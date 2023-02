FC Utrecht-speler Bozdogan: ’Toen de bal rolde, was ik de aardbeving even vergeten’

Bozdogan, door FC Utrecht gehuurd van Schalke 04, werd 21 jaar geleden weliswaar in Keulen geboren, zijn roots liggen in Turkije, het geboorteland van zijn grootouders. „Het is verschrikkelijk wat daar is gebeurd”, zei hij zachtjes in de catacomben van het AZ-stadion.

De sierlijke nummer 6 van FC Utrecht beleefde twee bange dagen, vertelde hij. „Ik heb veel familie wonen in Adana, dat zo zwaar is getroffen door de aardbevingen. Ik weet nog steeds niet hoe het met hen is, of ze veilig zijn. Het was onmogelijk om in contact te komen. Die onzekerheid vrat aan mij.”

Toch wist hij de zorg voor zijn familie en al die honderdduizenden die zijn getroffen voor even van zich af te schudden. „Voor de wedstrijd heb ik me afgevraagd of dat zou lukken, maar toen de bal eenmaal rolde, heb ik het van me af kunnen zetten. Ik heb me volledig op de wedstrijd kunnen focussen.”

Bozdogan, die door Schalke ook al een seizoen werd uitgeleend aan Besiktas, viel op met zijn passes, waaronder een schilderachtige lange bal op Sander van de Streek, die de AZ-defensie volledig uiteenreet.

„De nieuwe trainer (Michael Silberbauer, red.) heeft meer voetbal in het elftal gekregen, daar voel ik me in thuis.” Dat gezegd hebbende, geeft hij een hand, slaat zijn hand op zijn hart en loopt terug naar de kleedkamer. Naar zijn telefoon. Hopelijk lukt het Bozdogan nu wel om een teken van zijn familie uit Adana te ontvangen.