Bebloede Fury na zege richting ziekenhuis

Ondanks een diepe wond boven zijn rechteroog mocht Fury zijn partij tegen de Zweedse vechtersbaas afmaken. Die snee liep hij al op na een klap in de derde ronde, maar hij kon in de ogen van de ringarts verder boksen. Na afloop moest Fury toch naar het ziekenhuis om zijn wond te laten nakijken.

„Het was een geweldige wedstrijd”, vond Fury. „Ik kreeg een klap op mijn oog en dat veranderde het gevecht. Voor een groot deel kon ik niet meer zien met dat oog, toen sloegen onze koppen tegen elkaar en liep ik opnieuw een snee op.” Uiteindelijk won hij na twaalf ronden op punten.

De voorbereiding Fury was prima. De zwaargewicht was vrijdag bij de weging 115 kilogram. Lichter dan hij ooit is geweest sinds hij het in 2015 succesvol opnam tegen wereldster Wladimir Klitschko.

In de tussentijd kampte Fury met depressies en kwam hij vele kilo’s aan. Bovendien werd hij vanwege cocaïnegebruik geschorst, maar op 9 juni 2018 maakte The Gypsy King na een intensieve trainingsperiode zijn comeback.

Na zeges op Sefer Seferi en Francesco Pianeta streed hij op 1 december 2018 vervolgens tegen Deontay Wilder voor de zwaargewichttitel van boksbond WBC. Fury ging in het legendarische duel neer en leek knock-out te zijn, maar stond weer op en sleepte uiteindelijk een gelijkspel uit het vuur. Aangezien Wilder titelhouder was, mocht de Amerikaan zijn kampioensgordel houden.

In juni van dit jaar nam Fury het nog succesvol op tegen Tom Schwarz. Kenners denken dat Fury dankzij de afgelopen reeks gevechten weer helemaal de oude is. Sommigen durven zelfs te stellen dat hij beter is dan ooit: sterker, sneller en slanker. Bij de bookmakers is Fury dan ook de grote favoriet.

