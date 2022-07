Premium Het beste van De Telegraaf

Brands blikt terug op vier seizoenen Premier League ’Er is zoveel mogelijk, maar je krijgt niet de tijd om iets te bouwen’

EINDHOVEN - Marcel Brands, de nieuwe algemeen directeur van PSV, werkte de afgelopen vier seizoenen als technisch directeur van Everton. Na een veelbelovend eerste seizoen van Brands in Engeland wist de tweede club uit Liverpool zich niet meer te mengen in de strijd om Europees voetbal. Afgelopen seizoen werd zelfs ternauwernood degradatie afgewend. Brands kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn periode in de Beatles-stad. ,,Ik had het voor geen goud willen missen.”