Sport Kort: Schuurs lijdt nederlaag met nieuwe dubbelpartner

Tennis: Schuurs lijdt nederlaag met nieuwe dubbelpartner

08.13 uur: Demi Schuurs heeft de eerste partij met haar nieuwe dubbelspelpartner Kveta Pescke verloren. De Limburgse en de al 45-jarige Tsjechische gingen in het toernooi van Brisbane in de eerste ronde in twee sets onderuit tegen de Kroatische Darija Jurak en de Poolse Alicja Rosolska: 4-6 3-6.

Schuurs won twee jaar geleden nog het dubbelspeltoernooi in Brisbane, toen met landgenote Kiki Bertens aan haar zijde. De 26-jarige specialiste stopte na de WTA-finals van 2019 de samenwerking met de Duitse Anna-Lena Grönefeld.

Nikola Jokic schiet. Ⓒ Hollandse Hoogte

Basketbal: Jokic blinkt uit bij Nuggets in NBA

08.11 uur: De Servische basketballer Nikola Jokic heeft een persoonlijk puntenrecord gevestigd in de NBA. Hij maakte 47 punten voor zijn ploeg Denver Nuggets in het duel met Atlanta Hawks. Zijn productie droeg voor het leeuwendeel bij aan de zege van de Nuggets: 123-115. Jokic' teamgenoot Will Barton noteerde 28 punten.

Milwaukee Bucks leed een zeldzame nederlaag. De koploper van de Eastern Conference liet zich verrassen door San Antonio Spurs: 104-126. De ploeg uit Texas had praktisch de hele wedstrijd de overhand, met DeMar DeRozan en Patty Mills als topschutters met respectievelijk 25 en 21 punten. Bij de Bucks was de Griekse vedette Giannis Antetokounmpo opnieuw de beste schutter met 24 punten.

Het was pas de zesde verliesbeurt voor Milwaukee in dit seizoen. Er staan 32 overwinningen tegenover.

Serena Williams Ⓒ Hollandse Hoogte

Tennis: Kickstart Serena Williams in tennistoernooi Auckland

07.31 uur: Serena Williams is het nieuwe jaar flitsend begonnen.

De Amerikaanse tennisdiva won in Auckland in twee sets van de Italiaanse Camila Giorgi en plaatste zich voor de tweede ronde. De nummer één van de plaatsingslijst gunde haar tegenstander vijf games: 6-3 6-2.

Williams speelde haar eerste wedstrijd na de verloren finale van de US Open in september tegen de Canadese Bianca Andreescu. De 38-jarige Amerikaanse bleef daardoor op 23 grandslamzeges staan in haar carrière. Ze had in Auckland weinig te duchten van de tien jaar jongere Giorgi, de nummer 99 van de wereld. Williams sloeg acht aces, leverde geen van haar servicebeurten in en brak de Italiaanse drie keer.

„Leuk om weer terug te zijn. En goed om te weten dat er nog wat kracht zit in mijn armen en benen”, zei Williams na de partij.