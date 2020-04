Sprookjesachtig scenario: NBA uitgespeeld in Disney World

Volgens Shams Charania, een gerenommeerde NBA-kenner van The Athletic, is Disney World in Orlando een serieuze kandidaat om het restant van de competitie te gaan huisvesten.

Voldoende hotelkamers

Volgens Charania heeft de NBA meerdere scenario’s in petto, maar biedt het enorme pretpark veel mogelijkheden. Zo beschikt het park over voldoende hotelkamers om alle spelers en staf van de diverse clubs onderdak te bieden, en zijn er in Disney World een aantal locaties die prima geschikt zijn om NBA-wedstrijden te spelen.

Ook zijn er faciliteiten voor de zendgemachtigden, die de in Amerika razend populaire duels uit de NBA bij de kijkers thuis op het televisiescherm kunnen brengen.

Eerste positieve test bij Utah

Sinds Rudy Gobert van Utah Jazz begin maart positief testte op corona, ligt het huidige seizoen in de NBA stil. Later bleken ook andere spelers uit de hoogste competitie van Amerika het virus onder de leden te hebben. Vorige week zette de NBA de deur weer op een kier voor de clubs om onder strikte maatregelen de trainingen voorzichtig te gaan hervatten.

Disney World in Orlando biedt dus mogelijk een uitkomst om het seizoen uit te gaan spelen.