Duel Chelsea tijd onderbroken, toeschouwer onwel

Kopieer naar clipboard

Hulpdiensten ontfermen zich over de toeschouwer die onwel is geworden op de tribune. Ⓒ ProShots

De wedstrijd van koploper Chelsea in de Premier League bij Watford is woensdagavond in de 12e minuut enige tijd stilgelegd, omdat een toeschouwer onwel was geworden.