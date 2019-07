Oranje-keepster Van Veenendaal maakt droomtransfer

„Ik heb met meedere clubs gesproken en het verhaal van Atlético Madrid past het beste bij mij”, verklaart Van Veenendaal haar keuze, die ze bewust pas na het WK voetbal in Frankrijk wilde maken om zich volledig op het eindtoernooi te kunnen richten. „Die keuze heeft goed uitgepakt en na het toernooi heb ik goed nagedacht over een nieuwe stap in mijn carrière.”

Van Veenendaal haalde bij het WK met de Nederlandse voetbalsters de finale, die uiteindelijk verloren ging tegen de Verenigde Staten. Wel werd zij verkozen tot keepster van het toernooi.

Na Arsenal begint nu dus een nieuw avontuur in Madrid. „De club heeft zichzelf al jaren bewezen in het vrouwenvoetbal”, vervolgt Van Veenendaal over haar nieuwe werkgever Atlético. De Madrilenen veroverden de afgelopen drie seizoenen de landstitel. „Atlético biedt me alle voorwaarden om me als keepster verder te ontwikkelen. Daar gaat het uiteindelijk om. Ik heb veel zin om van start te gaan.”