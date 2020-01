Sport Kort: Dagsucces 33(!) voor Sainz in Dakar

Wielrennen: Belgen nieuwe leiders zesdaagse Rotterdam

16.25 uur: Kenny De Ketele en Robbe Ghys starten dinsdagavond als koplopers aan de laatste dag van de zesdaagse van Rotterdam. De twee Belgen nemen de koppositie over van Roger Kluge en Theo Reinhardt.

Beide Duitsers veroverden maandagavond de koppositie maar kunnen die niet verdedigen omdat Reinhardt ziek is geworden. De organisatie heeft besloten dat Kluge wel in actie mag komen. Hij vormt dinsdag een koppel met Tosh Van der Sande, die zondag zijn ploeggenoot Jasper De Buyst al ziek zag afhaken.

De Ketele en Ghys leiden nu met 200 punten in Ahoy. Wim Stroetinga en Yoeri Havik volgen op een ronde met 294 punten. Het nieuwe koppel Kluge en Van der Sande staat derde op een ronde en 280 punten. Ook Niki Terpstra en Iljo Keisse zijn nog kansrijk voor de eindzege met een achterstand van een ronde en 262 punten.

Het winnende duo wordt rond 23.00 uur gehuldigd door Joop Zoetemelk.

Tennis: Sjarapova verliest bij rentree

14.24 uur: Tennisster Maria Sjarapova heeft haar eerste partij sinds de US Open verloren. De 32-jarige Russin maakte op het toernooi van Brisbane haar rentree na enkele maanden zonder wedstrijden, maar verloor in drie sets van de Amerikaanse Jennifer Brady: 3-6 6-1 7-6 (3).

De voormalig nummer 1 van de wereld en vijfvoudig grandslamwinnares begon goed en had aan één break voldoende om de eerste set te pakken. In de tweede set waren de rollen omgekeerd en dwong Brady met 6-1 een derde set af. Daarin was de Amerikaanse in de tiebreak net iets beter. Zij neemt het nu op tegen de als eerste geplaatste Ashleigh Barty uit Australië.

Sjarapova kwam in 2019 vanwege aanhoudende schouderklachten slechts sporadisch in actie. Ze is inmiddels afgezakt naar plaats 147 op de wereldranglijst.

Autosport: Brabec grijpt macht in Dakar Rally bij motoren

13.06 uur: De Amerikaan Ricky Brabec heeft in de Dakar Rally de macht gegrepen bij de motoren. Hij zegevierde in de derde etappe, een klassementsproef van 427 kilometer door de woestijn van Saudi-Arabië, met bijna 10 minuten voorsprong op de Chileen José Ignacio Cornejo, die als tweede aankwam in het bivak in Neom. De Spanjaard Joan Barreda finishte als derde op 13 minuten.

Brabec nam de leiding in het algemeen klassement over van de Brit Sam Sunderland, die op meer dan een half uur werd gereden. Toby Price, de titelverdediger uit Australië, raakte eveneens verder achterop. Cornejo is ook de nummer twee in de stand op 15 minuten van de nieuwe leider.

De Fransman Adrien van Beveren, een van de kanshebbers op de eindzege, kwam na 3 kilometer al ten val en moest met gebroken sleutelbeen opgeven.

De Spaanse Dakar-veteraan Carlos Sainz won de etappe bij de auto's. Het was zijn 33e dagsucces in de beruchte woestijnrally. Hij verdrong tevens de Argentijn Orlando Terranova van de eerste plaats in het algemeen klassement. De Qatarees Nasser Al-Attiyah, de eindwinnaar van vorig jaar, finishte als tweede op 3.31 minuten.

De Nederlander Bernhard ten Brinke kon zich niet mengen bij de toprijders. Hij reed naar de tiende plaats. Fernando Alonso, de tweevoudig wereldkampioen Formule 1 die zijn debuut maakt in de Dakar Rally, herstelde zich van zijn miskleun in de tweede etappe. De Spanjaard eindigde als vijfde.

De Rus Andrej Karginov was de snelste in de trucks. Hij stuurde zijn Kamaz bijna 5 minuten eerder het bivak binnen dan zijn landgenoot Siarjei Viazovitsj. Die hield nog wel de leiding in het algemeen klassement. Janus van Kasteren was de beste Nederlander op de zevende plaats.

Wielrennen: NK tijdrijden weer naar Emmen

10.46 uur: De Drentse stad Emmen is deze zomer opnieuw gastheer van de Nederlandse kampioenschappen tijdrijden. De start is in Wildlife Adventure Zoo. Titelverdedigers zijn Jos van Emden bij de mannen en Annemiek van Vleuten bij de vrouwen.

Emmen was in 2012 en 2015 ook al organisator van de nationale titelstrijd tijdrijden. De NK vinden plaats op woensdag 17 juni.

De titelstrijd op de weg is in 2020 ook in de provincie Drenthe. De Col du VAM, een berg die is aangelegd op een voormalige vuilnisbelt in het dorp Wijster, vormt het belangrijkste onderdeel van het parcours.

Demi Schuurs Ⓒ Hollandse Hoogte

Tennis: Schuurs lijdt nederlaag met nieuwe dubbelpartner

08.13 uur: Demi Schuurs heeft de eerste partij met haar nieuwe dubbelspelpartner Kveta Pescke verloren. De Limburgse en de al 45-jarige Tsjechische gingen in het toernooi van Brisbane in de eerste ronde in twee sets onderuit tegen de Kroatische Darija Jurak en de Poolse Alicja Rosolska: 4-6 3-6.

Schuurs won twee jaar geleden nog het dubbelspeltoernooi in Brisbane, toen met landgenote Kiki Bertens aan haar zijde. De 26-jarige specialiste stopte na de WTA-finals van 2019 de samenwerking met de Duitse Anna-Lena Grönefeld.

Nikola Jokic schiet. Ⓒ Hollandse Hoogte

Basketbal: Jokic blinkt uit bij Nuggets in NBA

08.11 uur: De Servische basketballer Nikola Jokic heeft een persoonlijk puntenrecord gevestigd in de NBA. Hij maakte 47 punten voor zijn ploeg Denver Nuggets in het duel met Atlanta Hawks. Zijn productie droeg voor het leeuwendeel bij aan de zege van de Nuggets: 123-115. Jokic' teamgenoot Will Barton noteerde 28 punten.

Milwaukee Bucks leed een zeldzame nederlaag. De koploper van de Eastern Conference liet zich verrassen door San Antonio Spurs: 104-126. De ploeg uit Texas had praktisch de hele wedstrijd de overhand, met DeMar DeRozan en Patty Mills als topschutters met respectievelijk 25 en 21 punten. Bij de Bucks was de Griekse vedette Giannis Antetokounmpo opnieuw de beste schutter met 24 punten.

Het was pas de zesde verliesbeurt voor Milwaukee in dit seizoen. Er staan 32 overwinningen tegenover.

Serena Williams Ⓒ Hollandse Hoogte

Tennis: Kickstart Serena Williams in tennistoernooi Auckland

07.31 uur: Serena Williams is het nieuwe jaar flitsend begonnen.

De Amerikaanse tennisdiva won in Auckland in twee sets van de Italiaanse Camila Giorgi en plaatste zich voor de tweede ronde. De nummer één van de plaatsingslijst gunde haar tegenstander vijf games: 6-3 6-2.

Williams speelde haar eerste wedstrijd na de verloren finale van de US Open in september tegen de Canadese Bianca Andreescu. De 38-jarige Amerikaanse bleef daardoor op 23 grandslamzeges staan in haar carrière. Ze had in Auckland weinig te duchten van de tien jaar jongere Giorgi, de nummer 99 van de wereld. Williams sloeg acht aces, leverde geen van haar servicebeurten in en brak de Italiaanse drie keer.

„Leuk om weer terug te zijn. En goed om te weten dat er nog wat kracht zit in mijn armen en benen”, zei Williams na de partij.