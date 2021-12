Telstar Vrouwen vragen opnieuwe licentie aan voor Eredivisie

Premium Voetbal

FC Twente-smaakmaker Ramiz Zerrouki heeft een patent op mooie goals

In zijn eerste 42 wedstrijden voor FC Twente wist Ramiz Zerrouki geen enkele keer te scoren, maar inmiddels heeft de middenvelder de smaak te pakken. De Algerijnse international maakte in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles zeven minuten voor tijd met een knal in de bovenhoek de winnende goal (1-2...