Premium Het beste van De Telegraaf

Beslissende duels in groepsfase Champions League: Spanning bij Barcelona, zenuwen bij Manchester United

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Plaatsen Memphis Depay en Frenkie de Jong zich met Barcelona voor de achtste finales? Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De groepsfase van de Champions League gaat de rondes met de beslissende duels in. Sommige clubs zijn al zeker van overwintering of uitschakeling in het miljoenenbal, maar voor de meeste ploegen zijn het deze dinsdag en woensdag én over twee weken de duels van de waarheid. Ook een flink aantal Nederlandse spelers in het buitenland vecht nog voor een ticket voor de laatste zestien.