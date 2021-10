Ook klap voor Bert van Marwijk in race voor WK

Van Marwijk moest met zijn team winnen om beslag te leggen op de tweede plaats, die straks goed kan zijn voor deelname aan het WK. Nu is Iran aan kop gekomen met negen punten. Zuid-Korea is tweede met zeven punten. Er is een flink gat geslagen met de ploeg van Van Marwijk, die net als Dick Advocaat met Irak op twee punten blijft steken.

Tot twintig minuten voor tijd zag het er allemaal nog aardig uit voor zijn team. Van Marwijk zag Iran echter in de 71e minuut op voorsprong komen via Mehdi Taremi. Tien minuten later, toen de buit min of meer binnen leek voor de gasten, werd Jahanbakhsh gewisseld. Een paar minuten later miste Iran ook nog een strafschop.

Wonder nodig

Er moet nu een wonder gebeuren willen Van Marwijk en Advocaat nog kwalificatie kunnen afdwingen voor het WK in Qatar, dat volgend jaar eind november begint en vlak voor kerst de finale kent. De kwalificatie loopt door tot het voorjaar, maar beide coaches wacht nu een flinke inhaalrace waarbij iedereen al weet dat Zuid-Korea en Iran meer kwaliteit in de selecties hebben.

Dinsdag staan de twee oud-bondscoaches van het Nederlands elftal ook nog eens tegenover elkaar. De verliezer is dan zo goed als uitgeschakeld.

Stand - Groep A:

1. Iran 3-9 (5-0)

2. Zuid-Korea 3-7 (3-1)

3. Verenigde Arabische Emiraten 3-2 (1-2)

4. Libanon 3-2 (0-1)

5. Irak 3-2 (0-3)

6. Syrië 3-1 (2-4)