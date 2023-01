Premium Het beste van De Telegraaf

Eerste KNVB-directeur met Surinaamse roots en nektattoo Opvallende primeurs voor nieuwe KNVB-topman Nigel de Jong

Door Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

De KNVB nam in september 2022 afscheid van 18 internationals voorafgaand aan de interland Nederland–Belgie. Zoals ook hier Nigel de Jong. Ⓒ ANP/HH

ZEIST - Met Nigel de Jong als nieuwe directeur topvoetbal tekenen de Amsterdammer en de KNVB voor enkele opvallende primeurs. De voormalig international – 81 caps - is niet alleen heel jong met zijn 38 jaar, hij is ook een totaal onervaren bestuurder, die slechts kan bogen op enkele cursussen als achtergrond. Daarbij is hij ongetwijfeld de eerste directeur van een voetbalbond met een enorme tatoeage in zijn nek.