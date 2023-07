Danick Snelder stopt na 13 jaar en 207 interlands bij Oranje

Snelder, vaste waarde als cirkelspeelster, maakte meer dan dertien jaar deel uit van het Nederlands team en speelde 207 interlands. Ze won goud met Oranje op het WK van 2019, zilver op het WK van 2015 en EK van 2016 en brons op het WK van 2017. Ze maakte ook deel uit van het team dat meedeed op de Olympische Spelen van 2016 in Rio en van 2021 in Tokio.

Snelder blijft wel actief op clubniveau. Ze staat momenteel onder contract bij de Duitse club SG BBM Bietigheim.

De in Pijnacker geboren handbalster debuteerde in het Nederlandse team op 7 maart 2009 tegen Spanje en droeg op 5 maart 2022 tegen Duitsland voor de laatste keer het shirt van Oranje. Door blessures miste ze het EK van 2022 en het EK van 2018. In totaal kwam ze uit op twaalf titeltoernooien. Ze maakte 520 interlanddoelpunten.

"De hele route naar de wereldtitel toe was bijzonder"

„Ik ben ontzettend trots dat ik zo’n lange tijd voor ons land heb mogen uitkomen”, laat ze weten. De wereldtitel in Japan (2019) was een onbetwist hoogtepunt. „Het was zo lang een droom. We hebben er als team van jongs af aan zo hard voor gewerkt. De hele route ernaar toe was bijzonder. Van de handbalacademie naar stappen maken in het buitenland. Alles doen voor die ene droom. Dat je dat dan kan belonen met de wereldtitel is iets wat niemand ons ooit meer kan afpakken. Het is het hoogtepunt uit mijn carrière.”