Jeroen Lumu duikt na ’flitsbezoek’ aan FC Den Bosch op in Malta

De 25-jarige duikt nu namelijk op FC Floriana dat op Facebook de komst officieel maakt. Of de nummer elf van de Maltese Premier League helemaal op de hoogte is van zijn mini-avontuur in Noord-Brabant is nog maar de vraag. Zijn laatstgenoemde club is volgens het bericht van Floriana in ieder geval het Georgische FC Saburtalo.

Lumu heeft sowieso al flink wat clubs versleten in de voorbije jaren. Nadat hij in 2014 bij Willem II vertrok, verdedigde hij de kleuren van Ludogorets, sc Heerenveen, FC Dordrecht, St. Pölton, Samsunspor, Delhi Dynamos, Petrolul Ploiesti, FC Arouca, Saburtalo en dus heel kort FC Den Bosch.

Volgens Lumu was de aankondiging van de Bosschenaren op 13 januari heel voorbarig en was er nog helemaal niks getekend. De club zelf reageerde als volgt op Twitter. „Jeroen Lumu is toch zijn wilde haren niet verloren. Bij FC Den Bosch geldt: graag of niet. Wij wensen Jeroen veel succes in zijn verdere carrière.”