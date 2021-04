Sanne van Dijke wint strijd van Kim Polling en gaat naar Olympische Spelen

De 30-jarige Groningse streed in de klasse tot 70 kilogram samen met Van Dijke om één ticket en de verschillen tussen beide judoka’s waren miniem. Polling en Van Dijke waren enorm aan elkaar gewaagd en vonden allebei dat zij het verdienden om naar Tokio te gaan. Door dat alles vormde vooral deze uitverkiezing een hoofdpijndossier voor de selectiecommissie van Judo Bond Nederland (JBN). Uiteindelijk is de keuze dus gevallen op de 25-jarige Noord-Brabantse, die haar debuut zal gaan maken op het olympisch toneel. Polling was er in 2016 wel bij tijdens de Spelen in Rio de Janeiro en werd toen in de eerste ronde uitgeschakeld door de latere olympisch kampioene: Haruka Tachimoto uit Japan.

Het is een hard gelag voor de viervoudig Europees kampioene, die de nodige pech had in het kwalificatietraject voor ’Tokio 2021’. Polling werd onder meer in 2018 geopereerd aan een hernia, waarna ze bijna een jaar moest revalideren voordat ze terug was op topniveau. „Als ik overal bij was geweest, dan was mijn voorsprong op Sanne nog veel groter”, zei Polling onlangs in een interview met De Telegraaf. Op de olympische ranglijst had ze ondanks alles immers nog steeds een nipte voorsprong op Van Dijke: 6063 punten om 6038 punten.

Kim Polling Ⓒ ANP/HH

Maar Van Dijke deed juist de afgelopen maanden uitstekende zaken, onder meer door eerder deze maand in Lissabon de Europese titel te bemachtigen. Ze deelde daar bovendien een gevoelige tik uit door in de finale af te rekenen met wereldtopper Margaux Pinot, die in de halve finale nog te sterk was voor de daarna geblesseerd afgehaakte Polling. „Ik denk dat hier meer op het spel stond dan alleen de EK-titel”, vertelde Van Dijke toen na afloop. „Dat ben ik ook nooit uit de weg gegaan. Van tevoren heb ik in de media duidelijk gezegd dat het 1-1 stond tussen Kim en mij en dat dit toernooi de doorslag kon gaan geven. Daarmee legde ik mezelf heel veel druk op, want als Kim boven mij zou eindigen, zou iedereen mij op die eerdere uitspraken pakken. Dat geeft ook aan dat geen druk mij te hoog is en dat ik ook mentaal sterk genoeg ben om op de Spelen te presteren.”

Polling stelde daar weer tegenover dat Van Dijke voorafgaand aan het EK niets te verliezen had en sowieso de strijd zou verliezen als Polling in Portugal boven haar zou eindigen.

Guusje Steenhuis Ⓒ ANP/HH

Los van de sportieve resultaten in de driejarige kwalificatiecyclus keek de selectiecommissie van JBN ook naar andere zaken, zoals stressbestendigheid, mentale weerbaarheid en blessuregevoeligheid. Blijkbaar vonden de keuzeheren dat Van Dijke op alle punten net wat beter scoorde dan haar aartsrivaal, waardoor zij dinsdagavond de champagne kon ontkurken.

Henk Grol Ⓒ ANP/HH

Complete Nederlandse judoselectie voor Olympische Spelen:

Mannen: Tornike Tsjakadoea (-60 kg), Frank de Wit (-81 kg), Noël van ’t End (-90 kg), Michael Korrel (-100 kg), Henk Grol (+100 kg).

Juul Franssen (-63 kg), Sanne van Dijke (-70 kg), Guusje Steenhuis (-78 kg).