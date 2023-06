FC Utrecht wil Willem Janssen terug

Door Jeroen Kapteijns

Willem Janssen Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - Na één jaar lonkt er alweer een terugkeer voor Willem Janssen bij FC Utrecht. De voormalige aanvoerder is met zijn oude werkgever in gesprek over een rol als assistent van trainer Michael Silberbauer komend seizoen.