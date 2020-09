Michael van Gerwen verrassend uitgeschakeld

Van Gerwen was de dag in het Duitse Niedernhausen nog goed begonnen met een overwinning (6-2) op landgenoot Niels Zonneveld. In die partij gooide hij een gemiddelde van 98,2. Tegen Heta bleef hij met een score van 94,1 ver verwijderd van de 100 punten per drie pijlen.

Een dag eerder strandde Van Gerwen in de halve finales. Daarin verspeelde de 31-jarige Vlijmenaar een 5-2 voorsprong tegen regerend wereldkampioen Peter Wright. Uiteindelijk ging hij met 6-7 ten onder.

Van Gerwen maakt een moeilijke fase in zijn carrière door. Zo verloor hij na de coronabreak in de tweede ronde van het majortoernooi World Matchplay verrassend van Simon Whitlock. Vorige week werd hij als titelverdediger voortijdig uitgeschakeld in de prestigieuze Premier League. In de eerdere vijfdaagse Summer Series wist Van Gerwen overigens wel twee vloertoernooien te winnen.