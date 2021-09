PSV verliest zelfs met logische formatie

Het drama voltrok zich een kwartier voor tijd, twee minuten nadat coach Roger Schmidt pas voor de eerste keer gewisseld had. Daarop viel deze keer weinig af te dingen. Maar dat PSV de streekgenoot in de meest logische formatie niet op de knieën kreeg, zegt veel over de huidige gemoedstoestand. Willem II wipte zelfs over PSV heen op de ranglijst is momenteel de trots van Brabant.

Terwijl Ajax zijn hindernissen met speels gemak neemt, ging PSV hard onderuit tegen Feyenoord, bleef het moeizaam overeind bij Go Ahead en kreeg het in Tilburg een nieuwe opdoffer. Willem II hoefde zelfs geen kans te creëren om drie punten aan de haal te gaan. Eran Zahavi kopte ongelukkig in eigen doel. Joël Drommel was zo vermoeid door al zijn basisplaatsen dat hij een onschuldig schot van Mats Köhlert door de vingers liet glippen.

Vorig seizoen liep PSV in kleinere wedstrijden de meeste schade op. Daarom groeide de achterstand op Ajax naar zestien punten. Nu is er na zeven speelronde alweer een kloof van vier punten. Ondanks de geweldige start van het seizoen in de Europese wedstrijden lijkt aanhaken bij Ajax een hopeloze missie.

Het Eindhovense drama voltrok zich in een kolkende ambiance. Voor het eerst sinds anderhalf jaar waren alle plaatsen weer bezet in het Tilburgse stadion. De fans zweepten de thuisploeg in de slotfase op. Die kon daarom het verlies van twee verdedigers vrij makkelijk verteren.

Bij PSV maakte Mario Götze zijn rentree na een spierblessure en ook Ibrahim Sangaré was er weer bij. Van de vaste kern waarmee PSV zo aardig acteerde op het Europese toneel ontbrak alleen Noni Madueke. Ook al prees Schmidt Bruma de laatste weken de hemel in, Ritsu Doan mocht de vacature op de rechterflank vervullen.

De eerste helft stond in het teken van drie kopballen van Eran Zahavi. De Israëlische spits van PSV, die woensdag in Deventer bij de wedstrijd tegen Go Ahead een helft vrijaf kreeg, kopte na een klein kwartier een voorzet van Ibrahim Sangaré in handen van Willem II-doelman Timon Wellenreuther.

Dat hij wel degelijk naar een hoek kan koppen bewees Zahari niet veel later bij een vrije trap van Görkem Saglam aan de andere kant van het veld. Hij verlengde de indraaiende doelpoging van Willem II met het hoofd naar de uiterste hoek. Via de paal plofte de bal achter zijn eigen doelman. Met een logische opstelling waren er ook weer wat automatismen terug bij PSV. Zahavi gleed eerst nog langs een voorzet van mee opgerukte Philipp Max. Bij de volgende voorzet van één van de acht Duitsers in de Brabantse derby was het wel raak. Zahavi kopte de bal deze keer wel naar de hoek. Voor Max was het pas zijn eerste assist dit seizoen in de eredivisie.

PSV moest jacht blijven maken op een winnende treffer. Dat mocht van Schmidt deze keer lange tijd in dezelfde slagorde als voor de pauze. Pas in de 72ste minuut kwamen de 31ste en 32e wissel van het seizoen. Bruma en Davy Pröpper namen de plekken in van Doan en Van Ginkel. Waar Schmidt wilde winnen voltrok het noodlot zich aan de andere kant. De blunder van Drommel zal PSV lang blijven achtervolgen.