslissende waarde voor de nummer 1 van de wereld. De spelmaker van SCHC was tegen de Spanjaarden goed voor drie rake strafcorners en een fraaie assist.

De titelverdediger, Oranje won de afgelopen drie edities van het EK, kan zich zondag (17.30 uur) in het tweede van drie groepsduels al plaatsen voor de halve finale. België, dat zelf haar openingswedstrijd met 6-0 won van Italië, is in Noordrijn-Westfalen de tegenstander.

Transitie

Oranje maakt onder Paul van Ass, sinds een klein jaar aan het roer, een bijna geruisloze transitie door. Drie kopstukken van het gouden WK (2022) ontbreken in Mönchengladbach: Laurien Leurink is gestopt, Eva de Goede werd gepasseerd en Lidewij Welten is onvoldoende hersteld van een hamstringblessure, opgelopen tijdens de Pro League.

Met zijn verjongde ploeg heeft Van Ass de meer defensieve speelstijl van zijn voorgangers (Max Caldas, Alyson Annan en Jamiln Mülders), hockeyen vanuit een gesloten verdediging, vaarwel gezegd. De 63-jarige bondscoach wil met zijn ploeg aanvallen en het publiek vermaken.

Debutantentrio

Spanje werd in het goedgevulde hockeystadion van Mönchengladbach horendol gespeeld door de nummer één van de wereld, dat Joosje Burg, Luna Fokke en Lisa Post zag debuteren op een EK. Bij rust had Oranje al viermaal gescoord, terwijl ook keeper Anne Veenendaal een keer werd gepasseerd door Patricia Alvarez (4-1).

Yibbi Jansen was de uitblinker. Ⓒ ProShots

Cornerkanon Yibbi Janssen gaf al na twee minuten en zeven seconden het startsein voor een grote zege, door de eerste de beste strafcorner over de stickkant van Maria Ruiz binnen te slepen (1-0). Vroeg in het tweede kwart verdubbelde Jansen de voorsprong; ditmaal pushte ze de bal in de andere hoek op de plank (2-0). Frédérique Matla (3-0), toch al bedrijvig, en Pien Dicke (4-0), uit een fraaie aanval, schroefden de score verder op.

Kansenregen

Mochten de Nederlandse hockeysters zich nog iets willen verwijten, dan moet dat welhaast te maken hebben met de afronding. Spanje bleef een nog grotere afstraffing bespaart, omdat het vizier van de Oranje-speelsters nog niet geheel op scherp stond. Wel maakte Jansen in het vierde kwart nog haar derde treffer van de middag.

Daarmee heeft de dochter van de voormalige topdoelman Ronald Jansen, goed voor olympisch en wereldgoud, haar doelpuntentotaal in Oranje-dinest opgeschroefd naar 35. Jansen kwam tot nu toe 52 maal uit voor het Nederlands elftal.