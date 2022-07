Emotionele Vingegaard: ’Al mijn ploeggenoten waren geweldig’

Vingegaard, die 39 seconden moest goedmaken op de klassementsleider, kwam bijna 3 minuten eerder binnen dan de tweevoudig Tourwinnaar. „Het is ongelooflijk. Ik droomde ervan een rit te winnen in de Tour. En nu heb ik ook nog het geel.”

„We hadden een plan met de ploeg. We zouden er een superzware rit van maken. Dat zou in het voordeel zijn van mij en Primoz (Roglic). Maar dit kon alleen met hulp van de hele ploeg. Al mijn ploeggenoten waren geweldig vandaag”, vertelde Vingegaard, die vorig jaar al tweede was in de Tour. Terwijl ploeggenoot Roglic op de slotklim definitief afhaakte, plaatste Vingegaard zijn aanval 5 kilometer onder de top.

„Als ik niet probeer win ik niet”, was zijn simpele verklaring. „Tweede in het algemeen klassement is leuk, maar dat was ik vorig jaar al. Ik ben hier om te winnen en ga knokken om het geel tot in Parijs te houden.”

Jumbo-Visma had met Wout van Aert eerder al de gele trui in bezit. Na de zesde etappe nam Pogacar de leiding in het algemeen klassement over en sindsdien hult de Belg zich in het groen van het puntenklassement. „Het was een geweldige dag. Dit was het plan, we wilden de gele trui”, vertelde Van Aert, die zelf lang voorop reed en op het vlakke stuk voor de slotklim zijn ploeggenoten nog van dienst was. „Primoz en Jonas zouden de ploeg van Pogacar proberen uit te putten. Dat ik mee was in een vroege ontsnapping hoorde ook bij het plan. Het was apart dat ik daar met Mathieu van der Poel reed. Dat leverde vast mooie plaatjes op. Ook kon ik zo nog wat punten sprokkelen, maar het hoofddoel vandaag was de gele trui.”