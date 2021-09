Willem II verslaat PSV en staat tweede in de Eredivisie

PSV ging afgelopen zondag ook onderuit tegen Feyenoord (0-4) en ontsnapte woensdag door een later treffer van Marco van Ginkel aan puntenverlies bij Go Ahead Eagles (1-2). Willem II klom door de zege op PSV naar de tweede plaats in de Eredivisie. De club staat in punten gelijk met Ajax, de koploper die zaterdagavond tegen FC Groningen speelt. PSV heeft 1 punt minder dan de goed presterende ploeg uit Tilburg.

Willem II kwam in de 20e minuut op voorsprong door een eigen doelpunt van Eran Zahavi. De spits kopte 10 minuten later ook raak voor PSV. Ché Nunnely maakte in de 76e minuut het winnende doelpunt. PSV-doelman Joël Drommel liet het schot van Nunnely door zijn handen glippen.