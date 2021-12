Telstar Vrouwen vragen opnieuw licentie aan voor Eredivisie

Het is niet de eerste keer dat de Witte Leeuwinnen een dergelijk verzoek indienen bij de voetbalbond. Ook in de lente van 2019 vroeg de club uit Velsen-Zuid toetreding tot de hoogste vrouwencompetitie van het land. De KNVB oordeelde echter dat de selectie destijds niet goed genoeg was.

Sindsdien speelt Telstar in de Beloften-competitie, het voorportaal van de Vrouwen Eredivisie. Na enkele jaren van voorbereiding en twee seizoenen deelname aan deze competitie, stelt de organisatie dat de club nu wel klaar is voor het grote werk.

Yvonne van Gennip

„De selectie is nu opgebouwd voor het spelen in de Eredivisie, met sponsors, een uitgebreide technische en medische staf en een regionale opleiding van hoge kwaliteit”, zo stelt de clubleiding, waar meervoudig olympisch schaatskampioene Yvonne van Gennip aan het roer staat.

In de Pure Energie Vrouwen Eredivisie spelen nu negen teams, Telstar gaat voor plek 10. De competitie wordt door de KNVB langzaam uitgebreid zodat kwaliteit kan groeien. Dit jaar is Feyenoord met groot succes ingestapt. De komende periode zal de staf en de selectie worden vastgelegd. Telstar zegt voor een unicum te gaan zorgen door een vrouwelijke hoofdcoach aan te stellen.