Juventus redt tegen negen man van Bologna punt in blessuretijd

Het duel had zaterdagavond een Nederlands tintje. Bij Juve verscheen uiteraard De Ligt aan de aftrap, maar ook bij Bologna startten er met Mitchell Dijks en Jerdy Schouten twee Nederlanders.

Bologna, dat de wedstrijd begon als de nummer dertien van de Serie A, liet zich niet overrompelen door Juventus en gaf prima partij. Het had zelfs vlak voor rust op voorsprong kunnen komen, maar Giorgio Chiellini hield zijn ploeg op de been. Juventus had zelf overigens ook een aantal kansen gehad, maar de kleedkamer werd halverwege opgezocht zonder goals.

Vlak na rust kwam Bologna op voorsprong, nadat De Ligt werd verrast door een steekpass van Soriano op Marko Arnautovic. Laatstgenoemde kon zo voor de voorsprong zorgen: 0-1. Niet veel later moest de Nederlander geblesseerd naar de kant. Na afloop liet zijn trainer weten dat het meevalt. „Hij had lichte darmprobleme”, zei de Juventus-coach.

Vanaf de bank zag hij hoe vlak voor tijd de vlam in de pan sloeg in Turijn. Nadat de scheidsrechter een rode kaart trok voor Bologna-speler Adama Soumaoro, liet Gary Medel zijn onvrede blijken. Dat kostte hem zijn tweede gele kaart en dus moest Bologna de laatste minuten met negen man verder. Juventus rook bloed en kwam in de blessuretijd van de wedstrijd langszij via Dusan Vlahovic: 1-1.